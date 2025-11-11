Svenskarna luras på miljoner: “Klicka inte ens av nyfikenhet” 

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Kräver hårdare tag från sociala medier

”Problemet är ju att det är bedrägerier som ligger bakom och att en av fyra faktiskt också klickar på de här annonserna. Vilket leder dem in i en risk för att man utsätts för ett bedrägeri”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till TV4 Nyheterna.

Finansinspektionen riktar nu skarp kritik mot de stora plattformarna. Myndigheten menar att bolag som Meta, som äger Facebook och Instagram, måste ta ett betydligt större ansvar.

”Istället för att som det faktiskt är idag vara en del av problemet behöver de bidra med att hitta lösningen”, säger Langemark, och uppmanar företagen att bli bättre på att granska annonser innan de publiceras.

”Var källkritisk – klicka inte ens av nyfikenhet”

För privatpersoner gäller det att vara vaksam. Langemark varnar för att även ett klick av nyfikenhet kan göra att bluffannonserna sprids ännu mer, eftersom det triggar plattformarnas algoritmer.

“Du behöver alltid vara källkritisk och förhålla dig skeptisk till den information som du möter på sociala medier. Framförallt eftersom vi nu vet att det inte sker tillräckligt mycket från plattformarnas sida för att begränsa detta. Gör inte heller så att du klickar på de här annonserna ens av nyfikenhet”, säger hon.

