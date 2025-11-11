De lockar med snabba pengar och kända ansikten. Bakom annonserna döljer sig dock kriminella nätverk.
Svenskarna luras på miljoner: “Klicka inte ens av nyfikenhet”
Enligt en ny undersökning från Finansinspektionen har mer än hälften av svenskarna stött på falska nätannonser. Värre är att var fjärde person klickar på dem.
500 miljoner försvann – bara i somras
Annonserna syns överallt: på Facebook, Instagram och TikTok. De lovar enkla investeringar i aktier eller kryptovalutor och använder ofta bilder på kända svenskar för att skapa trovärdighet.
Men bakom fasaden finns bedragare.
Enligt tidigare siffror har över 5 000 småsparare förlorat totalt en halv miljard kronor på det kallsinnigt beräknande bedrägeriet.
”Vissa privatpersoner har förlorat flera miljoner kronor”, sa Jimmy Kvarnström, chef för avdelningen Marknader på Finansinspektionen (FI), till SVT i oktober.
Kräver hårdare tag från sociala medier
”Problemet är ju att det är bedrägerier som ligger bakom och att en av fyra faktiskt också klickar på de här annonserna. Vilket leder dem in i en risk för att man utsätts för ett bedrägeri”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till TV4 Nyheterna.
Finansinspektionen riktar nu skarp kritik mot de stora plattformarna. Myndigheten menar att bolag som Meta, som äger Facebook och Instagram, måste ta ett betydligt större ansvar.
”Istället för att som det faktiskt är idag vara en del av problemet behöver de bidra med att hitta lösningen”, säger Langemark, och uppmanar företagen att bli bättre på att granska annonser innan de publiceras.
”Var källkritisk – klicka inte ens av nyfikenhet”
För privatpersoner gäller det att vara vaksam. Langemark varnar för att även ett klick av nyfikenhet kan göra att bluffannonserna sprids ännu mer, eftersom det triggar plattformarnas algoritmer.
“Du behöver alltid vara källkritisk och förhålla dig skeptisk till den information som du möter på sociala medier. Framförallt eftersom vi nu vet att det inte sker tillräckligt mycket från plattformarnas sida för att begränsa detta. Gör inte heller så att du klickar på de här annonserna ens av nyfikenhet”, säger hon.
Samtidigt sker en explosion av nya bedrägerier kring QR-koder. Det kan du läsa mer om här.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
