Explosion av nya bedrägerier kring QR-koder

Luras med QR
QR-koder har blivit ett växande säkerhetsproblem (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Det kallas quishing, där bedragare lurar dig med QR-koder. Det har skett en explosion av bedrägerierna under hösten.

Begreppet quishing är en sammanslagning av “QR” och “phishing” och syftar på bedrägerier där användare luras att skanna en falsk QR-kod.

Lämna känslig information

När koden skannas öppnas en falsk webbsida – förslagsvis en betalningssida eller ett supportformulär – där användaren uppmanas att lämna ifrån sig känslig information.

Det är ett ökande problem i samhället enligt polisen.

“QR-koder är jättebra att använda för bedragarna”, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie på polisens nationella IT-brottscentrum, till SVT.

“Det kallas quishing och är så enkelt att man skapar en QR-kod som leder till den kriminelle, inte till vad personen som skannar den tror”, säger han.

Explosion av quishing-fall under hösten

Under augusti och september är trenden tydlig, där det har skett en explosion av antalet fall med bedrägerier där QR-koder är inblandade.

Enligt säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies ökade antalet mejl med falska QR-koder med nästan 600 procent under de 2 månaderna, enligt PC-Tidningen.

Var mer uppmärksam

I takt med ett mycket går betydligt fortare nuförtiden i samhället är det viktigt att alltid vara uppmärksam när man får mejl eller sms skickade till sig.

Är det något som ser skumt ut eller sticker ut från det normala?

”En bra regel är att tänka vem som är initiativtagare. Om du till exempel vill logga in på en hemsida eller swisha en mottagare är QR-koder smidiga. Men om du oväntat får en QR-kod presenterad för dig och ombeds agera bör du vara lite misstänksam och tänka efter innan du scannar”, säger Amalia Krantz, bedrägeriexpert på Nordea, enligt bankens hemsida.

“Det kan vara ett bedrägeriförsök”, klargör hon.

QR
QR-koder är förrädiska eftersom vem som helst kan skriva ut egna sådana. (Foto: TT)

QR-koder vanligt förekommande

QR-koder har blivit vanliga, de finns numera överallt runt omkring oss.

Därmed har de även blivit det senaste vapnet som bedragare lätt kan använda.

“Vi ser en tydlig ökning av quishing-attacker där bedragare utnyttjar vår tillit till QR-teknik för att lura oss,” säger en säkerhetsexpert från ID-skyddsföretaget Förebygg vidare enligt Krisskydd.

Se igenom falska koder

Det gäller att snabbt se igenom de falska QR-koderna som exempelvis kan vara överklistrade koder på parkeringsautomater som leder till falska betalningssidor, eller QR-koder på paket som leder till falska kundtjänster eller betalningssidor.

“Man kan till och med få det att se helt rätt ut för den som skapat koden, medan andra hamnar någon helt annanstans, allt för att förhindra att det oönskade beteendet blir upptäckt”, säger Mårten Seiplax, webbutvecklare på Svenska Yle.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

