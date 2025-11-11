Det kallas quishing, där bedragare lurar dig med QR-koder. Det har skett en explosion av bedrägerierna under hösten.
Explosion av nya bedrägerier kring QR-koder
Mest läst i kategorin
Konsulthuset varslar upp till 100 medarbetare
Deloitte skär ned på personal och bonusar samtidigt som AI och rättsprocesser skakar om revisionsjätten. Konsulenthuset Deloitte meddelade nyligen att upp till 100 medarbetare i Norge kan få lämna bolaget vilket motsvarar cirka sex procent av personalstyrkan. Neddragningen beskrivs som en följd av “överkapacitet och bortfall av uppgifter”, enligt Dagens Næringsliv. “Det här är ett …
Därför måste du ha tråkigt – på riktigt
Att ha tråkigt är sällan något som hyllas i arbetslivet. Tvärtom är det enligt många chefer ett tecken på ineffektivitet. Men enligt Harvardprofessorn Arthur C. Brooks är tristessen något vi borde välkomna. ”Du behöver ha tråkigt. Ditt liv kommer att ha mindre mening, och du kommer att bli mer deprimerad om du aldrig är uttråkad”, …
Han varnar företagen: Lägger ni fokus på syfte eller vinst?
Framgångsrika företag sätter sitt varför före sitt vad. De bygger tydligare strategier, presterar bättre och behåller sin talang längre. Det säger Nicholas Pearce, klinisk lektor vid Kellogg School of Management och exekutiv coach, i en intervju i HBR On Leadership. Han beskriver syftet som organisationens fingeravtryck och menar att många ledare misstar finansiella resultat för …
Så ska Arbetsförmedlingen upptäcka bidragsfusk
Arbetsförmedlingen ska få bättre verktyg för att undvika felaktiga utbetalningar och bidragfusk i samband med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Lagen ska enligt det förlag som regeringen nu skickar ut på remiss regleras för att stärka kontrollen av utbetalningar kopplad till arbetsmarknadspolitiken som Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för. Syftet med betänkandet är att få bukt med felaktiga utbetalningar och …
Vd:n uppmanar: Gör det här innan du säger upp dig
Det krävs mod att ta steget från en trygg anställning till att stå vid rodret för något eget. Dessutom finns där två frågor du måste kunna svara på innan du gör slag i saken. Svenskt nyföretagande har förvisso mått bättre. I januari visade siffror från Visma att Sverige har det sämsta nyföretagandet sedan finanskrisen. Men …
Begreppet quishing är en sammanslagning av “QR” och “phishing” och syftar på bedrägerier där användare luras att skanna en falsk QR-kod.
Lämna känslig information
När koden skannas öppnas en falsk webbsida – förslagsvis en betalningssida eller ett supportformulär – där användaren uppmanas att lämna ifrån sig känslig information.
Det är ett ökande problem i samhället enligt polisen.
“QR-koder är jättebra att använda för bedragarna”, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie på polisens nationella IT-brottscentrum, till SVT.
“Det kallas quishing och är så enkelt att man skapar en QR-kod som leder till den kriminelle, inte till vad personen som skannar den tror”, säger han.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Explosion av quishing-fall under hösten
Under augusti och september är trenden tydlig, där det har skett en explosion av antalet fall med bedrägerier där QR-koder är inblandade.
Enligt säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies ökade antalet mejl med falska QR-koder med nästan 600 procent under de 2 månaderna, enligt PC-Tidningen.
Var mer uppmärksam
I takt med ett mycket går betydligt fortare nuförtiden i samhället är det viktigt att alltid vara uppmärksam när man får mejl eller sms skickade till sig.
Är det något som ser skumt ut eller sticker ut från det normala?
”En bra regel är att tänka vem som är initiativtagare. Om du till exempel vill logga in på en hemsida eller swisha en mottagare är QR-koder smidiga. Men om du oväntat får en QR-kod presenterad för dig och ombeds agera bör du vara lite misstänksam och tänka efter innan du scannar”, säger Amalia Krantz, bedrägeriexpert på Nordea, enligt bankens hemsida.
“Det kan vara ett bedrägeriförsök”, klargör hon.
QR-koder vanligt förekommande
QR-koder har blivit vanliga, de finns numera överallt runt omkring oss.
Därmed har de även blivit det senaste vapnet som bedragare lätt kan använda.
“Vi ser en tydlig ökning av quishing-attacker där bedragare utnyttjar vår tillit till QR-teknik för att lura oss,” säger en säkerhetsexpert från ID-skyddsföretaget Förebygg vidare enligt Krisskydd.
Se igenom falska koder
Det gäller att snabbt se igenom de falska QR-koderna som exempelvis kan vara överklistrade koder på parkeringsautomater som leder till falska betalningssidor, eller QR-koder på paket som leder till falska kundtjänster eller betalningssidor.
“Man kan till och med få det att se helt rätt ut för den som skapat koden, medan andra hamnar någon helt annanstans, allt för att förhindra att det oönskade beteendet blir upptäckt”, säger Mårten Seiplax, webbutvecklare på Svenska Yle.
Läs även:
Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg. Dagens PS
Död man var ”målvakt” i misstänkt bedrägeri. Dagens PS
Senaste nytt
Explosion av nya bedrägerier kring QR-koder
Det kallas quishing, där bedragare lurar dig med QR-koder. Det har skett en explosion av bedrägerierna under hösten. Begreppet quishing är en sammanslagning av “QR” och “phishing” och syftar på bedrägerier där användare luras att skanna en falsk QR-kod. Lämna känslig information När koden skannas öppnas en falsk webbsida – förslagsvis en betalningssida eller ett …
Inkomstpensionen för 2026 – lägsta höjningen på 10 år
För ett par år sedan låg höjningen av inkomstpensionen på 4 procent. För nästa år ligger den på hälften av det, vilket är en av de lägsta höjningarna på ett decennium, samtidigt som pengarna äts upp av inflationen. Inkomstpensionen höjs med i genomsnitt 1,9 procent i januari. Samtidigt kommer garantipensionen att höjas med 0,7 procent …
Musks värld: Makt viktigare än pengar
Elon Musk är världens rikaste person och närmar sig även dollarbiljonärsstatus. I Musks värld verkar det dock vara makt som styr, istället för pengar. Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den …
Plånboksfrågan – vi svarar på dina frågor om ekonomi
Hur kommer man igång med ett barnspar, hur stor blir skatten på min bostadsförsäljning eller hur lägger man bäst om sin ekonomi om man nyss har blivit sambos? Det svarar vi på i Plånboksfrågan. Det är exempel på frågor som Dagens PS redaktion av experter hoppas kunna hjälpa läsarna med i det nya segmentet "Fråga …
Alkoholindustrin mörkar sanningen: "Det finns ingen säker nivå"
Alkoholindustrin vill få gärna att vi ska tro att ett glas vin en sängfösare kan vara nyttig. Men den samlade forskningen säger något helt annat. I generationer har berättelsen om det ”hälsosamma” drickandet levt vidare. Rödvinet ska skydda hjärtat och ölen lugnar nerverna. Men idéerna bygger på selektiva tolkningar och långvarig marknadsföring. "Den samlade forskningen …