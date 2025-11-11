Explosion av nya bedrägerier kring QR-koder

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Explosion av quishing-fall under hösten

Under augusti och september är trenden tydlig, där det har skett en explosion av antalet fall med bedrägerier där QR-koder är inblandade.

Enligt säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies ökade antalet mejl med falska QR-koder med nästan 600 procent under de 2 månaderna, enligt PC-Tidningen.

ANNONS

Var mer uppmärksam

I takt med ett mycket går betydligt fortare nuförtiden i samhället är det viktigt att alltid vara uppmärksam när man får mejl eller sms skickade till sig.

Är det något som ser skumt ut eller sticker ut från det normala?

”En bra regel är att tänka vem som är initiativtagare. Om du till exempel vill logga in på en hemsida eller swisha en mottagare är QR-koder smidiga. Men om du oväntat får en QR-kod presenterad för dig och ombeds agera bör du vara lite misstänksam och tänka efter innan du scannar”, säger Amalia Krantz, bedrägeriexpert på Nordea, enligt bankens hemsida.

“Det kan vara ett bedrägeriförsök”, klargör hon.

QR-koder är förrädiska eftersom vem som helst kan skriva ut egna sådana. (Foto: TT)

QR-koder vanligt förekommande

QR-koder har blivit vanliga, de finns numera överallt runt omkring oss.

Därmed har de även blivit det senaste vapnet som bedragare lätt kan använda.

ANNONS

“Vi ser en tydlig ökning av quishing-attacker där bedragare utnyttjar vår tillit till QR-teknik för att lura oss,” säger en säkerhetsexpert från ID-skyddsföretaget Förebygg vidare enligt Krisskydd.

Se igenom falska koder

Det gäller att snabbt se igenom de falska QR-koderna som exempelvis kan vara överklistrade koder på parkeringsautomater som leder till falska betalningssidor, eller QR-koder på paket som leder till falska kundtjänster eller betalningssidor.

“Man kan till och med få det att se helt rätt ut för den som skapat koden, medan andra hamnar någon helt annanstans, allt för att förhindra att det oönskade beteendet blir upptäckt”, säger Mårten Seiplax, webbutvecklare på Svenska Yle.

Läs även:

Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg. Dagens PS

Död man var ”målvakt” i misstänkt bedrägeri. Dagens PS

ANNONS