Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar

“Julia”, småbarnsmamma, förlorade över 100 000 kronor på två timmar. Hon hade blivit kontaktad av en person som utgav sig för att vara aktieexpert. I en sluten chattgrupp delades tips som först verkade trovärdiga: små insatser växte snabbt och tilliten ökade.

Men när hon till slut satsade över 100 000 kronor i ett amerikanskt bolag rasade aktien med nästan 90 procent.

ANNONS

”Det var ju som att få ett slag i ansiktet och jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig eller vem jag skulle berätta för”, säger hon till TV4 Nyheterna.

För Julia blev det inte bara en ekonomisk förlust utan också ett hårt slag mot tilliten.

”Man tvivlar på sig själv, man tvivlar på sina medmänniskor. Man blir lite sluten i och med att man tappar tilltro till folk. Är det så här lätt att luras?” säger hon.

Aktier i mindre bolag – så går bluffen till

Bedrägeriet kallas ”pump and dump”. Förövarna sprider falsk eller vilseledande information i chattgrupper och får småsparare att köpa aktier i mindre, okända bolag. När kursen stiger säljer bedragarna sina innehav, och kursen rasar. Småspararna lämnas kvar med förluster.

Finansinspektionen har sett en ökning av samtal från konsumenter som drabbats.

”Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil. Se alltid till att du vet vad du investerar i och tro aldrig på något som låter för bra för att vara sant”, säger Peter Hallström, senior finansinspektör på FI, i ett pressmeddelande.

ANNONS