Över 5 000 småsparare blåsta i nya bedrägeriet

SVT berättar om bedrägeriet där såväl finansprofiler som andra kända personer utnyttjats i AI-genererade annonser i syfte att lura småsparare att göra de falska investeringarna.

”Vissa privatpersoner har förlorat flera miljoner kronor”, säger Jimmy Kvarnström, chef för avdelningen Marknader på Finansinspektionen (FI), till SVT:s Ekonomibyrån.

Hon blev inbjuden i chatt på Whatsapp

”Pump and dump”, som det alltså kallas, och som Dagens PS skrivit om tidigare, ska enligt den svenska tillsynsmyndigheten FI ha lurat mer än 5 000 svenskar. Totalt uppgår summan till en halv miljard kronor som bedragarna tillskansat sig.

Ett av offren bland svenska småsparare för det fräcka bedrägeriet, Catherine Bråkenhielm, berättar hur hon blev lurad efter att ha bjudits in i en chattgrupp på WhatsApp.

I samma chattgrupp medverkade någon som utgav sig för att vara Adam Gerge och hans assistent Eileen från fondbolaget Didner & George.

Hon uppger att hon blev blåst på 600 000 kronor och att hon polisanmält bedrägeriet.

Catherine har tidigare framträtt i Dagens Industri.