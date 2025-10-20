Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Över 5 000 småsparare blåsta i nya bedrägeriet

småsparare
Över 5 000 svenskar har enligt FI blivit lurade på så kallade pump and dump-bedrägerier. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. (Foto: Oscar Olsson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Det kallas pump and dump och enligt nya siffror har över 5 000 småsparare förlorat totalt en halv miljard kronor på det kallsinnigt beräknande bedrägeriet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

SVT berättar om bedrägeriet där såväl finansprofiler som andra kända personer utnyttjats i AI-genererade annonser i syfte att lura småsparare att göra de falska investeringarna.

”Vissa privatpersoner har förlorat flera miljoner kronor”, säger Jimmy Kvarnström, chef för avdelningen Marknader på Finansinspektionen (FI), till SVT:s Ekonomibyrån.

Hon blev inbjuden i chatt på Whatsapp

”Pump and dump”, som det alltså kallas, och som Dagens PS skrivit om tidigare, ska enligt den svenska tillsynsmyndigheten FI ha lurat mer än 5 000 svenskar. Totalt uppgår summan till en halv miljard kronor som bedragarna tillskansat sig.

Läs även: Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar DagensPS

Ett av offren bland svenska småsparare för det fräcka bedrägeriet, Catherine Bråkenhielm, berättar hur hon blev lurad efter att ha bjudits in i en chattgrupp på WhatsApp.

I samma chattgrupp medverkade någon som utgav sig för att vara Adam Gerge och hans assistent Eileen från fondbolaget Didner & George.

Hon uppger att hon blev blåst på 600 000 kronor och att hon polisanmält bedrägeriet.

Catherine har tidigare framträtt i Dagens Industri.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

30 sep. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Så blir småsparare lurade på sina pengar

”Det första jag tänkte var: ’Det är trots allt bara pengar’. Jag höll fast vid den tanken ett tag, sen skämdes jag. Hur kunde jag vara så dum?”, säger hon nu till Ekonomibyrån i SVT.

När småsparare kliver in i ett bolag som bedragarna redan köpt en mängd aktier i stiger värdet på aktien.

Detta kallas pump and dump då bedragarna sedan avyttrar sina aktier när värdet pumpats upp.

Och när det är gjort störtdyker aktien och småspararna som sitter kvar med sina innehav är stora förlorare.

Läs även: Akta dig för chattarna – det kan vara bedrägeri DagensPS

Läs vidare: Aktiebluffar blir allt mer avancerade: “Tagna på sängen” E55

Missa inte: Nasdaq tvingas agera mot pump and dump-upplägg Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAnnonserbedrägeriFinansinspektionenKändisarSmåsparareSverige
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS