Kan din dagliga kaffekopp göra mer än att väcka dig på morgonen? En ny stor studie pekar på ett möjligt samband mellan kaffedrickande och psykisk hälsa. Studien ger bland annat svar på hur många koppar om dagen som kopplas till lägre – och högre – risk för psykiska problem.
Ny studie: Så många koppar kaffe är bra för din psykiska hälsa
Forskningen om ”kaffe och hälsa” går framåt. Hela tiden, faktiskt. Senast häromveckan visade en ny studie att kaffedrickande kan ha en positiv effekt för personer som drabbats av tjock- och ändtarmscancer.
Dessförinnan visade forskning att stordrickaren, den som häller i sig över sex koppar om dagen, kan åldras snabbare.
Men hur står det egentligen till med den psykiska hälsan?
Två till tre koppar – en fullträff
Nu har ett gäng forskare analyserat data från över 460 000 personer i Storbritannien och följt dem i mer än 13 år. Resultatet visar att personer som dricker två till tre koppar kaffe om dagen har en lägre risk att drabbas av psykiska sjukdomar.
Sambandet var dessutom starkare hos män.
Men effekten gäller inte alla nivåer av konsumtion. Studien, som publicerats i Journal of Affective Disorders, visar ett så kallat J-format mönster, där måttlig konsumtion är bäst.
Så mycket kaffe är för mycket
De som drack väldigt lite kaffe såg inte samma positiva effekt. Och vid hög konsumtion vände det.
Att dricka fem koppar eller mer per dag kopplades i stället till en ökad risk för psykiska problem.
Därför kan kaffe påverka hjärnan
En möjlig förklaring finns i kaffets innehåll. Drycken innehåller över tusen bioaktiva ämnen, bland annat koffein och antioxidanter.
Forskarna pekar särskilt på ämnen med antiinflammatoriska egenskaper, som kan påverka hjärnan positivt.
Koffein kan också påverka hjärnans signalsystem. Enligt studien sker det genom två mekanismer som kan bidra till antidepressiva effekter och minska stressrelaterad påverkan på nervsystemet.
Växande intresse för kostens roll
Bakgrunden till forskningen är ett växande globalt problem. Över en miljard människor lever med psykisk ohälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Bara i Sverige är nästan hälften av alla sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa.
Kaffe är, förstås, ingen lösning på problemet. Men forskarna ser det som en möjlig pusselbit i ett större arbete.
”Det finns ett växande intresse för kostens och näringens roll i förebyggandet och behandlingen av psykiska sjukdomar”, konstaterar de.
