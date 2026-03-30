Svenska hushåll får dela på 49 miljarder – så används pengarna 

Enligt preliminära uppgifter från Skatteverket, som Dagens Industri tagit del av, rör det sig om drygt 49 miljarder kronor som ska delas ut till 4,9 miljoner svenskar. I snitt väntas varje person få omkring 10 000 kronor tillbaka.

När alla deklarationer har granskats kan summan dock förändras, bland annat efter redovisning av bostads- och aktieaffärer.

Samtidigt får omkring 1,3 miljoner personer kvarskatt, med en totalsumma på drygt 14 miljarder kronor.

Sparande eller semester?

Vad händer då med pengarna?

En ny undersökning från Sambla visar att 41 procent av svenskarna planerar att spara sin återbäring – klart fler än de som vill resa, konsumera eller ge bort pengar.

”Undersökningen visar att svenskarna i hög grad ser skatteåterbäringen som ett sätt att stärka sin ekonomiska trygghet, snarare än som ”bonuspengar” för spontanköp. Det är en positiv trend i en tid med fortsatt höga kostnader i vardagen”, säger Marcus Karlsson, privatekonomisk expert på Sambla.

Han får medhåll från Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar:

”Att spara pengarna är ett klokt val som stärker privatekonomin och en bra buffert ökar motståndskraften mot oväntade utgifter. För den som har dyra lån kan det samtidigt vara bra att använda pengarna till att minska skulder”.

Samtidigt planerar drygt var femte svensk att använda pengarna till resor.