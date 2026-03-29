Miljontals svenskar har redan deklarerat för att få pengarna tidigt. Nu återstår bara timmar innan möjligheten stängs.
Sista chansen för skatteåterbäring i april - deadline 31 mars
Intresset för att få skatteåterbäring redan i april fortsätter att öka.
Förra året valde nära fem miljoner svenskar att deklarera tidigt, en kraftig ökning jämfört med tidigare år.
Bakgrunden är tydlig.
Den som godkänner sin deklaration utan ändringar senast den 31 mars får sin återbäring redan i början av april, i år mellan den 7 och 9 april.
Det gör tidsfristen till en av de mest avgörande datumen i deklarationsperioden.
Samtidigt visar en ny genomgång att många svenskar väljer att använda skatteåterbäringen mer långsiktigt, där hela 45 procent planerar att spara pengarna – ofta som en ekonomisk buffert.
Tidig deklaration lockar miljoner
Systemet med tidig återbetalning infördes för att öka användningen av digitala tjänster. Det har visat sig vara effektivt.
Utvecklingen talar sitt tydliga språk.
Allt fler väljer att deklarera så snart möjligheten öppnar, ofta redan första dygnet.
I år skickade över en miljon svenskar in sina deklarationer inom de första 24 timmarna.
Kravet som många missar
För att få pengarna i april krävs att deklarationen godkänns utan ändringar.
Det innebär att alla uppgifter måste vara korrekta från början.
Den som gör avdrag, ändrar uppgifter eller deklarerar senare får i stället vänta till juni.
Samtidigt betonar experter att det är viktigare att deklarera korrekt än snabbt.
“De flesta tycker att det ändå är bättre att göra rätt från början.”
Det innebär att vissa avstår från att deklarera tidigt om de är osäkra på exempelvis reseavdrag eller andra justeringar.
Viktiga datum att hålla koll på
Efter den 31 mars stängs möjligheten till tidig återbäring.
Nästa viktiga datum är den 4 maj, som är sista dagen att deklarera över huvud taget.
Utbetalningar sker därefter i olika omgångar.
Den som missar april får i regel sina pengar i juni.
För den som får kvarskatt gäller andra datum, där betalning ska ske senast i juli eller september beroende på slutskattebesked.
Ett val mellan snabbhet och noggrannhet
För många hushåll handlar det om ett konkret val.
Tidig återbäring kan ge ett snabbt tillskott i ekonomin, men kräver att allt är korrekt från början.
Utvecklingen visar att majoriteten prioriterar både snabbhet och enkelhet.
Samtidigt kvarstår grundregeln.
Det viktigaste är inte när du deklarerar – utan att det blir rätt.
Missa inte:
Rusning till deklarationen – då fick Skatteverket problem – Dagens PS