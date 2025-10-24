Svenska forskarnas plan: Dyrare kött men samma pris på matkassen 

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

700 liv kan räddas varje år

Studien visar att om svenskarna ändrar sina matvanor enligt förslaget kan upp till 700 personer under 70 år slippa dö i förtid varje år.

Det är mer än tre gånger så många som dör i trafiken årligen.

Dessutom skulle klimatavtrycket från svenskarnas matkonsumtion minska med omkring 700 000 ton koldioxid, motsvarande att var tionde bil försvann från vägarna.

“Den höga siffran förvånade oss, och då är detta ändå en försiktig uppskattning”, kommenterar Larsson.

Detta kan göras utan att den genomsnittliga matkassen blir dyrare, menar forskarna (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Så påverkas priserna

Forskarna baserade sina beräkningar på dagens 12-procentiga moms och konstaterar att priset har stor betydelse för vad vi lägger i varukorgen.

Om momsen tas bort på fullkornsprodukter, frukt och grönsaker skulle priserna sjunka med omkring 11 procent – något som väntas öka konsumtionen med 10 procent för fullkornsbröd och 4 procent för frukt och grönt.

Allra mest märks förändringen för nöt- och lammkött: matskatteväxlingen innebär att priset skulle stiga med runt 25 procent, cirka 31 kronor per kilo, vilket väntas minska köttkonsumtionen med 19 procent.

“Det kan framstå som en stor prishöjning men leder samtidigt till att köttkonsumtionen minskar med en femtedel – och därmed återgår till samma nivå som under 1990-talet”, säger Larsson.

“Alla behöver inte bli vegetarianer för klimatets skull, men med en måttligare konsumtion är väldigt mycket vunnet”, tillägger han.

Samma kostnad – men friskare resultat

En vanlig invändning mot miljöskatter är att de slår hårdast mot låginkomsttagare. Men enligt forskarna skulle denna reform vara kostnadsneutral – vissa varor blir dyrare, andra billigare.

Momsen på hälsosam mat tas bort, vilket väger upp för prishöjningen på kött och läsk.

Forskarna bedömer dessutom att staten på sikt skulle tjäna på reformen, genom lägre sjukvårdskostnader och mindre sjukfrånvaro.

“Att reformen även är kostnadsneutral för staten förbättrar dessutom förutsättningarna för att den ska kunna genomföras”, säger Larsson.

Alternativ till regeringens momssänkning

Regeringen har föreslagit att sänka momsen på mat till 6 procent mellan april 2026 och december 2027. Men enligt Jörgen Larsson kan det få motsatt effekt:

“En generell sänkning av momsen på livsmedel kan antas försämra folkhälsan eftersom även exempelvis godis och chips blir billigare”, säger han.

Visste du att kött får matpriserna att dra iväg? Det kan du läsa mer om här.