Superspararnas knep: Så sparar de 70 procent av lönen

Sparade stort på bostaden

Cody och Lauren Berman delade sitt hem med inneboende. De kunde därmed bo bra samtidigt som bostaden gav dem omkring 800 dollar i månaden i extra inkomster. Vänner i liknande bostäder kunde i stället betala 2 000 dollar i hyra.

Bilen var inte ny och exklusiv, men fungerade och var färdigbetald. Paret fortsatte dessutom att gå på restaurang med vänner. Skillnaden var att de kanske delade på en förrätt och beställde en eller två drinkar, medan andra beställde både förrätt, huvudrätt, efterrätt och flera glas.

Utifrån såg deras liv därför inte särskilt annorlunda ut. I praktiken kunde de ändå spendera 4 000 dollar mindre i månaden än vissa av sina vänner.

Sparar 70 procent och prioriterar resor

Att spara mycket behöver inte heller betyda att allt dyrt är förbjudet.

Kristy Shen och Bryce Leung sparade upp till 70 procent av sina inkomster, byggde upp en sjusiffrig portfölj i dollar och lämnade arbetslivet redan i 30-årsåldern. Samtidigt spenderade de uppskattningsvis mellan 5 000 och 10 000 dollar om året på resor.

Resandet var viktigt för dem och fick därför kosta. På andra områden höll de igen. Exempelvis valde de att strunta i bostadsköpet och istället investera bostadspengarna i indexfonder.

Berman och hans fru använde en liknande metod. När de började träffas skrev de varsin lista över de tio saker de värderade högst. Därefter jämförde de listorna med hur de faktiskt använde sina pengar.

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Flytten fick pengarna att räcka

För universitetsläraren Miguel Marquez blev bostadsorten avgörande. Efter att ha haft svårt att spara under sina år i USA flyttade han först till Brasilien och senare till Kina.

I Kina betalar han omkring 200 dollar i månaden för en delvis subventionerad bostad på universitetsområdet. Han använder dessutom billig kollektivtrafik i stället för att äga bil. Resultatet är att han kan spara omkring 70 procent av inkomsten.

Att dela bostad eller flytta till ett billigare land är förstås ingen sparmetod för alla. Men principen är mindre dramatisk: Superspararna säger inte nej till allt. De säger nej till det som kostar mycket och betyder lite. Det som betyder mycket får däremot kosta.

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