Cody Berman hade ett solklart mål: att bli ekonomiskt fri så tidigt som möjligt. Redan före sin 26-årsdag ansåg han att målet var nått.
Pensionerad före 30 – så blev han miljonär på det "lata sättet"
Under 2026 översteg hans nettoförmögenhet en miljon dollar.
Vägen dit byggde inte på avancerad aktiehandel eller ständiga försök att pricka börsens vinnare. I stället valde han vad han själv kallar det ”lata sättet” att investera.
”Det är ett lat sätt att investera, på ett bra sätt”, säger han till Business Insider.
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Höll utgifterna nere
Grundregeln var enkel: spendera mindre än han tjänade och investera resten.
Under sina tidiga 20-år ökade Berman sina inkomster, rejält, genom olika extrajobb och företag. Samtidigt höll han utgifterna nere, vilket skapade ett större utrymme för sparande.
En stor del av pengarna placerade han sedan i billiga indexfonder. Strategin går ut på att köpa brett, undvika enskilda aktieval och låta investeringarna växa över tid.
”Du ställer in det och glömmer det”, säger Berman om sin lata indexfondsstrategi.
”Du spelar inget gissningsspel. Du spelar inte på lotteri. Du investerar bara i ekonomin som helhet”.
Varje månad flyttas automatiskt en bestämd summa från bankkontot till en indexfond. På så sätt behöver sparandet inte bero på motivation eller disciplin i stunden.
”System slår viljestyrka varje gång”, säger han.
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…. och 11 hyresbostäder
Men, Berman blev inte ekonomiskt fri enbart genom att månadsspara lite i indexfonder. Den ”lata” indexfondsstrategin krävde nämligen en hel del pengar att investera. Och de kom inte av sig själva.
Bland annat köpte han och hans fru elva hyresenheter mellan slutet av 2020 och mitten av 2021. Dessa gav ungefär 3 700 dollar i månaden.
Dessutom startade han ett företag med digitala produkter som drog in mer än 10 000 dollar per månad.
Hyresfastigheterna passade dock inte riktigt in i hans strävan efter lathet. Underhåll, hyresgäster och löpande förvaltning krävde tid. Därför har han nu börjat gå över till mer passiva fastighetsinvesteringar, där flera investerare går samman i större fastighetsaffärer utan att själva sköta byggnaderna.
Han beskriver det som att ”äga hyresfastigheter utan att faktiskt behöva äga och driva dem själv”.
”Jag vill fortfarande ha exponering mot fastigheter, men jag vill inte gå ut och köpa ett hyreshus med 20 lägenheter själv och sedan behöva hitta hyresgäster och ordna allt underhåll”, säger han.
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