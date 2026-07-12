Pensionerad före 30 – så blev han miljonär på det "lata sättet"

”Det är ett lat sätt att investera, på ett bra sätt”, säger han till Business Insider.

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Höll utgifterna nere

Grundregeln var enkel: spendera mindre än han tjänade och investera resten.

Under sina tidiga 20-år ökade Berman sina inkomster, rejält, genom olika extrajobb och företag. Samtidigt höll han utgifterna nere, vilket skapade ett större utrymme för sparande.

En stor del av pengarna placerade han sedan i billiga indexfonder. Strategin går ut på att köpa brett, undvika enskilda aktieval och låta investeringarna växa över tid.

”Du ställer in det och glömmer det”, säger Berman om sin lata indexfondsstrategi.

”Du spelar inget gissningsspel. Du spelar inte på lotteri. Du investerar bara i ekonomin som helhet”.

Varje månad flyttas automatiskt en bestämd summa från bankkontot till en indexfond. På så sätt behöver sparandet inte bero på motivation eller disciplin i stunden.

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”System slår viljestyrka varje gång”, säger han.

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