Så mycket har andra föräldrar sparat åt sina barn

Det visar Mäklarsamfundets rapport Bostadsångest och bostadsdrömmar, som bygger på svar från 1 000 förstagångsväljare födda mellan 2004 och 2008.

Totalt uppger 53 procent att en förälder eller annan närstående har sparat pengar åt dem som kan användas till att köpa en lägenhet.

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Var tredje har minst 100 000 kronor

För en stor grupp handlar det inte om några mindre summor.

29 procent uppger att mellan 100 000 och 500 000 kronor har sparats åt dem.

Så här mycket har föräldrar eller andra närstående sparat åt de tillfrågade:

20 procent har mindre än 100 000 kronor.

29 procent har mellan 100 000 och 500 000 kronor.

2 procent har mellan 500 000 och en miljon kronor.

2 procent har mer än en miljon kronor.

Det innebär att var tredje tillfrågad har minst 100 000 kronor sparat åt sig av föräldrarna.

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Därtill svarar 17 procent att föräldrarna visserligen inte har sparat åt dem, men troligen skulle kunna hjälpa till ekonomiskt om det behövdes.

Så mycket sparar föräldrar varje månad Föräldrar sparar i genomsnitt 649 kronor per barn och månad .

Höginkomsttagare sparar i genomsnitt 821 kronor .

Låginkomsttagare sparar i genomsnitt 523 kronor .

Sammanboende föräldrar sparar 663 kronor .

Ensamstående föräldrar sparar 583 kronor .

68 procent sätter undan pengar regelbundet varje månad.

Bostaden är det vanligaste bestämda sparmålet.

Källa: Länsförsäkringars Barnsparrapport 2025.

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