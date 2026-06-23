De skippade bostaden – kunde gå i pension i 30-årsåldern

Sparade upp till 70 procent

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Saken snabbades på av det faktum att paret redan hade sparat ihop omkring 500 000 kanadensiska dollar till en bostad. Men i stället för att använda pengarna till bostaden placerade de dem i billiga indexfonder.

Samtidigt skruvade de upp sparandet. Innan de satsade fullt ut på FIRE sparade de ungefär 30 till 50 procent av inkomsten. Till slut var sparkvoten uppe i 70 procent.

Olyckligt snålt vad det dock inte, hävdar paret.

De bodde kvar i en enkel etta, ägde ingen bil och lagade mycket mat hemma. Reste gjorde de dock fortfarande. Varje år lade de omkring 5 000 till 10 000 kanadensiska dollar på resande.

”Trots flera befordringar ökade vi inte vår livsstil alls”, säger Kristy Shen. ”Det enda vi faktiskt lade pengar på, och gärna lade pengar på, var resor”.

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”Inte att snåla på allt”

”Det handlar om optimering, inte minimering”, konstaterar Kristy Shen

För paret blev lösningen att hålla nere de stora kostnaderna: boende, transport och mat. Då fanns det fortfarande utrymme att lägga pengar på sådant de verkligen uppskattade.

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År 2015 nådde de sitt mål. Då var Kristy Shen 31 år och Bryce Leung 32. De sade upp sig och började resa världen runt.

Sedan dess har de levt på sin portfölj.

Business Insider, som har tagit del av parets investeringsportfölj, konstaterar att deras nettoförmögenhet mer än fördubblats sedan de slutade arbeta.

Frihet viktigare än pension

I dag beskriver paret FIRE mindre som en väg bort från jobbet och mer som en väg till frihet.

Det blev särskilt tydligt när Bryce Leungs pappa fick hjärncancer och paret kunde flyga hem för att hjälpa till.

”Vi insåg: okej, det är det här FIRE är till för. Du köper tillbaka din tid så att du kan finnas där för de människor du älskar”, säger Kristy Shen.

För henne är det också själva poängen med ekonomiskt oberoende.

”Det handlar inte om försakelse. Det handlar inte om att säga upp sig”, säger hon. ”Det handlar verkligen om att ge dig alternativ”.

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