De sparade till en bostad. Men när priserna drog i väg gjorde Kristy Shen och Bryce Leung något helt annat med pengarna. I stället för att köpa lägenhet investerade de i indexfonder – och kunde sluta jobba redan i 30-årsåldern.
De skippade bostaden – kunde gå i pension i 30-årsåldern
Kristy Shen och Bryce Leung hade redan gjort det många drömmer om. De hade bra jobb inom tech, tjänade hyggligt och sparade målmedvetet till en bostad i Toronto.
Men bostadsmarknaden hade andra planer. När bostadspriserna steg växte också frustrationen och till slut valde paret att helt släppa bostadsdrömmen. Istället började de läsa på om FIRE-rörelsen, Financial Independence, Retire Early. Målet: att bli ekonomiskt oberoende så tidigt som möjligt.
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Var skeptisk
När Kristy Shen först hörde talas om FIRE mötte hon idén med viss skepsis.
”Eftersom jag växte upp i fattigdom i Kina tänkte jag: ’Aktiemarknaden är skrämmande’”, säger hon till Business Insider.
Men ju mer paret läste, desto mer började de räkna. FIRE-rörelsen bygger på den så kallade 4-procentsregeln. Enkelt förklarat innebär regeln att man kan ta ut ungefär 4 procent av sin portfölj per år. Då behöver man ungefär 25 gånger sina årliga utgifter investerat.
Kristy Shen och Bryce Leung levde på cirka 40 000 kanadensiska dollar per år. Därför blev deras mål en portfölj på 1 miljon kanadensiska dollar.
Fakta: Så räknar du
FIRE står för Financial Independence, Retire Early och handlar om att bygga upp ett kapital som gör det möjligt att leva på sina investeringar.
En vanlig tumregel är den så kallade 4-procentsregeln. Den innebär att man räknar med att kunna ta ut ungefär 4 procent av sitt investerade kapital per år.
Det betyder i praktiken att årskostnaden multipliceras med 25.
Så stort kapital behövs:
- Vill du leva på 20 000 kronor i månaden behöver du spara 6 miljoner kronor
- Vill du leva på 25 000 kronor i månaden behöver du spara 7,5 miljoner kronor
- Vill du leva på 30 000 kronor i månaden behöver du spara 9 miljoner kronor
- Vill du leva på 35 000 kronor i månaden behöver du spara 10,5 miljoner kronor
- Vill du leva på 40 000 kronor i månaden behöver du spara 12 miljoner kronor
Sparade upp till 70 procent
Saken snabbades på av det faktum att paret redan hade sparat ihop omkring 500 000 kanadensiska dollar till en bostad. Men i stället för att använda pengarna till bostaden placerade de dem i billiga indexfonder.
Samtidigt skruvade de upp sparandet. Innan de satsade fullt ut på FIRE sparade de ungefär 30 till 50 procent av inkomsten. Till slut var sparkvoten uppe i 70 procent.
Olyckligt snålt vad det dock inte, hävdar paret.
De bodde kvar i en enkel etta, ägde ingen bil och lagade mycket mat hemma. Reste gjorde de dock fortfarande. Varje år lade de omkring 5 000 till 10 000 kanadensiska dollar på resande.
”Trots flera befordringar ökade vi inte vår livsstil alls”, säger Kristy Shen. ”Det enda vi faktiskt lade pengar på, och gärna lade pengar på, var resor”.
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”Inte att snåla på allt”
”Det handlar om optimering, inte minimering”, konstaterar Kristy Shen
För paret blev lösningen att hålla nere de stora kostnaderna: boende, transport och mat. Då fanns det fortfarande utrymme att lägga pengar på sådant de verkligen uppskattade.
År 2015 nådde de sitt mål. Då var Kristy Shen 31 år och Bryce Leung 32. De sade upp sig och började resa världen runt.
Sedan dess har de levt på sin portfölj.
Business Insider, som har tagit del av parets investeringsportfölj, konstaterar att deras nettoförmögenhet mer än fördubblats sedan de slutade arbeta.
Frihet viktigare än pension
I dag beskriver paret FIRE mindre som en väg bort från jobbet och mer som en väg till frihet.
Det blev särskilt tydligt när Bryce Leungs pappa fick hjärncancer och paret kunde flyga hem för att hjälpa till.
”Vi insåg: okej, det är det här FIRE är till för. Du köper tillbaka din tid så att du kan finnas där för de människor du älskar”, säger Kristy Shen.
För henne är det också själva poängen med ekonomiskt oberoende.
”Det handlar inte om försakelse. Det handlar inte om att säga upp sig”, säger hon. ”Det handlar verkligen om att ge dig alternativ”.
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