Superrika betalar miljoner – bara för att slippa oss andra

Miljoner för lugn

Trenden syns också i bostadsutvecklingen. I Miami byggs nu hem där avskildhet är själva produkten. Bentley Residences säljer lägenheter från sex miljoner dollar, ungefär 56,7 miljoner kronor, med privata bilhissar som kör boende rakt in i sina hem.

“Den ultimata lyxen är privatliv”, säger Gil Dezer, utvecklare bakom projektet, till WSJ.

Han beskriver även en vistelse på en privat ö i Belize: “Det känns som att du har stället för dig själv”, säger Dezer.

Just den känslan, att slippa allt och alla, har blivit en central del av dagens lyxmarknad.

Privat på alla plan

Den som vill fortsätta hålla omvärlden på avstånd kan även göra det socialt. Medlemsklubbar erbjuder allt från avskilda restaurangdelar till privata kulturevent, och här sker umgänget med andra som lever likadant.

Även wellnessbranschen har anpassat sig. Ett exklusivt center i Miami hyrdes nyligen ut till en familj för 150 000 dollar, över en miljon kronor, för skräddarsydda behandlingar utan en enda annan gäst på plats.

Researrangören Lauren Beall beskriver utvecklingen som en period där exklusiv tillgång och unika upplevelser har blivit lyxens nya valuta.

Egen lyxbubbla

Manalapan är en egen liten oas för Floridas allra rikaste. (Foto: Sotheby´s International Realty)

För många handlar avskildheten också om känslan av trygghet.

“Samtalen känns av någon anledning tryggare, och de känns djupare”, säger Stephanie Shojaee.

Stephanie Shojaee är ordförande för Shoma Group och aktuell i årets säsong av ”The Real Housewives of Miami”. I hennes vardag sker umgänget i små, utvalda grupper och på platser där tillträdet är strikt kontrollerat, och hon är långt ifrån ensam.

När det gäller USA:s allra rikaste blickar många mot södra Florida. I WSJ beskrivs hur Miamiområdet blivit en stark magnet för välbärgade, särskilt efter pandemin, och hur exklusiva restauranger, klubbar, resorter och bostadsprojekt erbjuder skräddarsydda upplevelser för en mycket rik klientel.

Manalapan är ett av områdena som symboliserar utvecklingen. Här bor omkring 400 personer fördelat på cirka 70 tomter, med egna båtbryggor och inhägnade stränder där havssköldpaddor lägger ägg och sjökor simmar förbi.

Den tidigare borgmästaren beskriver platsen som “en magisk liten oas”, medianpriset för lyxvillorna ligger runt 17 miljoner dollar, och i den absoluta toppen finns Oracles medgrundare Larry Ellisons köp av en enorm fastighet med 33 sovrum, 34 badrum, tennisbanor, golfbana och en tunnel under vägen för motsvarande 1,8 miljarder kronor.

Det är en miljö där lyx inte längre bara handlar om vad man äger, utan om vilka miljöer man rör sig i, och vilka man slipper dela dem med.

