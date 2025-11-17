Dagens PS
Superrika betalar miljoner – bara för att slippa oss andra

Privata öar och privatjet, så ser vardagen ut för USA:s ultrarika som söker total avskildhet.
Privata öar och privatjet, så ser vardagen ut för USA:s ultrarika som söker total avskildhet. (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

De ultrarika lägger miljonbelopp på ett liv där de slipper köer, lobbyer, trängsel – och i stort sett alla andra människor. En ny lyxtrend växer fram, byggd på total avskildhet och skräddarsydd service.

Lyx är inte längre dyra prylar. Det är tid, tystnad och att aldrig behöva möta någon man inte själv valt. För dem som har råd kostar det miljoner att eliminera allt som är normalt för andra.

Privatliv som lyxvara

Wall Street Journal beskriver hur lyx 2025 definieras av att slippa vardagens små störningar.

“För mig definieras lyx i den här eran av tidsbesparing, effektivitet och service”, säger Masoud Shojaee, fastighetsutvecklare, till tidningen.

I Miami leds han och hustrun Stephanie direkt till dukade bord med sina favoritdrinkar. När de reser går de från privatplanet till privata ingångar och vidare upp i sviter där personalen redan väntar.

Allt är utformat för att undvika offentliga ytor och möten med andra.

Miljoner för lugn

Trenden syns också i bostadsutvecklingen. I Miami byggs nu hem där avskildhet är själva produkten. Bentley Residences säljer lägenheter från sex miljoner dollar, ungefär 56,7 miljoner kronor, med privata bilhissar som kör boende rakt in i sina hem.

“Den ultimata lyxen är privatliv”, säger Gil Dezer, utvecklare bakom projektet, till WSJ.

Han beskriver även en vistelse på en privat ö i Belize: “Det känns som att du har stället för dig själv”, säger Dezer.

Just den känslan, att slippa allt och alla, har blivit en central del av dagens lyxmarknad.

Privat på alla plan

Den som vill fortsätta hålla omvärlden på avstånd kan även göra det socialt. Medlemsklubbar erbjuder allt från avskilda restaurangdelar till privata kulturevent, och här sker umgänget med andra som lever likadant.

Även wellnessbranschen har anpassat sig. Ett exklusivt center i Miami hyrdes nyligen ut till en familj för 150 000 dollar, över en miljon kronor, för skräddarsydda behandlingar utan en enda annan gäst på plats.

Researrangören Lauren Beall beskriver utvecklingen som en period där exklusiv tillgång och unika upplevelser har blivit lyxens nya valuta.

Egen lyxbubbla

Manalapan är en egen liten oas för Floridas allra rikaste.
Manalapan är en egen liten oas för Floridas allra rikaste. (Foto: Sotheby´s International Realty)

För många handlar avskildheten också om känslan av trygghet.

“Samtalen känns av någon anledning tryggare, och de känns djupare”, säger Stephanie Shojaee.

Stephanie Shojaee är ordförande för Shoma Group och aktuell i årets säsong av ”The Real Housewives of Miami”. I hennes vardag sker umgänget i små, utvalda grupper och på platser där tillträdet är strikt kontrollerat, och hon är långt ifrån ensam.

När det gäller USA:s allra rikaste blickar många mot södra Florida. I WSJ beskrivs hur Miamiområdet blivit en stark magnet för välbärgade, särskilt efter pandemin, och hur exklusiva restauranger, klubbar, resorter och bostadsprojekt erbjuder skräddarsydda upplevelser för en mycket rik klientel.

Manalapan är ett av områdena som symboliserar utvecklingen. Här bor omkring 400 personer fördelat på cirka 70 tomter, med egna båtbryggor och inhägnade stränder där havssköldpaddor lägger ägg och sjökor simmar förbi.

Den tidigare borgmästaren beskriver platsen som “en magisk liten oas”, medianpriset för lyxvillorna ligger runt 17 miljoner dollar, och i den absoluta toppen finns Oracles medgrundare Larry Ellisons köp av en enorm fastighet med 33 sovrum, 34 badrum, tennisbanor, golfbana och en tunnel under vägen för motsvarande 1,8 miljarder kronor.

Det är en miljö där lyx inte längre bara handlar om vad man äger, utan om vilka miljöer man rör sig i, och vilka man slipper dela dem med.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

