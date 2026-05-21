Den ser kanske mest ut som teknikskrot från en svunnen tid. Men den gamla mobilen längst ner i byrålådan kan faktiskt vara värd en hel del. ”Många svenskar sitter på tusenlappar utan att tänka på det”, menar experten.
Rota fram din gamla mobil: "Många svenskar sitter på tusenlappar"
Intresset för gamla mobiltelefoner har ökat på samlarmarknaden och senast i fjol såldes en oöppnad iPhone 2G på auktion för nästan 2 miljoner norska kronor.
Även Nokias klassiska modeller har börjat locka fler köpare. Men den som hoppas på snabba tusenlappar för en sliten Nokia 3310 bör nog hålla igen jublet en aning.
Inte alla mobiler är guldgruvor
Nokia 3310 lanserades år 2000 och blev snabbt en av världens mest kända mobiltelefoner. Modellen tillverkades i över 126 miljoner exemplar.
Just därför är den vanliga, använda versionen inte särskilt ovanlig.
På samlarmarknaden ligger priset för en begagnad Nokia 3310 vanligtvis på omkring 100 till 250 kronor, enligt finska Verkkouutiset. Renoverade exemplar kan gå för betydligt mer, ofta mellan 750 och 1 600 kronor.
Originalskicket gör skillnaden
Den riktiga jackpotten finns hos de exemplar som aldrig har använts och fortfarande ligger kvar i sin originalförpackning. En sådan Nokia 3310 kan vara värd över 2 000 kronor.
Särskilt eftertraktade är telefoner där allt finns kvar: originalladdare, bruksanvisning, garantikort och en obruten försegling på förpackningen.
Andra värdefulla telefoner
Även andra klassiska modeller från mobilhistorien kan vara värda pengar i dag.
Dit hör Motorola DynaTAC 8000x. Modellen lanserades redan 1983 och kan i gott skick, särskilt med originalkartong och tillbehör, vara värd upp till omkring 87 000 kronor, enligt uppgifter från News55.
Bland Nokia-modellerna finns även Nokia 8110, ofta kallad ”banantelefonen”, och lyxmodellen Nokia 8800. Särskilt exklusiva versioner som ”Arte-Carbon” och ”Sirocco” har blivit intressanta för samlare.
Även (inte jätte)gamla Iphones ger pengar
Hör du till dem som faktiskt gör sig av med urgammal elektronik är loppet förvisso inte kört. Även snäppet äldre Iphone-modeller har ett starkt andrahandsvärde.
I samband med lanseringen av Iphone 17 uppgav Tradera att Iphones som bara är några år gamla kan ge flera tusenlappar tillbaka till säljaren.
Vid tidpunkten låg snittpriset på Tradera på 9 600 kronor för en Iphone 16, 6 000 kronor för en Iphone 15 och 4 500 kronor för en Iphone 14. För Iphone 11 till 13 låg snittet på mellan 3 060 och 3 750 kronor.
”Vi ser alltid ett uppsving på iPhone-auktioner i samband med Apples lanseringar. Många svenskar sitter på tusenlappar utan att tänka på det”, kommenterade Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
