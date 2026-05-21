Rota fram din gamla mobil: "Många svenskar sitter på tusenlappar"

Originalskicket gör skillnaden

Den riktiga jackpotten finns hos de exemplar som aldrig har använts och fortfarande ligger kvar i sin originalförpackning. En sådan Nokia 3310 kan vara värd över 2 000 kronor.

Särskilt eftertraktade är telefoner där allt finns kvar: originalladdare, bruksanvisning, garantikort och en obruten försegling på förpackningen.

Andra värdefulla telefoner

Även andra klassiska modeller från mobilhistorien kan vara värda pengar i dag.

Dit hör Motorola DynaTAC 8000x. Modellen lanserades redan 1983 och kan i gott skick, särskilt med originalkartong och tillbehör, vara värd upp till omkring 87 000 kronor, enligt uppgifter från News55.

Bland Nokia-modellerna finns även Nokia 8110, ofta kallad ”banantelefonen”, och lyxmodellen Nokia 8800. Särskilt exklusiva versioner som ”Arte-Carbon” och ”Sirocco” har blivit intressanta för samlare.

Även (inte jätte)gamla Iphones ger pengar

Hör du till dem som faktiskt gör sig av med urgammal elektronik är loppet förvisso inte kört. Även snäppet äldre Iphone-modeller har ett starkt andrahandsvärde.

I samband med lanseringen av Iphone 17 uppgav Tradera att Iphones som bara är några år gamla kan ge flera tusenlappar tillbaka till säljaren.

Vid tidpunkten låg snittpriset på Tradera på 9 600 kronor för en Iphone 16, 6 000 kronor för en Iphone 15 och 4 500 kronor för en Iphone 14. För Iphone 11 till 13 låg snittet på mellan 3 060 och 3 750 kronor.

”Vi ser alltid ett uppsving på iPhone-auktioner i samband med Apples lanseringar. Många svenskar sitter på tusenlappar utan att tänka på det”, kommenterade Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.

