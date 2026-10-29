Svenskarna lånar mer pengar och bolånemarknaden växer i en takt som inte setts på flera år. Men alla banker får inte lika stor del av kakan. Flera storbanker halkar efter när mindre konkurrenter tar för sig. För dig med bolån kan det dessutom finnas tusenlappar att spara på att se dig om efter en annan bank.
Storbankerna tappar – här väljer svenskarna att låna i stället
Svenskarnas aptit på bolån är tillbaka, och det med besked.
Bara under september växte hushållens samlade bolåneskulder med 17,1 miljarder kronor. Det är 49 procent mer än under samma månad förra året, enligt en sammanställning som bolånetjänsten Ordna Bolån har gjort.
Totalt uppgår svenskarnas bolåneskulder nu till 4 405 miljarder kronor. Under det senaste året har skulderna vuxit med drygt 150 miljarder.
De växande bolåneskulderna är goda nyheter för bankerna. Åtminstone för vissa av dem.
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Storbankerna halkar efter
Handelsbanken har närmare 20 procent av den svenska bolånemarknaden. Men av september månads ökning stod banken bara för 6 procent.
Även Swedbank tappar mark. Banken har omkring 21 procent av den totala bolånestocken, men fick bara 16 procent av tillväxten under september.
För flera mindre aktörer ser utvecklingen ljusare ut.
Länsförsäkringar Bank har exempelvis 8 procent av bolånemarknaden, men stod för hela 11 procent av septemberökningen.
Även Skandia, Landshypotek och sparbankerna växer snabbare än marknaden som helhet. Kategorin ”övriga långivare” tog nästan 14 procent av tillväxten, trots att de tillsammans bara har drygt 5 procent av marknaden.
Bland storbankerna går SEB mot strömmen. Banken har haft sina två starkaste månader på flera år och tar nu marknadsandelar.
”Det intressanta är inte att marknaden växer, utan vem som växer med den och varför. Vissa växer genom distribution genom mäklare medan andra växer genom låga priser. Det är två helt olika marknader, där den senare också leder till sämre resultat hos bankerna”, kommenterar Hemad Razavi, vd för Ordna Bolån.
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Därför lånar svenskarna mer
Att bolåneskulderna växer så snabbt har enligt Razavi flera förklaringar.
Det höjda bolånetaket har gjort det möjligt för fler hushåll att köpa bostad och att låna större belopp. Lägre räntor och stigande bostadspriser bidrar också till utvecklingen.
En del av de nya miljarderna kommer dessutom från människor som redan äger sin bostad.
”Många utökar sina befintliga lån. När räntan är lägre vågar hushållen renovera igen, och då är bolånet det billigaste sättet att finansiera det”, förklarar Razavi.
Fel bank kan kosta tusenlappar
Vilken bank du har ditt bolån hos kan spela stor roll för räntekostnaden, visar uppgifter från Finansinspektionen.
I juni låg den lägsta genomsnittsräntan på 2,54 procent och den högsta på 2,81 procent.
För ett hushåll med två miljoner kronor i bolån motsvarar skillnaden drygt 5 300 kronor om året före ränteavdrag.
”Några tiondelar kan göra stor skillnad och på ett bolån blir de snabbt tusenlappar. Det är en kostnad som många kan påverka själva genom att jämföra bankernas räntor och förhandla”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Myndigheten rekommenderar att bolånekunder jämför sin egen ränta med bankens genomsnittsränta för samma bindningstid. Det kan också vara klokt att undersöka vad andra banker erbjuder.
Om den nuvarande banken inte vill matcha ett bättre erbjudande rekommenderar Finansinspektionen att kunden överväger att flytta sitt bolån.
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