Storbankerna tappar – här väljer svenskarna att låna i stället

Totalt uppgår svenskarnas bolåneskulder nu till 4 405 miljarder kronor. Under det senaste året har skulderna vuxit med drygt 150 miljarder.

De växande bolåneskulderna är goda nyheter för bankerna. Åtminstone för vissa av dem.

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Storbankerna halkar efter

Handelsbanken har närmare 20 procent av den svenska bolånemarknaden. Men av september månads ökning stod banken bara för 6 procent.

Även Swedbank tappar mark. Banken har omkring 21 procent av den totala bolånestocken, men fick bara 16 procent av tillväxten under september.

För flera mindre aktörer ser utvecklingen ljusare ut.

Länsförsäkringar Bank har exempelvis 8 procent av bolånemarknaden, men stod för hela 11 procent av septemberökningen.

Även Skandia, Landshypotek och sparbankerna växer snabbare än marknaden som helhet. Kategorin ”övriga långivare” tog nästan 14 procent av tillväxten, trots att de tillsammans bara har drygt 5 procent av marknaden.

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Bland storbankerna går SEB mot strömmen. Banken har haft sina två starkaste månader på flera år och tar nu marknadsandelar.

”Det intressanta är inte att marknaden växer, utan vem som växer med den och varför. Vissa växer genom distribution genom mäklare medan andra växer genom låga priser. Det är två helt olika marknader, där den senare också leder till sämre resultat hos bankerna”, kommenterar Hemad Razavi, vd för Ordna Bolån.

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