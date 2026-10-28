Bolånet kan bli 60 000 kronor dyrare – varje år

Hos specialistbanken Bluestep var motsvarande ränta 5,79 procent.

Med ett bolån på två miljoner kronor motsvarar det 54 600 kronor i årlig ränta hos SBAB jämfört med 115 800 kronor hos Bluestep.

Skillnaden blir 61 200 kronor om året, eller 5 100 kronor i månaden, före ränteavdrag.

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Fast anställning kan öppna fler dörrar

Bluestep tillhör de långivare som erbjuder bolån till personer som kan ha svårt att uppfylla de traditionella bankernas krav. Det kan exempelvis handla om tillfälliga anställningar eller oregelbundna inkomster.

Lagen kräver förvisso ingen särskild anställningsform för att bevilja lån. Bankerna måste däremot bedöma om kunden har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka pengarna.

Kraven skiljer sig mellan långivarna. Provanställningar och tidsbegränsade anställningar kan accepteras, men banken behöver kunna bedöma hur inkomsten kommer att utvecklas.

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