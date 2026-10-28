Två miljoner kronor i bolån kan kosta över 60 000 kronor mer om året beroende på vilken bank du lånar hos. För svenskar utan fast anställning kan det dessutom vara svårare att få tillgång till de billigaste lånen.
Bolånet kan bli 60 000 kronor dyrare – varje år
Skillnaden mellan bankernas bolåneräntor är stor. Enligt en sammanställning från jämförelsesajten Granska låg den genomsnittliga tremånadersräntan hos SBAB på 2,73 procent i september.
Hos specialistbanken Bluestep var motsvarande ränta 5,79 procent.
Med ett bolån på två miljoner kronor motsvarar det 54 600 kronor i årlig ränta hos SBAB jämfört med 115 800 kronor hos Bluestep.
Skillnaden blir 61 200 kronor om året, eller 5 100 kronor i månaden, före ränteavdrag.
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Fast anställning kan öppna fler dörrar
Bluestep tillhör de långivare som erbjuder bolån till personer som kan ha svårt att uppfylla de traditionella bankernas krav. Det kan exempelvis handla om tillfälliga anställningar eller oregelbundna inkomster.
Lagen kräver förvisso ingen särskild anställningsform för att bevilja lån. Bankerna måste däremot bedöma om kunden har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka pengarna.
Kraven skiljer sig mellan långivarna. Provanställningar och tidsbegränsade anställningar kan accepteras, men banken behöver kunna bedöma hur inkomsten kommer att utvecklas.
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Över 700 000 svenskar har tillfälliga jobb
Frågan berör en växande grupp på arbetsmarknaden.
Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, hade 707 000 svenskar en tidsbegränsad anställning under andra kvartalet 2026. Det var en ökning med 46 000 personer jämfört med samma period föregående år.
Ökningen var statistiskt säkerställd och följde på en liknande utveckling under årets första kvartal.
”För andra kvartalet i rad ser vi en ökning av antalet tidsbegränsat anställda. Samtidigt ligger arbetslösheten kvar på en fortsatt högre nivå”, kommenterar Mikael Lundsten, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Totalt hade drygt 4,1 miljoner svenskar en fast anställning under perioden.
Företagare kan behöva visa flera års inkomster
Även egenföretagare kan möta mer omfattande krav när de söker bolån. Banken vill vanligtvis se minst två avslutade räkenskapsår. Företagets ekonomiska utveckling och inkomsternas stabilitet vägs in i kreditprövningen.
För företagare med aktiebolag kan både lön och utdelning räknas som inkomst. Har inkomsterna varierat mellan åren kan banken använda ett genomsnitt för att bedöma betalningsförmågan.
Banken måste också räkna på hur mycket pengar hushållet har kvar när boende och andra utgifter är betalda. Enligt Konsumenternas Bank- och finansbyrå används då en högre ränta än den aktuella bolåneräntan. Hushållets ekonomi ska hålla även om räntorna stiger.
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