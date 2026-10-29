Hushållens framtidstro på egna ekonomin rasar
Hushållens ekonomiska framtidstro rasade betänkligt i oktober.
”Synen på den egna ekonomin om tolv månader ligger nu tydligt under det normala”, skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin månadsbarometer.
Raset i hushållens syn på den egna och Sveriges ekonomi var kraftigt. Jämfört med september sjönk indexet med 8 enheter till 94,3.
För ekonomin i näringslivet är läget däremot betydligt ljusare. Den samlade barometerindikatorn som KI mäter månadsvis steg ytterligare i oktober och ligger på en högre nivå än normalt, specifikt i tillverkningsindustrin.
”Konfidensindikatorn i tillverkningsindustrin steg kraftigt i oktober och är nu på sin högsta nivå sedan augusti 2022”, skriver KI.