Hushållens framtidstro på egna ekonomin rasar

Raset i hushållens syn på den egna och Sveriges ekonomi var kraftigt. Jämfört med september sjönk indexet med 8 enheter till 94,3.

För ekonomin i näringslivet är läget däremot betydligt ljusare. Den samlade barometerindikatorn som KI mäter månadsvis steg ytterligare i oktober och ligger på en högre nivå än normalt, specifikt i tillverkningsindustrin.

”Konfidensindikatorn i tillverkningsindustrin steg kraftigt i oktober och är nu på sin högsta nivå sedan augusti 2022”, skriver KI.