Din lön avgör: Du kan få 2,7 miljoner mer i lån – eller ingenting

Nu visar beräkningar från Länsförsäkringar att förändringarna kan få väldigt olika konsekvenser beroende på hur mycket du tjänar och hur din familjesituation ser ut.

Missa inte: Så hög lön behöver du för att leva bekvämt – i Sverige och Europa. Dagens PS

Kan låna 2,7 miljoner mer

Det finns både vinnare och förlorare på bostadsmarknaden. Till de förstnämnda hör inte minst höginkomsttagarna.

Ett par som tjänar 55 000 kronor vardera i månaden och har sparat ihop 800 000 kronor till kontantinsatsen kunde tidigare låna omkring 4,5 miljoner kronor.

Med de nya reglerna kan samma par låna 7,2 miljoner kronor. Det är en ökning med nästan 2,7 miljoner.

Paret kan, alltså, köpa en bostad för 8 miljoner kronor, jämfört med tidigare 5,3 miljoner.

”De som gynnas mest i form av störst ökning av maxlånet är hushåll som har råd att betala för ett större lån, men som tidigare hämmades av det förra kontantinsatskravet”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, hos Placera.

Orsaken till ovan nämnda är främst två nya regler som infördes i april 2026.

ANNONS

Bolånetaket höjdes från 85 till 90 procent, vilket sänkte kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent. Dessutom avskaffades det extra amorteringskravet för hushåll med bolån över 4,5 gånger årsinkomsten.

Läs även: Hon köpte ett fyravåningshus i Italien för 11 kronor: ”Så lättad”. Dagens PS