Har du och din partner höga löner och ett ordentligt sparkapital? Grattis, då kan de nya bolånereglerna ha gett er möjlighet att låna flera miljoner kronor mer än tidigare. För andra hushåll är vinsten desto blygsammare.
Din lön avgör: Du kan få 2,7 miljoner mer i lån – eller ingenting
När regeringen lättade på bolånereglerna i våras var tanken bland annat att göra det enklare för unga att köpa sin första bostad och för barnfamiljer att flytta till något större.
Nu visar beräkningar från Länsförsäkringar att förändringarna kan få väldigt olika konsekvenser beroende på hur mycket du tjänar och hur din familjesituation ser ut.
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Kan låna 2,7 miljoner mer
Det finns både vinnare och förlorare på bostadsmarknaden. Till de förstnämnda hör inte minst höginkomsttagarna.
Ett par som tjänar 55 000 kronor vardera i månaden och har sparat ihop 800 000 kronor till kontantinsatsen kunde tidigare låna omkring 4,5 miljoner kronor.
Med de nya reglerna kan samma par låna 7,2 miljoner kronor. Det är en ökning med nästan 2,7 miljoner.
Paret kan, alltså, köpa en bostad för 8 miljoner kronor, jämfört med tidigare 5,3 miljoner.
”De som gynnas mest i form av störst ökning av maxlånet är hushåll som har råd att betala för ett större lån, men som tidigare hämmades av det förra kontantinsatskravet”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, hos Placera.
Orsaken till ovan nämnda är främst två nya regler som infördes i april 2026.
Bolånetaket höjdes från 85 till 90 procent, vilket sänkte kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent. Dessutom avskaffades det extra amorteringskravet för hushåll med bolån över 4,5 gånger årsinkomsten.
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Andra får ingenting
Sämre ser det ut för ett par med två barn som tjänar 25 000 kronor vardera i månaden. Dessa får, enligt Länsförsäkringar, fortfarande bara låna omkring 1,9 miljoner kronor.
Inte en krona mer än tidigare, alltså.
Om samma föräldrar i stället tjänar 35 000 kronor vardera växer låneutrymmet med cirka 560 000 kronor och vid 45 000 kronor per person handlar det om nästan två miljoner kronor extra.
Skillnaderna beror bland annat på bankernas kreditprövningar. Hushållens inkomster måste räcka till både vanliga levnadskostnader och lånebetalningar även om räntorna stiger.
”Det är hushåll där inkomsten inte täcker utgifterna för ett större lån. Dessa hushåll får en liten eller ingen ökning av maxlånet”, förklarar Westerberg.
Även singlar hamnar efter
Hushållens storlek spelar också roll.
En ensamstående förälder med 25 000 kronor i månadslön får enligt beräkningarna låna 933 000 kronor, precis som tidigare.
En ensamstående utan barn med samma lön kan däremot låna 141 000 kronor mer än förut.
”Sett till köpkraft så har de här reglerna primärt gynnat de som har två inkomster snarare än singelhushållen”, konstaterar Joakim Lusensky, kommunikationschef på Mäklarsamfundet, hos Dagens Nyheter.
Beräkningarna utgår från 400 000 kronor i kontantinsats per vuxen och en kalkylränta på 6,5 procent.
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Mer pengar kan betyda dyrare bostäder
När hushållen får möjlighet att låna mer kan också bostadspriserna påverkas.
I fjol undersökte Finansinspektionen hur människor väntas agera när bolånereglerna lättas.
Enligt deras analys förväntas nya bolånetagare i genomsnitt vilja köpa bostäder som är omkring 11 procent dyrare och låna cirka 17 procent mer.
”FI:s analys pekar på att hushåll som får ökad köpkraft till följd av mildare bolåneregler prioriterar dyrare bostäder med högre boendekostnader framför amorteringar eller annat sparande”, säger myndighetens chefsekonom Jon Thor Sturluson.
Ett större låneutrymme kan i sin tur bidra till att driva upp bostadspriserna, eftersom fler köpare får möjlighet att lägga högre bud.
Bostadspriserna har redan stigit
Bostadsmarknaden har redan börjat röra på sig.
I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna stigit med drygt 9 procent under det senaste året. I september nådde kvadratmeterpriset drygt 124 000 kronor, en ny rekordnivå.
Hur stor del av uppgången som beror på de nya bolånereglerna är ännu oklart. Även börsutvecklingen och hushållens framtstro påverkar bostadsmarknaden.
Stefan Westerberg räknar emellertid med att det ökade låneutrymmet kan bidra till ytterligare prisuppgångar.
”Om utbudet av bostäder inte ökar riskerar en del av förbättringen för köparna att ätas upp av högre priser och större skulder”, tror han.
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