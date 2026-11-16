Sparråd från 1926: Ger 4 290 kronor per månad på svensk medellön

Det handlar om att medvetet hålla fast vid en viss sparnivå.

Dagens PS beskrev metoden som omvänd budgetering i september 2025 och skrev om David Bachs variant i februari 2026.

Spara 3 379 till 4 290 kronor per månad

Baserat på medellönen på 42 900 kronor i Sverige, bör man spara 4 290 kronor före skatt enligt rådet. Känns tio procent för mycket föreslår ING i Tyskland att börja på fem procent och höja med en procentenhet i månaden.

Swedbank räknar i stället på lönen efter skatt. Med en kommunalskatt på i snitt 32,38 procent är skatteavdraget 9 111 kronor i Skatteverkets tabell 32 för 2026. Då blir summan att spara istället 3 379 kronor.

Madelén Falkenhäll, ekonom för finansiell hälsa på Swedbank, säger i en artikel på bankens webbplats:

En bra tumregel är att spara ungefär 10 procent av din lön efter skatt.

Banken föreslår också automatiskt sparande från lönekontot som förs över varje månad, och en buffert på två månadslöner.