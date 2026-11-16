Ett sparråd från 1926 säger att tio procent av inkomsten ska sparas innan räkningarna betalas. På en vanlig svensk medellön blir det 4 290 kronor före skatt i månaden. I mars 2026 hade var fjärde svensk under 500 kronor kvar dagen före lön.
Sparråd från 1926: Ger 4 290 kronor per månad på svensk medellön
Rådet kallas ”betala dig själv först” och beskrivs av George S. Clason i boken The Richest Man in Babylon, som kom ut år 1926, skriver tyska T-online. Sally Peters, verkställande direktör för Institut für Finanzdienstleistungen, säger:
Det handlar om att medvetet hålla fast vid en viss sparnivå.
Dagens PS beskrev metoden som omvänd budgetering i september 2025 och skrev om David Bachs variant i februari 2026.
Spara 3 379 till 4 290 kronor per månad
Baserat på medellönen på 42 900 kronor i Sverige, bör man spara 4 290 kronor före skatt enligt rådet. Känns tio procent för mycket föreslår ING i Tyskland att börja på fem procent och höja med en procentenhet i månaden.
Swedbank räknar i stället på lönen efter skatt. Med en kommunalskatt på i snitt 32,38 procent är skatteavdraget 9 111 kronor i Skatteverkets tabell 32 för 2026. Då blir summan att spara istället 3 379 kronor.
Madelén Falkenhäll, ekonom för finansiell hälsa på Swedbank, säger i en artikel på bankens webbplats:
En bra tumregel är att spara ungefär 10 procent av din lön efter skatt.
Banken föreslår också automatiskt sparande från lönekontot som förs över varje månad, och en buffert på två månadslöner.
Var fjärde hade under 500 kronor kvar före lön
Andelen med under 500 kronor kvar dagen före lön steg från 20 procent i mars 2025 till 25 procent i mars 2026. Andelen med i stort sett ingenting kvar steg också från 12 till 15 procent, visar Infostats mätning för Länsförsäkringar. Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, sa i april 2026:
Att andelen som har i stort sett ingenting kvar ökar är ett varningstecken.
Den skattefria grundnivån för det sammanlagda sparandet på investeringssparkonto, kapitalförsäkring och PEPP är numera 300 000 kronor. Reglerna gäller från och med 1 januari 2026. Sparar man 4 290 kronor i månaden utan avkastning når insättningarna den nivån efter 70 månader, alltså 5 år och 10 månader.
För den med mindre medel: Spara din ålder plus en nolla
Visar det sig vara för svårt att spara först och spendera sedan, eller om man är ung och inte har mycket pengar till övers, kan man istället spara sin ålder plus en nolla varje månad.
Är man 15 år sparar man alltså 150 kronor per månad, och är man 45 år sparar man alltså 450 kronor per månad.
När detta är hanterbart kan man successivt öka summan tills dess att man kommer upp i tio procent av sin inkomst per månad.
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