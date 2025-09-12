Ny spartrend: Tvingar fram en förmögenhet

Spartrenderna är många och sprids inte sällan på sociala medier.

Vi har den nygamla budgetmetoden ”cash stuffing”, där man tar ut sin lön i kontanter och lägger dem i märkta kuvert.

En annan metod som tagit fart bland världens unga är en särskilt högljudd sådan. Gen Z kallar det “loud budgeting”.

Och nu sprids ytterligare en.

Tvingar fram en förmögenhet

I stället för att börja med hyra, mat och nöjen går reverse budgeting, omvänd budgetering, ut på att sätta av pengar till sparande direkt när lönen kommer in. Metoden kallas ibland för ”pay yourself first” – betala dig själv först.

Poängen är att se sparandet som en icke-förhandlingsbar kostnad, lika självklar som hyran eller elräkningen. Resten av inkomsten används sedan till övriga utgifter.

”Reverse budgeting fungerar eftersom det i grunden är en metod för tvingat sparande, vilket är ett av de bästa sätten att bygga förmögenhet över tid”, säger finansrådgivaren Christopher Mattern till Yahoo Finance.