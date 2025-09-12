Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Ny spartrend: Tvingar fram en förmögenhet

I slutändan betyder omvänd budgetering att du tvingar fram en förmögenhet
I slutändan betyder omvänd budgetering att du tvingar fram en förmögenhet (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Att göra en budget brukar handla om att räkna upp utgifterna för att sedan hoppas att det blir något över till sparande. Men nu sprids en strategi som vänder på processen.

Spartrenderna är många och sprids inte sällan på sociala medier. 

Vi har den nygamla budgetmetoden ”cash stuffing”, där man tar ut sin lön i kontanter och lägger dem i märkta kuvert. 

En annan metod som tagit fart bland världens unga är en särskilt högljudd sådan. Gen Z kallar det “loud budgeting”

Och nu sprids ytterligare en. 

Tvingar fram en förmögenhet

I stället för att börja med hyra, mat och nöjen går reverse budgeting, omvänd budgetering, ut på att sätta av pengar till sparande direkt när lönen kommer in. Metoden kallas ibland för ”pay yourself first” – betala dig själv först.

Poängen är att se sparandet som en icke-förhandlingsbar kostnad, lika självklar som hyran eller elräkningen. Resten av inkomsten används sedan till övriga utgifter.

”Reverse budgeting fungerar eftersom det i grunden är en metod för tvingat sparande, vilket är ett av de bästa sätten att bygga förmögenhet över tid”, säger finansrådgivaren Christopher Mattern till Yahoo Finance

Fördelar och nackdelar

Fördelen är att du tvingas bygga upp ett långsiktigt sparande – och i förlängningen en förmögenhet – samtidigt som risken för att pengarna försvinner på spontanköp minimeras. 

Mattern menar att många annars tenderar att spendera det som blir liggande på lönekontot.

Nackdelen är att du kan känna dig mer pressad i vardagen. När sparandet väl är avsatt blir det mindre kvar till andra kostnader, vilket kan kräva en mer disciplinerad livsstil.

Men, ”den tillväxt du får på investeringskontot över tid uppväger med råge att ha mindre pengar på bankkontot”, konstaterar Mattern.

Budget
I stället för att börja med hyra, mat och nöjen går reverse budgeting ut på att sätta av pengar till sparande direkt när lönen kommer in (Foto: Gorm Kallestad/TT)

Så funkar det i praktiken

För att lyckas med omvänd budgetering krävs struktur. Så här gör du: 

  1. Kartlägg dina utgifter genom att granska kontoutdrag.
  2. Sätt tydliga mål – exempelvis pension, bostad eller en resa.
  3. Bestäm en realistisk sparnivå. Många väljer att börja försiktigt för att inte bli fastlåsta mellan lönerna.
  4. Var konsekvent. Automatisk överföring till sparkonto eller investeringar gör det enklare att hålla planen.
  5. Justera vid behov. Ekonomin förändras över tid, och budgeten måste kunna följa med.

Ger frihet på sikt

För många kan metoden skapa en större känsla av kontroll, konstaterar Mattern. I stället för att hoppas på ett överskott varje månad vet du redan från början att sparmålen blir av.

Att vända på budgeten är ingen mirakelkur, men det är ett enkelt sätt att säkerställa att sparandet inte blir bortglömt. 

“Den som konsekvent betalar sig själv först kan bygga upp en förmögenhet snabbare än man tror”, konstaterar Yahoo. 

Vill du ha fler budgettips kan vi slå ett slag för den här genomgången av flera vanliga budgetmetoder. 

