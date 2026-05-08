Vad är det vi tycker är viktigt, som gör att vi känner oss ha ett rikt liv? Skandia har undersökt det. Svaren är, kanske, andra än du tror.
Oväntat? Det här är vad som är viktigt – egentligen
Skandia har låtit Novus fråga 1 034 personer vad som är viktigt för att de ska uppleva att de har ett rikt liv? Svaren kan överraska en och annan.
Högst på listan hamnar god hälsa, något 79 procent av såväl män som kvinnor sätter högst.
Näst viktigast är nära relationer – avbockat av 58 procent av männen och 68 procent av kvinnorna.
På tredje plats kommer att ha tid för sådant man tycker om, prioriterat av 62 procent av båda könen.
Långt ner på listan
Pengar och karriär, då? Nja, det prioriteras inte särskilt högt. Endast 14 procent av männen och 12 procent av kvinnorna ansåg ett stort sparkapital viktigt för att ha ett rikt liv.
När det gäller karriär hamnade det ännu längre ner på listan. Endast 4 procent av de svarande ansåg det vara viktigt för ett rikt liv.
”Ett rikt liv handlar sällan enbart om att bara ha mycket pengar. Det handlar om trygghet, balans och friheten att forma sitt liv”, menar Skandias privatekonom Christina Sahlberg.
”Pengar blir som mest värdefulla när de ger oss tid, lugn och möjligheten att fokusera på det som verkligen betyder något”, tillägger hon.
”Ekonomi inget mål i sig”
Skandias pensionsekonom Mattias Munter är inne på samma linje.
”Ekonomi är inte ett livsmål i sig. Jag tycker man kan se det som ett verktyg som kan hjälpa oss att leva mer i linje med det som faktiskt gör oss lyckliga – relationer, hälsa och tid till det som betyder något”, är hans syn på saken.
”Många tror att långsiktigt sparande och pensionssparande i första hand handlar om att ge upp stora saker i dag. För mig handlar det om motsatsen: att avstå något mindre idag för att ge sig själv större frihet och fler möjligheter i morgon”, menar han.
Kvinnor och män eniga
Anmärkningsvärt i undersökningen är den, faktiskt, stora samstämmigheten mellan män och kvinnor om vad som är viktigt för ett rikt liv.
”Kvinnor och män sätter lite olika ord på vad som är viktigt, men pekar i grunden åt samma håll – ett rikt liv handlar om relationer, hälsa och balans i vardagen, snarare än om status eller pengar”, sammanfattar Christina Sahlberg.
Skillnader syns i stället mer mellan vilka faser i livet man befinner sig i. Yngre bland de svarande prioriterar i högre grad glädje i vardagen, meningsfulla upplevelser och friheten att påverka sitt eget liv, medan äldre oftare lyfter god hälsa och nära relationer.
Listan/Vad är viktigt för att du ska uppleva att du har ett rikt liv?
(1 034 svarande – var och en har fått ge maximalt 3 svar)
God hälsa: Män 79 procent – Kvinnor 79 procent
Nära relationer: Män 58 – Kvinnor 68
Att ha tid för sådant jag tycker om: Män 62 – Kvinnor 62
Meningsfulla upplevelser: Män 34 – Kvinnor 34
Att utvecklas och lära mig nya saker: Män 25 – Kvinnor 19
Att kunna hjälpa andra: Män 16 – Kvinnor 10
Stort sparkapital: Män 14 – Kvinnor 12
Karriär: Män 4 – Kvinnor 4
Annat: Män 1 – Kvinnor 4
Vet ej: Män 0 – Kvinnor 1
(Källa: Novus och Skandia )