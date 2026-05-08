Oväntat? Det här är vad som är viktigt – egentligen

”Ekonomi inget mål i sig”

ANNONS

Skandias pensionsekonom Mattias Munter är inne på samma linje.

”Ekonomi är inte ett livsmål i sig. Jag tycker man kan se det som ett verktyg som kan hjälpa oss att leva mer i linje med det som faktiskt gör oss lyckliga – relationer, hälsa och tid till det som betyder något”, är hans syn på saken.

”Många tror att långsiktigt sparande och pensionssparande i första hand handlar om att ge upp stora saker i dag. För mig handlar det om motsatsen: att avstå något mindre idag för att ge sig själv större frihet och fler möjligheter i morgon”, menar han.

Nya hälsotipset: ”Sluta laga maten”. Dagens PS

Karriär och mycket pengar? Nej, det kommer långt ner på listan när svenskar ska rangordna vad som är viktigt för att ha ett rikt liv. (Foto: Hasse Holmberg/TT)

Kvinnor och män eniga

Anmärkningsvärt i undersökningen är den, faktiskt, stora samstämmigheten mellan män och kvinnor om vad som är viktigt för ett rikt liv.

”Kvinnor och män sätter lite olika ord på vad som är viktigt, men pekar i grunden åt samma håll – ett rikt liv handlar om relationer, hälsa och balans i vardagen, snarare än om status eller pengar”, sammanfattar Christina Sahlberg.

Skillnader syns i stället mer mellan vilka faser i livet man befinner sig i. Yngre bland de svarande prioriterar i högre grad glädje i vardagen, meningsfulla upplevelser och friheten att påverka sitt eget liv, medan äldre oftare lyfter god hälsa och nära relationer.

ANNONS

Listan/Vad är viktigt för att du ska uppleva att du har ett rikt liv?

(1 034 svarande – var och en har fått ge maximalt 3 svar)

God hälsa: Män 79 procent – Kvinnor 79 procent

Nära relationer: Män 58 – Kvinnor 68

Att ha tid för sådant jag tycker om: Män 62 – Kvinnor 62

Meningsfulla upplevelser: Män 34 – Kvinnor 34

Att utvecklas och lära mig nya saker: Män 25 – Kvinnor 19

Att kunna hjälpa andra: Män 16 – Kvinnor 10

Stort sparkapital: Män 14 – Kvinnor 12

ANNONS

Karriär: Män 4 – Kvinnor 4

Annat: Män 1 – Kvinnor 4

Vet ej: Män 0 – Kvinnor 1

(Källa: Novus och Skandia )

Forskare: Så får du tiden att gå långsamt. Dagens PS