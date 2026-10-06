Boendet äter upp din inkomst – de här svenskarna drabbas hårdast

Och särskilt mycket bättre har det väl knappast blivit. I en ny sammanställning från låneförmedlaren Trygga ligger Sverige förvisso på tredje plats i EU. Men här räknas också fler boendeutgifter in, så resultaten är inte direkt jämförbara.

Enligt Eurostats siffror för 2025 går 24,2 procent av svenska hushålls disponibla inkomst till boendet. Bara Grekland och Danmark ligger högre.

För den som betalar hela kalaset själv är siffrorna ännu dystrare.

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37 procent vs 17

Ensamstående utan barn lägger 37,3 procent av inkomsten på boendet. För ett par med två barn är andelen 17,7 procent.

Den som bor ensam lägger alltså drygt dubbelt så stor andel av inkomsten på boendet som tvåbarnsparet.

”Och då ingår inte ens amorteringarna på bolånen”, kommenterar Viktor Ström på Trygga.