Fem saker bedragaren kan göra med ditt personnummer

2. Någon kan försöka handla eller låna i ditt namn

Det klassiska identitetsbedrägeriet är betydligt mindre glamoröst än en spionfilm. Någon använder dina personuppgifter för att köpa varor, skaffa krediter eller försöka ta lån.

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Skatteverket beskriver identitetsintrång som när någon obehörig använder exempelvis ditt personnummer, legitimation eller BankID för att beställa varor eller ta lån. Polisen använder samma typ av exempel.

Därför kan en oväntad kreditupplysning vara värd betydligt mer uppmärksamhet än ännu ett mejl från en nätbutik som saknar dig.

3. Din adress kan bli nästa mål

En annan metod är att försöka ändra en persons folkbokföringsadress eller ordna eftersändning av posten.

Det kan öppna dörren för ytterligare bedrägerier eftersom brev, kort och annan information då riskerar att hamna hos fel person.

Skatteverket har därför en särskild tjänst där privatpersoner kan spärra obehörig adressändring. Med digital brevlåda kan du dessutom få information när förändringar sker.

4. Dina uppgifter kan kombineras med allt annat du berättat

En enskild uppgift behöver inte vara särskilt dramatisk. Problemet är kombinationen.

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Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress och fotografier är alla personuppgifter. IMY påpekar också att information som var för sig verkar harmlös kan bli betydligt känsligare när den kopplas ihop.

Till detta kommer allt vi frivilligt berättar på nätet: arbetsplats, semesterresa, barnens namn, födelsedagar och vilken fotbollsklubb som får oss att tappa omdömet varje helg.

Namn, personnummer, telefonnummer och sociala medier kan tillsammans bli ett ganska komplett pussel. Foto: Martina Holmberg / TT/TT

5. BankID kan bli slutmålet

Personnumret ger inte bedragaren tillgång till ditt BankID. Det är en viktig skillnad.

Däremot kan informationen användas för att förbereda ett samtal där bedragaren försöker få dig att identifiera dig eller skriva under någonting med BankID.

BankID egen rekommendation är glasklar: använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktat dig via telefon, sms eller sociala medier. Läs alltid vad du faktiskt identifierar dig mot eller skriver under.

Det gamla rådet att inte prata med främlingar har alltså fått en digital uppdatering.

Så skyddar du dig

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Skaffa digital brevlåda, spärra obehöriga adressändringar och reagera på kreditupplysningar du inte känner igen. Använd aldrig BankID efter instruktion från någon som oväntat ringer och säger sig vilja ”hjälpa” dig.

Och om banken ringer med en katastrof som måste lösas inom tre minuter finns en mycket enkel lösning: lägg på och ring banken själv.