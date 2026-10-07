"Du kan ha miljoner i väggarna" – så får du en förmögenhet på kontot

För den som oroar sig för att pensionen inte ska räcka kan en del av svaret finnas i den egna bostaden. Pengar som i dag sitter i väggarna kan bli ett tillskott på kontot.

”Du kan ha miljoner i väggarna och ändå små marginaler i vardagen. Att downsiza kan flytta en del av bostadens värde till plånboken som du faktiskt kan använda som pensionär”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

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Från villa till miljoner på kontot

Länsförsäkringar har räknat på ett hushåll som säljer sin villa på cirka 120 kvadratmeter för ungefär 4,1 miljoner kronor. Bolånet är cirka 614 000 kronor.

Hushållet flyttar till en lägenhet på 75 kvadratmeter.

Flyttar hushållet till en hyresrätt frigörs cirka 2,8 miljoner kronor. Då är det gamla bolånet återbetalat och kostnaderna för försäljning, flytt och hela vinstskatten borträknade.

En ansenlig summa, förvisso. Men månadsbudgeten får sig också en törn.

Boendeutgifterna blir omkring 2 100 kronor högre än i villan, enligt kalkylen. Hushållet slipper bolån och behöver inte längre lägga undan pengar till bostadens normala underhåll. Ändå blir den sammanlagda boendebudgeten större.

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