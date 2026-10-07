En välfylld plånbok och en värdefull villa är inte alltid samma sak. En ny kalkyl från Länsförsäkringar visar hur bostadsägare kan frigöra miljoner inför pensionen. Men den som vill komma åt pengarna får också räkna med en mindre angenäm överraskning.
"Du kan ha miljoner i väggarna" – så får du en förmögenhet på kontot
Många är de, svenskarna, som känner oro inför sin pension. Exempelvis visar en undersökning från Folksam att 58 procent av de tillfrågade nyckelpersonerna på småföretag känner oro för att pensionen inte ska räcka till den livsstil de vill ha som pensionärer.
För den som oroar sig för att pensionen inte ska räcka kan en del av svaret finnas i den egna bostaden. Pengar som i dag sitter i väggarna kan bli ett tillskott på kontot.
”Du kan ha miljoner i väggarna och ändå små marginaler i vardagen. Att downsiza kan flytta en del av bostadens värde till plånboken som du faktiskt kan använda som pensionär”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
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Från villa till miljoner på kontot
Länsförsäkringar har räknat på ett hushåll som säljer sin villa på cirka 120 kvadratmeter för ungefär 4,1 miljoner kronor. Bolånet är cirka 614 000 kronor.
Hushållet flyttar till en lägenhet på 75 kvadratmeter.
Flyttar hushållet till en hyresrätt frigörs cirka 2,8 miljoner kronor. Då är det gamla bolånet återbetalat och kostnaderna för försäljning, flytt och hela vinstskatten borträknade.
En ansenlig summa, förvisso. Men månadsbudgeten får sig också en törn.
Boendeutgifterna blir omkring 2 100 kronor högre än i villan, enligt kalkylen. Hushållet slipper bolån och behöver inte längre lägga undan pengar till bostadens normala underhåll. Ändå blir den sammanlagda boendebudgeten större.
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Köpa mindre ger mindre över
Den som i stället köper en bostadsrätt för cirka 3,5 miljoner kronor får betydligt mindre pengar att röra sig med.
Med ett lika stort bolån som tidigare frigörs ungefär 384 000 kronor. Boendebudgeten minskar då med 465 kronor i månaden.
Halveras bolånet blir det cirka 77 000 kronor över. I gengäld sjunker boendebudgeten med drygt 1 000 kronor i månaden.
Mer pengar att använda som pensionär
En mindre bostad kan alltså ge både pengar på kontot och mindre att sköta.
Pengarna som frigörs kan dessutom växa om de placeras på ett sparkonto med ränta eller i fonder.
”Det kan skapa större utrymme för resor, intressen och tid med familjen”, säger Westerberg.
”Men”, tillägger han, ”är villan i gott skick och lånen små kan det vara billigare att bo kvar. Ett utökat bolån kan då vara ett sätt att få loss pengar, förutsatt att pensionen räcker till de högre lånekostnaderna och banken godkänner lånet. Målet är att få både mer tid och bättre råd att njuta av pensionen”.
Vad just du får över beror på försäljningspriset, lånen, skatten och vad nästa bostad kostar. Länsförsäkringars råd är därför att räkna på hela boendebudgeten med den pension du väntas få, och bestämma vad pengarna från försäljningen ska användas till.
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