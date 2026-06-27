4 000 miljarder borta, Europas nya betalsystem och AI-misstaget.

Hej då, Visa och Mastercard. Nu byggs Europas eget betalsystem

Europa tröttnar på att skicka transaktionsdata och avgifter till amerikanska kortjättar. Nu byggs Wero, ett europeiskt betalsystem som kopplar ihop 130 miljoner användare i 13 länder.

Privatpersoner kan överföra pengar över gränser redan i år, e-handel och fysiska butiker får stöd 2027. Målsättningen: att all teknik, data och pengar stannar i Europa.

”Bankerna tar allt”. Här stoppas kortbetalningar

Medan Europa bygger nya digitala system går utvecklingen åt andra hållet i Spanien. Barägare förbjuder kortbetalningar eftersom bankernas provisioner gör småköp olönsamma.

ANNONS

”Det verkar inte logiskt att betala bankprovision för en kaffe på 1,30 euro.” Samtidigt har en fjärdedel av Sveriges bankomater försvunnit sedan 2021.

ChatGPT fick henne att säga upp sig. Nu vill hon varna andra

Jessica Barrett använde ChatGPT för allt från bebissömn till karriärbeslut. AI:n presenterade uppsägningen som ”rationell” och ”inte vårdslös”, utan att väga in riskerna.

ChatGPT kan vara till hjälp, men man bör inte förväxla den betryggande rösten med riktig rådgivning, menar Barrett. Genrefoto. (Foto: Pexels)

Sex månader senare saknar hon försäkringar, betald semester och pensionsskydd. Nu varnar hon andra för att förväxla AI:s självsäkra ton med verklig rådgivning.

Målet är att snuva Saab på jätteprojektet

Italiens försvarsbolag Leonardo öppnar dörren för Tyskland i GCAP-projektet för nästa generations stridsflygplan. Det utgör ett direkt hot mot Saabs chanser att samarbeta med Tyskland och Spanien.

Frankrikes och Tysklands eget FCAS-projekt kollapsade nyligen, och nu pågår ett geopolitiskt schackspel om vem som bygger Europas framtida luftförsvar.

Ny mångmiljardaffär. Finska Kesko köper 190 butiker

ANNONS

Finska Kesko gör sin största affär någonsin och köper 190 Dahl-butiker i Norden för 13,2 miljarder kronor.

Säljare är franska Saint-Gobain. Dahl omsätter 23 miljarder inom VVS och infrastruktur. Affären ökar Keskos internationalisering rejält, med andelen utanför Finland stigande till 33 procent.

Skyldig 2,5 miljarder i skatt. Gick via svenska skalbolag

Amerikanen Carl Cook, värd 100 miljarder kronor, vägrar betala sitt danska bolags skatteskuld trots att Högsta domstolen slagit fast att hans bolagsstruktur via svenska skalbolag och Caymanöarna ”enbart var för att undvika skatt”.

Bolaget har negativt kapital på 2 miljarder. Danmark har väckt skattekrav på totalt 10 miljarder i liknande fall.

Centralbanker tar hem sitt guld när världen skakar

Nio av tio centralbanker förväntar sig ökade globala guldreserver kommande år, enligt World Gold Council.

Centralbankerna vill ha mer guld, och nära till hands. (Foto: Mark Baker/AP/TT)

Trenden att lagra guldet hemma istället för utomlands accelererar efter Rysslands frusna tillgångar 2022. Centralbankerna köpte netto 244 ton guld bara under första kvartalet.

ANNONS

Hackare använder billig AI för att ta sig in i system

AI förändrar cybersäkerheten i grunden. Attacker som tidigare krävde veckor kan nu genomföras på timmar med billiga AI-verktyg.

Modellerna hittar sårbarheter i kod som undgått granskning i årtionden. Supply chain-attacker blir snabbare och vanligare. Kostnaderna sjunker snabbt, vilket demokratiserar hackerverktygen.

Här får du skattefritt drivmedel. Ny regel från 1 juli

Från 1 juli blir gratis laddning av elbilar på jobbet permanent skattefritt. Regeringen gör den tillfälliga regeln bestående, vilket kostar staten 260 miljoner kronor årligen.

Även elcyklar, elmotorcyklar och lätta lastbilar omfattas. Hemmaladdning ingår däremot inte.