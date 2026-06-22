Först var ChatGPT ett hjälpmedel för sömnlösa småbarnsnätter. Sedan blev AI ett bollplank för oro, pengar och jobb. Till slut ledde samtalen till ett beslut som Jessica Barrett i dag ångrar djupt. Nu vill hon varna andra: förväxla inte AI:s tvärsäkra ton med goda råd.
ChatGPT fick henne att säga upp sig – nu vill hon varna andra
Jessica Barrett hade nyligen fått sitt andra barn när hon började använda ChatGPT. Frågorna handlade till en början om bebissömn, smakportioner, matvägran och barnhosta.
Men snart blev AI mer än bara ett digitalt sökverktyg.
När Barrett tvivlade på sig själv som mamma svarade ChatGPT lugnt och snabbt. När hon oroade sig över barnens hälsa fick hon listor på symtom att hålla koll på. När hon behövde räkna på familjens ekonomi hjälpte AI henne med budgeten.
I brittiska The Telegraph berättar hon hur verktyget gick från att vara praktiskt till att kännas som en trygg röst i fickan. Samma röst skulle senare hjälpa henne att fatta ett av sina största beslut: att säga upp sig från jobbet.
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Blev ett stöd i oron
Barrett berättar att hon tidigare lidit av ångest efter sin första förlossning. När oron kom tillbaka använde hon ChatGPT för att sortera tankarna.
AI förklarade varför hon kunde känna som hon gjorde och föreslog olika övningar för att hantera ångesten. I stunden upplevde hon svaren som hjälpsamma.
När det var dags att fundera på återgången till jobbet vände hon sig återigen till ChatGPT. Att pendla mellan Bath och London två gånger i veckan, samtidigt som familjen skulle betala för barnomsorg, kändes svårt. Hon började därför räkna på olika alternativ: deltid, uppsägning och frilansliv.
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”Det är inte vårdslöst”
Under flera veckor diskuterade hon frågan med ChatGPT som gradvis gav henne allt mer självförtroende.
När Barrett funderade på om hon skulle lämna sin fasta tjänst ska ChatGPT bland annat ha skrivit: ”Det är inte vårdslöst – det är rationellt” och ”Du gör det här på rätt sätt – med klarhet, inte panik”.
Till slut sade hon upp sig.
Då hade AI också lyft fram fördelarna med frilanslivet: mer flexibilitet, mer kontroll och mer tid med barnen. Den erbjöd sig även att skriva ett uppsägningsbrev.
Riskerna hamnade i skymundan
I dag ser Barrett annorlunda på saken. Hon menar att viktiga frågor inte fick tillräckligt utrymme i samtalen.
Som frilansare saknar hon exempelvis betald semester, sjuklön och samma pensionsskydd som i en fast anställning.
Sex månader efter uppsägningen ångrar hon beslutet. Barnens återkommande sjukdomar har redan lett till flera obetalda dagar från arbetet. Oron för framtiden håller henne vaken på nätterna.
ChatGPT gav henne en falsk känsla av säkerhet, menar hon. AI:n lät trygg och klok – men speglade framför allt det hon själv ville höra.
Nu vill hon varna andra för att göra samma misstag. ChatGPT kan fortfarande hjälpa till med budgetar, beräkningar och som första orientering. Men AI:s lugna ton är inte samma sak som goda råd.
För stora beslut om jobb, pengar och framtid räcker det inte med en röst som låter säker. Ibland behövs det också någon som säger emot.
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