ChatGPT fick henne att säga upp sig – nu vill hon varna andra

Men snart blev AI mer än bara ett digitalt sökverktyg.

När Barrett tvivlade på sig själv som mamma svarade ChatGPT lugnt och snabbt. När hon oroade sig över barnens hälsa fick hon listor på symtom att hålla koll på. När hon behövde räkna på familjens ekonomi hjälpte AI henne med budgeten.

I brittiska The Telegraph berättar hon hur verktyget gick från att vara praktiskt till att kännas som en trygg röst i fickan. Samma röst skulle senare hjälpa henne att fatta ett av sina största beslut: att säga upp sig från jobbet.

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Blev ett stöd i oron

Barrett berättar att hon tidigare lidit av ångest efter sin första förlossning. När oron kom tillbaka använde hon ChatGPT för att sortera tankarna.

AI förklarade varför hon kunde känna som hon gjorde och föreslog olika övningar för att hantera ångesten. I stunden upplevde hon svaren som hjälpsamma.

När det var dags att fundera på återgången till jobbet vände hon sig återigen till ChatGPT. Att pendla mellan Bath och London två gånger i veckan, samtidigt som familjen skulle betala för barnomsorg, kändes svårt. Hon började därför räkna på olika alternativ: deltid, uppsägning och frilansliv.

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