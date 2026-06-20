Finska Kesko gör sin största affär någonsin och köper Dahl med 190 butiker runt om i Norden för 13,2 miljarder kronor.
Ny mångmiljardaffär – köper 190 butiker
Kesko är, i kort sammanfattning, en stor finländsk detaljhandelskoncern verksam i norra Europa.
Man är aktiv inom dagligvaruhandel, bygg- och teknikhandel och bilhandel. I Sverige är Kesko mest känt via sina varumärken K-Bygg och Onninen.
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Affärer i åtta länder
Bygg- och teknikhandel driver man i Finland, Norge, Danmark, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen.
Nu gör man sin största affär någonsin när man köper Dahl-kedjans nordiska verksamhet av franska Saint-Gobain.
Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande och värderas till motsvarande 13,2 miljarder kronor.
Det är därmed den största affären i Keskos historia, konstaterar HBL. Dahl är ledande inom tekniska handel, framför allt VVS och infrastruktur, med 190 butiker i Norden.
Under 2025 uppgick omsättningen i de butiker Kesko förvärvar till motsvarande 23 miljarder kronor.
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”Letat i flera år”
”Vi har i flera år letat efter betydande förvärv, särskilt inom teknisk handel i Norden. Den här affären passar utmärkt in i vår tillväxtstrategi och kompletterar vår nuvarande verksamhet”, säger Keskos vd Jorma Rauhala i ett pressmeddelande.
Genom köpet blir Kesko än mer internationellt. Andelen av omsättningen utanför Finland stiger till cirka 33 procent, att jämföra med 22 procent 2025.
Inom bygg- och teknisk handel, där K-Bygg och Onninen ingår, kommer andelen utanför Finland att stiga till 71 procent.
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Ska växa stort till 2030
Affären väntas ge synergieffekter och stärka lönsamheten, enligt bolaget. Kesko siktar på att nå en koncernomsättning på motsvarande 220 miljarder kronor i början av 2030-talet.
De senaste åren har man varit på uppköpsrunda i byggvaruhandeln i Norden och bland annat förvärvat danska Davidsen och norska Byggmakker.
Nu kröner man ”shoppingen” med att köpa Dahls 190 nordiska butiker.
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