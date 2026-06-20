Ny mångmiljardaffär – köper 190 butiker

”Letat i flera år”

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”Vi har i flera år letat efter betydande förvärv, särskilt inom teknisk handel i Norden. Den här affären passar utmärkt in i vår tillväxtstrategi och kompletterar vår nuvarande verksamhet”, säger Keskos vd Jorma Rauhala i ett pressmeddelande.

Genom köpet blir Kesko än mer internationellt. Andelen av omsättningen utanför Finland stiger till cirka 33 procent, att jämföra med 22 procent 2025.

Inom bygg- och teknisk handel, där K-Bygg och Onninen ingår, kommer andelen utanför Finland att stiga till 71 procent.

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Ska växa stort till 2030

Affären väntas ge synergieffekter och stärka lönsamheten, enligt bolaget. Kesko siktar på att nå en koncernomsättning på motsvarande 220 miljarder kronor i början av 2030-talet.

De senaste åren har man varit på uppköpsrunda i byggvaruhandeln i Norden och bland annat förvärvat danska Davidsen och norska Byggmakker.

Nu kröner man ”shoppingen” med att köpa Dahls 190 nordiska butiker.

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