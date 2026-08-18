Sommarstugan kan splittra familjen – så undviker ni arvsbråk

När syskonen vill olika

Men, inte heller ett testamente löser alla problem. Nästa utmaning kommer när syskonen väl har tagit över stugan.

Någon kanske vill tillbringa hela sommaren där. En annan bor långt bort och använder den sällan, men förväntas ändå betala sin del av underhållet. Ett tredje syskon vill sälja.

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Juristen Arne Larsson rekommenderar därför att syskon som behåller huset tillsammans skriver ett samäganderättsavtal. Där kan de bestämma hur tiden ska fördelas, vilka som får använda stugan och hur kostnaderna för drift och underhåll ska delas.

”Försök att förutse alla tänkbara problem innan, så att ni kan undvika onödiga konflikter”, råder han hos Bjurfors.

Om ett syskon vill lämna ägandet kan de andra lösa ut personen. Enligt Larsson är det vanligt att låta två eller tre mäklare värdera fastigheten och därefter använda värderingarnas genomsnitt som marknadsvärde.

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Så undviker ni konflikter om sommarstugan Skriv ett testamente. Var tydlig med vem som ska ärva stugan och vilka villkor som ska gälla. Muntliga löften gäller inte alltid.

Var tydlig med vem som ska ärva stugan och vilka villkor som ska gälla. Muntliga löften gäller inte alltid. Prata med barnen i förväg. Ta reda på om de verkligen vill och har råd att äga stugan tillsammans.

Ta reda på om de verkligen vill och har råd att äga stugan tillsammans. Upprätta ett samäganderättsavtal. Bestäm hur stugan får användas, hur tiden ska fördelas och vem som ska betala för drift och underhåll.

Bestäm hur stugan får användas, hur tiden ska fördelas och vem som ska betala för drift och underhåll. Bestäm vad som händer om någon vill sälja. Skriv ned hur en andel ska värderas och om övriga delägare ska få möjlighet att köpa den först.

Skriv ned hur en andel ska värderas och om övriga delägare ska få möjlighet att köpa den först. Överväg enskild egendom. Ett sådant villkor kan skydda stugan från att ingå i barnets bodelning vid en skilsmässa.

Ett sådant villkor kan skydda stugan från att ingå i barnets bodelning vid en skilsmässa. Tänk längre än en generation. Enskild egendom avgör inte vem som ärver stugan när barnet senare avlider. Då kan även barnet behöva skriva ett testamente.

Så kan stugan skyddas

Den som vill att sommarstugan ska stanna i familjen har flera juridiska verktyg att ta till.

Ett testamente kan ange vem som ska ärva och slå fast att stugan ska vara mottagarens enskilda egendom. Då skyddas den från att ingå i en framtida bodelning vid skilsmässa.

Om stugan i stället ges bort medan föräldrarna lever behövs ett gåvobrev. Där kan det också skrivas in villkor om enskild egendom eller hembud. Det senare innebär att utpekade personer, exempelvis syskonen, ska erbjudas att köpa en andel innan den säljs vidare.

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Enskild egendom räcker inte alltid

Att göra stugan till barnets enskilda egendom kan skydda den vid en skilsmässa. Då ingår den inte i bodelningen med barnets partner.

Men skyddet gäller inte på samma sätt när barnet avlider. Då går barnets andel i stugan vidare enligt arvsreglerna eller barnets eget testamente. En efterlevande make kan alltså fortfarande få ärva andelen, enligt PRO Pensionären.

Det finns därför skäl att tänka efter innan stugan ges bort. Om föräldrarna själva vill fortsätta använda den kan det vara klokare att behålla stugan och låta barnen ärva den senare.

För den som vill hålla stugan inom familjen räcker det alltså inte alltid med ett enda avtal. Både föräldrar och barn kan behöva planera för vad som ska hända med huset på längre sikt.

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