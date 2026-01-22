Slår larm: Svenska hushåll riskerar chockhöjningar

Efter flera kvartal av höga räntekostnader har vinden vänt för landets bostadsrättsföreningar. Enligt BRF-index från SBC minskade föreningarnas totala kostnader med 6,8 procent under tredje kvartalet 2025 – den lägsta nivån sedan hösten 2022.

Bättre ekonomi hos föreningarna leder ofta till lägre avgiftshöjningar.

Enligt ny statistik från SBC, som bygger på omkring 3 900 bostadsrättsföreningar runt om i landet, ökade snittavgiften med 3,87 procent mellan januari 2025 och januari 2026. Året innan låg motsvarande ökning på 5,32 procent. En tydlig inbromsning – men inte nödvändigtvis ett tecken på stabil ekonomi.

Avgifter som inte speglar verkliga kostnader

Enligt SBC finns det en risk att många föreningar håller tillbaka avgiftshöjningar trots ökade kostnader. Det kan skapa en falsk trygghet, menar bolaget.

“Att avgiftsökningarna bromsar in är i grunden positivt för hushållen, men det betyder inte nödvändigtvis att föreningarnas ekonomi är i balans. I många fall ser vi att avgifterna fortfarande ligger under den nivå som krävs för att täcka både löpande kostnader och ett långsiktigt sparande till underhåll”, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.