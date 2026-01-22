Avgifterna i svenska bostadsrättsföreningar fortsätter att stiga – men i allt långsammare takt. Det kan vid första anblicken uppfattas som en lättnad för hushållen. Men bakom siffrorna döljer sig en växande risk för framtida chockhöjningar.
Slår larm: Svenska hushåll riskerar chockhöjningar
Efter flera kvartal av höga räntekostnader har vinden vänt för landets bostadsrättsföreningar. Enligt BRF-index från SBC minskade föreningarnas totala kostnader med 6,8 procent under tredje kvartalet 2025 – den lägsta nivån sedan hösten 2022.
Bättre ekonomi hos föreningarna leder ofta till lägre avgiftshöjningar.
Enligt ny statistik från SBC, som bygger på omkring 3 900 bostadsrättsföreningar runt om i landet, ökade snittavgiften med 3,87 procent mellan januari 2025 och januari 2026. Året innan låg motsvarande ökning på 5,32 procent. En tydlig inbromsning – men inte nödvändigtvis ett tecken på stabil ekonomi.
Avgifter som inte speglar verkliga kostnader
Enligt SBC finns det en risk att många föreningar håller tillbaka avgiftshöjningar trots ökade kostnader. Det kan skapa en falsk trygghet, menar bolaget.
“Att avgiftsökningarna bromsar in är i grunden positivt för hushållen, men det betyder inte nödvändigtvis att föreningarnas ekonomi är i balans. I många fall ser vi att avgifterna fortfarande ligger under den nivå som krävs för att täcka både löpande kostnader och ett långsiktigt sparande till underhåll”, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.
Låga avgifter kan bli dyrt i längden
En förklaring till den återhållsamma utvecklingen är att vissa föreningar vill framstå som mer attraktiva på bostadsmarknaden. Men när avgifterna inte justeras i takt med faktiska behov riskerar problemen att skjutas på framtiden.
SBC pekar på att föreningar då kan bygga upp en underhållsskuld eller tvingas öka sin belåning – något som i slutändan kan bli betydligt mer kostsamt för medlemmarna.
“Avgiften ska inte ses som ett konkurrensmedel på bostadsmarknaden, utan som ett verktyg för att säkra föreningens ekonomi över tid. Föreningar som väljer att hålla avgiften artificiellt låg riskerar i stället att tvingas till kraftiga höjningar längre fram, när större underhåll eller ökade kapitalkostnader inte längre går att skjuta upp”, säger Söderberg.
Jämna höjningar ska minska risken för chocker
Små, regelbundna justeringar är att föredra framför stora, plötsliga höjningar, konstaterar SBC. En jämn takt gör det lättare för hushållen att planera sin privatekonomi, samtidigt som föreningen stärker sitt sparande och minskar risken för akuta åtgärder.
Det som i dag kan uppfattas som återhållsamhet kan därmed bli morgondagens trista överraskning för många bostadsrättsägare.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Slår larm: Svenska hushåll riskerar chockhöjningar
