Räntekostnaderna rasar – nu måste bostadsföreningen agera 

I andra kvartalet 2025 uppgick de totala kostnaderna för en genomsnittlig bostadsförening till 626 820 kronor. Det är 11 procent lägre än samma period året innan.

Den största förändringen är räntorna, som minskat från 249 700 kronor till 168 300 kronor – en nedgång på hela 32,6 procent.

Samtidigt har andra kostnader, som fastighetsskötsel och drift, stabiliserats. Efter flera år av stigande priser och oro syns nu en tydlig lättnad.

”Vi ser nu ett läge där räntorna fortsätter att sjunka och andra kostnader planar ut”, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC, i ett pressmeddelande.

Men hon tillägger:

“Samtidigt är det lätt att vilja andas ut i den ekonomiska vändningen – men just den känslan riskerar att bli en fallgrop om föreningen inte agerar”.

Missa inte: Skärpta krav för landets brf:er. Dagens PS

Avgifterna räcker ofta inte till

Nu är ett gynnsamt läge att ta tag i eftersatt underhåll, menar SBC.

ANNONS

Men trots den positiva utvecklingen menar Söderberg att många bostadsföreningar fortfarande har för låga avgifter i förhållande till sina verkliga behov. Det innebär att framtida underhåll och investeringar kan bli svåra att klara av.

Från och med verksamhetsåret 2026 träder det nya regelverket K3 i kraft. Då blir det tydligare i årsredovisningarna vilka underhållsinsatser som krävs, vilket ställer högre krav på styrelserna att ta ut rätt avgifter.

”Vi vet att det i många föreningar finns en obalans mellan intäkter och det faktiska underhållsbehovet. Vid övergången till det nya regelverket K3 blir underhållsplanen och de faktiska behoven tydligare. Samtidigt ställer det högre krav på långsiktig planering”, säger Söderberg.