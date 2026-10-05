Nästan var fjärde ny bil som köpts i Storbritannien hittills i år är en kinesisk elbil – fem av de 25 mest populära bilarna är från Kina.
Nya siffror: Fem kinesiska elbilar sålda varje minut – dygnet runt
Kinesiska bilar har sålts i mer än 300 000 ex i Storbritannien under 2026 års nio första månader, tre kvartal där europeiska konkurrenter stadigt tappar mark.
Kinesiska elbilar står nu för nästan en fjärdedel av de bilar som säljs i Storbritannien.
Uppgifter från brittiska branschorganisationen SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, visar att kinesiska tillverkare hittills i år står för fem av de 25 mest framgångsrika varumärkena bland britterna – och för strax under en fjärdedel av marknaden när det gäller antal.
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MG och Byd i ledningen
Det mest framgångsrika kinesiska varumärket hos britterna är MG, skriver City AM.
MG är det tidigare Oxford-baserade bilmärke som fick kinesiska ägare 2006 och därmed en parallell till Volvo, även det som bekant numera ett kinesiskt bilmärke.
MG var etta bland kinesiska bilar i Storbritannien med strax under 80 000 registreringar, med Byd som tvåa med 68 000 registreringar.
Trea bland kinesiska varumärken i Storbritannien var Jaecoo med 59 000 registrerade bilar, men dessutom med den enskilt mest sålda modellen i september – mer än 10 000 ex av märkets SUV-modell ”7” såldes.
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Bästa september sedan 2017
Totala antalet nyregistreringar i september överskred 350 000, vilket gör månaden till den starkaste brittiska september-månaden på området sedan 2017.
Det tolkas som ett tecken på en bredare återhämtning på marknaden, dock inte för europeiska bilar.
Europeiska biltillverkare fortsätter nämligen tappa mark hos britterna. Bland de tio mest sålda bilmodellerna september fanns endast tre europeiska modeller – Vauxhall Corsa, VW Golf och Audi A3.
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Britter väljer el och hybrid
Kinesiska biltillverkare i Storbritannien, som ju enbart säljer elbilar, kan också segla fram i den gräddfil den bredare omställningen bort från bensin och diesel som marknaden genomför.
Brittiska bilköpare väljer i hög grad bort bensin- och dieselfordon, inte minst utifrån kraftigt stigande bränslepriser.
Antalet registrerade laddhybrider ökade med 55,7 procent och nådde rekordnivåer i både volym och marknadsandel, där den senare uppgick till 17,0 procent, skriver City AM.
Samtidigt steg efterfrågan på rena elbilar med 36,3 procent i september till en rekordhög volym strax under 100 000 fordon. Marknadsandelen ökade med fem procentenheter till 28,3 procent.
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Fem nya elbilar i minuten – dygnet runt
Detta motsvarar nästan fem nya elbilar som registreras varje minut, mer än en fördubbling jämfört med takten för tre år sedan, konstaterar branschorganisationen SMMT.
”Bilister välkomnar i allt högre grad det växande utbudet av modeller, och de höga bränslepriserna ger utan tvekan fler konsumenter anledning att överväga eldrift”, konstaterar SMMT:s vd Mike Hawes hos City AM.