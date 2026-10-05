Nya siffror: Fem kinesiska elbilar sålda varje minut – dygnet runt

Kinesiska elbilar står nu för nästan en fjärdedel av de bilar som säljs i Storbritannien.

Uppgifter från brittiska branschorganisationen SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, visar att kinesiska tillverkare hittills i år står för fem av de 25 mest framgångsrika varumärkena bland britterna – och för strax under en fjärdedel av marknaden när det gäller antal.

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MG och Byd i ledningen

Det mest framgångsrika kinesiska varumärket hos britterna är MG, skriver City AM.

MG är det tidigare Oxford-baserade bilmärke som fick kinesiska ägare 2006 och därmed en parallell till Volvo, även det som bekant numera ett kinesiskt bilmärke.

MG var etta bland kinesiska bilar i Storbritannien med strax under 80 000 registreringar, med Byd som tvåa med 68 000 registreringar.

Trea bland kinesiska varumärken i Storbritannien var Jaecoo med 59 000 registrerade bilar, men dessutom med den enskilt mest sålda modellen i september – mer än 10 000 ex av märkets SUV-modell ”7” såldes.

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