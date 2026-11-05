Sista chansen på söndag – här är svenskarna som bör jämka

Pensionärer kan riskera kvarskatt

En annan grupp som kan ha anledning att jämka är pensionärer, särskilt de som får pension från flera olika håll.

Många, inte minst nyblivna pensionärer, brukar få kvarskatt. Detta eftersom olika pensionsutbetalare inte alltid har hela bilden av pensionärens inkomster. Därför kan den sammanlagda skatten bli för låg.

Även personer som fortsätter arbeta samtidigt som de tar ut pension behöver vara uppmärksamma.

”Olika faktorer påverkar vad just du ska betala i skatt. Det går att ta med alla sorters inkomster och avdrag i en jämkningsansökan, men framför allt är jämkning det bästa sättet att undvika att för lite skatt dras på dina löne- och pensionsutbetalningar”, förklarar Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Fler svenskar kan ha anledning att jämka

Även du som arbetar under endast en del av året kan ha nytta av jämkning.

Detsamma gäller om du har flera arbetsgivare, får en större bonus eller har höga kostnader för resor till jobbet som ger rätt till avdrag.

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Jämkning kan vara aktuellt bland annat om du:

Har stora räntekostnader på exempelvis bolån.

Får lön eller pension från flera olika utbetalare.

Bara arbetar under en del av året.

Har höga resekostnader till och från jobbet som ger rätt till avdrag.

Får en större engångsutbetalning, exempelvis en bonus.

Brukar få en stor skatteåterbäring eller kvarskatt.

”Funderar du på att skattejämka gäller det dock att du har koll på hela din ekonomi och gör en träffsäker prognos, annars finns risken för trist kvarskatt”, skriver Frida Bratt i Privata Affärer.

Så ansöker du om jämkning

Du ansöker om jämkning via Skatteverkets e-tjänst. Där fyller du i hur stora inkomster och avdrag du räknar med att ha under 2027.

När Skatteverket har fattat sitt beslut ska du lämna det till din arbetsgivare eller pensionsutbetalare, som sedan justerar skatteavdraget.

Tänk på att jämkningen bara gäller ett kalenderår. Du behöver alltså ansöka på nytt inför varje år.

Vill du att ändringen ska gälla redan från januari 2027 är sista ansökningsdag söndagen den 8 november. Det går att ansöka även senare, men då gäller jämkningen inte från årets början.

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