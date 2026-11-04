De får 81 000 kronor i pension – varje månad

Därför kan tjänstepensionen bli så stor

De höga pensionerna bland höginkomsttagare hänger till stor del ihop med tjänstepensionen.

Arbetsgivaren betalar i ett vanligt kollektivavtalat upplägg in motsvarande 4,5 procent av lönen upp till 52 125 kronor i månaden, enligt 2026 års nivåer.

På lönedelar över den gränsen är avsättningen i stället 30 procent.

Med en månadslön på 40 000 kronor motsvarar det 1 800 kronor i tjänstepensionsavsättning. Vid en lön på 100 000 kronor blir beloppet drygt 16 700 kronor.

Skillnaderna kan således växa kraftigt under ett långt arbetsliv.

Pensionsmyndigheten konstaterar i en rapport att höginkomsttagare får ungefär lika stor andel av sin tidigare lön i pension som medelinkomsttagare, trots att den allmänna pensionen har ett intjänandetak.

Högre inkomster ger nämligen större inbetalningar till tjänstepensionen, vilket kompenserar för taket.

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Fler arbetsår kan höja pensionen

Hur många år du arbetar och när du börjar ta ut pensionen spelar även det roll.

Enligt Pensionsmyndigheten ökade pensionens storlek i förhållande till slutlönen för personer som gick i pension 2024, bland annat till följd av höjda pensionsåldrar.

”För en medelinkomsttagare som tog ut pension 2024 så motsvarade den totala pensionen, inklusive tjänstepension, 68 procent av slutlönen för kvinnor och 73 procent för män. Det är cirka 6 procentenheter högre jämfört med 2022”, kommenterar Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Hur mycket du själv kan förvänta dig att få går att kontrollera exempelvis genom Pensionsmyndighetens pensionsprognos.

Där kan du också se hur månadsbeloppet förändras om du väljer att arbeta längre eller börja ta ut pensionen tidigare.

Ett ytterligare arbetsår kan höja den allmänna pensionen med omkring 7-8 procent.

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