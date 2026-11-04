För många svenskar innebär pensioneringen ett inkomsttapp. Men vissa yrkesgrupper kan se fram emot betydligt mer pengar på kontot. En ny sammanställning visar att de högsta genomsnittliga pensionerna överstiger 81 000 kronor i månaden.
De får 81 000 kronor i pension – varje månad
En finanschef kan få nästan fem gånger så hög pension som en skönhetsterapeut.
Det visar en ny granskning från Arbetet, som låtit Pensionsmyndigheten ta fram pensionsstatistik för 128 yrkesgrupper.
I pensionstoppen hittar vi chefer inom bank, finans och försäkring. De får, i genomsnitt, 81 482 kronor i pension varje månad, före skatt.
Det kan jämföras med genomsnittet för samtliga yrkesgrupper, som ligger på 30 657 kronor.
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Här är yrkena med högst pension
Efter finanscheferna följer forsknings- och utvecklingschefer med 68 961 kronor och verkställande direktörer med 68 050 kronor i månaden.
Även läkare ligger högt med en genomsnittlig pension på 58 535 kronor.
Längre ned i sammanställningen hittar vi bland annat gymnasielärare. Dessa får i genomsnitt 26 643 kronor i månaden medan undersköterskor får 21 844 kronor och städare 20 387 kronor.
Allra lägst ligger skönhets- och kroppsterapeuter med sina 17 112 kronor.
Statistiken gäller personer födda i Sverige som började ta ut pension under 2024. Beloppen avser utbetalningar 2025 och inkluderar både allmän pension och tjänstepension.
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Därför kan tjänstepensionen bli så stor
De höga pensionerna bland höginkomsttagare hänger till stor del ihop med tjänstepensionen.
Arbetsgivaren betalar i ett vanligt kollektivavtalat upplägg in motsvarande 4,5 procent av lönen upp till 52 125 kronor i månaden, enligt 2026 års nivåer.
På lönedelar över den gränsen är avsättningen i stället 30 procent.
Med en månadslön på 40 000 kronor motsvarar det 1 800 kronor i tjänstepensionsavsättning. Vid en lön på 100 000 kronor blir beloppet drygt 16 700 kronor.
Skillnaderna kan således växa kraftigt under ett långt arbetsliv.
Pensionsmyndigheten konstaterar i en rapport att höginkomsttagare får ungefär lika stor andel av sin tidigare lön i pension som medelinkomsttagare, trots att den allmänna pensionen har ett intjänandetak.
Högre inkomster ger nämligen större inbetalningar till tjänstepensionen, vilket kompenserar för taket.
Fler arbetsår kan höja pensionen
Hur många år du arbetar och när du börjar ta ut pensionen spelar även det roll.
Enligt Pensionsmyndigheten ökade pensionens storlek i förhållande till slutlönen för personer som gick i pension 2024, bland annat till följd av höjda pensionsåldrar.
”För en medelinkomsttagare som tog ut pension 2024 så motsvarade den totala pensionen, inklusive tjänstepension, 68 procent av slutlönen för kvinnor och 73 procent för män. Det är cirka 6 procentenheter högre jämfört med 2022”, kommenterar Philip Berlin Jarhamn, analytiker på Pensionsmyndigheten.
Hur mycket du själv kan förvänta dig att få går att kontrollera exempelvis genom Pensionsmyndighetens pensionsprognos.
Där kan du också se hur månadsbeloppet förändras om du väljer att arbeta längre eller börja ta ut pensionen tidigare.
Ett ytterligare arbetsår kan höja den allmänna pensionen med omkring 7-8 procent.
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