Efter 40 års arbete: Så lite får du i allmän pension

I en ny rapport har Folksam granskat hur pensionerna har utvecklats för personer födda mellan 1937 och 1957.

Resultatet visar att den allmänna pensionen har tappat en stor del av sitt värde i förhållande till slutlönen.

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Från 70 till 47 procent av lönen

För medelinkomsttagare som arbetat i minst 40 år och gick i pension 2002 motsvarade den allmänna pensionen 70 procent av slutlönen före skatt.

För motsvarande grupp som pensionerades 2022 hade andelen sjunkit till 47 procent.

Det är en minskning med 23 procentenheter.

”Det är nog många blivande pensionärer som kommer bli både förvånade och förskräckta när de inser hur lite ett långt yrkesliv faktiskt ger i allmän pension. Ett långt arbetsliv ger visserligen mer pension än ett kort men det är en klen tröst om pengarna ändå inte räcker till”, kommenterar Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, i ett pressmeddelande.

En förklaring till utvecklingen är att svenskarna lever längre. Pensionen ska därför räcka under fler år, vilket pressar ned månadsbeloppet när pensionsuttaget inte skjuts upp.

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