Deadline på söndag – tusentals kronor i skatt kan dras i onödan

Det förstnämnda betyder att du har betalat in mer preliminär skatt än vad som behövdes. Under tiden har pengarna varit utom räckhåll, trots att de hade kunnat användas eller sparas.

”Rent ekonomiskt är en hög siffra inte så önskvärt. Egentligen vill man ligga någonstans runt plus minus noll i skatteåterbäring”, sa Avanzas sparekonom Felicia Schön i våras.

Genom att ansöka om så kallad jämkning går det att justera hur mycket skatt som dras varje månad. Och för att ändringen ska gälla redan från januari 2027 måste ansökan vara inne senast söndagen den 8 november.

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Tusentals kronor att hämta

Jämkning kan vara särskilt intressant för svenskar med stora avdrag, exempelvis för bolåneräntor eller resor till arbetet.

”Vill man att rätt skatt ska dras från början och man vet med sig att det är många avdrag man brukar få tillbaka på, då kan jämkning vara ett alternativ”, säger Frida Bratt, ekonomijournalist vid Dagens Industri/Privata Affärer, till TV4.

Med ett bolån på fyra miljoner kronor och en ränta på två procent landar de årliga räntekostnaderna på 80 000 kronor. Det ger en skattereduktion på 24 000 kronor, enligt ett räkneexempel från Danske Bank.

Genom att jämka kan bolåntagaren i exemplet få 2 000 kronor mer kvar av lönen varje månad, i stället för att få motsvarande belopp tillbaka efter deklarationen.

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”Det blir inte mer skatt i slutändan, det handlar bara om när man får pengar”, säger Frida Bratt.

Enligt Skatteverket kan jämkning också vara aktuellt om du har flera arbetsgivare, arbetar endast delar av året eller får inkomster som ingen skatt dras från.

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