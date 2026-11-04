Varje år får många svenskar tillbaka tusentals kronor på skatten. Men genom att ändra hur mycket skatt som dras från lönen kan du i stället få mer kvar i plånboken varje månad. Vill du att ändringen ska gälla från januari 2027 behöver du agera senast på söndag.
Deadline på söndag – tusentals kronor i skatt kan dras i onödan
Varje månad dras skatt från svenskarnas löner och pensioner. Men beloppet stämmer inte alltid med vad de faktiskt ska betala.
Resultatet kan bli en stor skatteåterbäring eller en ovälkommen räkning från Skatteverket.
Det förstnämnda betyder att du har betalat in mer preliminär skatt än vad som behövdes. Under tiden har pengarna varit utom räckhåll, trots att de hade kunnat användas eller sparas.
”Rent ekonomiskt är en hög siffra inte så önskvärt. Egentligen vill man ligga någonstans runt plus minus noll i skatteåterbäring”, sa Avanzas sparekonom Felicia Schön i våras.
Genom att ansöka om så kallad jämkning går det att justera hur mycket skatt som dras varje månad. Och för att ändringen ska gälla redan från januari 2027 måste ansökan vara inne senast söndagen den 8 november.
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Tusentals kronor att hämta
Jämkning kan vara särskilt intressant för svenskar med stora avdrag, exempelvis för bolåneräntor eller resor till arbetet.
”Vill man att rätt skatt ska dras från början och man vet med sig att det är många avdrag man brukar få tillbaka på, då kan jämkning vara ett alternativ”, säger Frida Bratt, ekonomijournalist vid Dagens Industri/Privata Affärer, till TV4.
Med ett bolån på fyra miljoner kronor och en ränta på två procent landar de årliga räntekostnaderna på 80 000 kronor. Det ger en skattereduktion på 24 000 kronor, enligt ett räkneexempel från Danske Bank.
Genom att jämka kan bolåntagaren i exemplet få 2 000 kronor mer kvar av lönen varje månad, i stället för att få motsvarande belopp tillbaka efter deklarationen.
”Det blir inte mer skatt i slutändan, det handlar bara om när man får pengar”, säger Frida Bratt.
Enligt Skatteverket kan jämkning också vara aktuellt om du har flera arbetsgivare, arbetar endast delar av året eller får inkomster som ingen skatt dras från.
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Pensionärer riskerar skattesmäll
För andra handlar jämkningen snarare om att slippa betala kvarskatt.
Pensionärer är en särskilt utsatt grupp. Enligt siffror från Pensionsmyndigheten fick omkring 400 000 personer över 65 år kvarskatt 2022. Det motsvarade ungefär tre av tio personer med kvarskatt det året.
En orsak till detta är att pensionärer får pengar från flera olika håll. Det kan handla om allmän pension från Pensionsmyndigheten och tjänstepension från ett eller flera pensionsbolag.
Eftersom utbetalarna inte samordnar sina skatteavdrag kan det sammanlagt dras för lite skatt.
”Tjänstepensionsbolagen drar vanligen samma procent i skatt för alla. Det kan innebära att det totalt sett dras för lite skatt vilket i sin tur ger kvarskatt”, förklarar Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.
Så undviker du att betala fel skatt
Hos Skatteverket kan du ansöka om jämkning med e-legitimation.
I ansökan behöver du ange vilka inkomster och avdrag du räknar med under 2027. Skatteverket använder uppgifterna för att beräkna hur mycket skatt som ska dras.
Om dina inkomster förändras under året kan en ny ansökan behövas för att undvika kvarskatt.
Har du redan upptäckt att för lite skatt dras kan du också be din arbetsgivare eller pensionsutbetalare att dra ett högre belopp. Då behövs inget särskilt jämkningsbeslut.
Missar du söndagens deadline är möjligheten inte förlorad. Det går fortfarande att ansöka om jämkning senare, men då gäller den inte från årets början.
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