Siemens förre vd ville investera i Deepak Chopras meditationsapp. I stället blev han lurad på pengarna av en tysk stjärnentreprenör, enligt åtal och medierapportering.
Siemens förre vd lurad på 2,5 miljoner dollar – om meditationsapp
Den tidigare Siemens-vd Klaus Kleinfeld investerade 2,5 miljoner dollar i ett wellnessbolag med koppling till Deepak Chopras meditationsapp. Nu anklagar amerikanska åklagare entreprenören Wanja Oberhof för att ha fört merparten av pengarna till privata konton och utgifter.
Köpte medidationsapp av Deepak Chopra
I mars 2023 köpte The Healing Company tillgångar från Chopra Global, bolaget bakom Deepak Chopras verksamhet. Affären omfattade bland annat konsumentprodukter, licensierade upplevelser och en meditations- och wellnessapp, rapporterar Business Insider.
Klaus Kleinfelds investering gjordes därefter i en närstående verksamhet. Enligt åtalet skulle en betydande del av pengarna användas för att betala tillbaka skulder som belastade tillgångarna.
Men The Healing Companys tyske vd Wanja Oberhof satsade på annat i stället.
USA justitiedepartement uppger att merparten av de 2,5 miljoner dollarna ska ha förts bort till hans privata konton, bland annat 1,8 miljoner till ett utländskt bankkonto som kontrollerades av Oberhof.
Betalade sin hyra och sina lån
Pengar ska också ha används för att betala hyran på vd:ns privata lyxvåning på Manhattan och betala av ett privat lån. Wanja Oberhof greps i New York på söndagen, misstänkt för telebedrägeri med upp till 20 år fängelse i straffskalan.
Tysk media som Focus beskriver honom som en ”stjärnentreprenör”. Han var tidigare vd för det tyska börsbolaget The Social Chain och hade bland annat ansvar för strategisk utveckling, företagsförvärv och investerarrelationer. Han lämnade vd-posten i januari 2023.
Åklagarna hävdar också att Oberhof använde manipulerade ekonomiska dokument för att dölja vad som hade hänt med pengarna.
Har bekräftat uppgifterna
Klaus Kleinfeld har enligt tyska och amerikanska medier identifierats som den investerare som i de amerikanska handlingarna endast kallas ”Victim-1”. En talesperson för Kleinfeld har bekräftat uppgifterna för Handelsblatt. Kleinfelds sida ska också ha kontaktat amerikanska myndigheter med uppgifter om den misstänkta transaktionen.
Chopras koppling till historien kommer från affären mellan Chopra Global och The Healing Company. Enligt amerikanska bolagshandlingar genomfördes transaktionen i mars 2023 och omfattade bland annat den meditationsapp som Kleinfeld uppges ha varit intresserad av.
Chopra-kopplingen blev dock kortvarig. Enligt rapporteringen avslutade Chopra Global senare relationen med The Healing Company.
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