Siemens förre vd lurad på 2,5 miljoner dollar – om meditationsapp

Betalade sin hyra och sina lån

Pengar ska också ha används för att betala hyran på vd:ns privata lyxvåning på Manhattan och betala av ett privat lån. Wanja Oberhof greps i New York på söndagen, misstänkt för telebedrägeri med upp till 20 år fängelse i straffskalan.

Tysk media som Focus beskriver honom som en ”stjärnentreprenör”. Han var tidigare vd för det tyska börsbolaget The Social Chain och hade bland annat ansvar för strategisk utveckling, företagsförvärv och investerarrelationer. Han lämnade vd-posten i januari 2023.

Åklagarna hävdar också att Oberhof använde manipulerade ekonomiska dokument för att dölja vad som hade hänt med pengarna.

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Har bekräftat uppgifterna

Klaus Kleinfeld har enligt tyska och amerikanska medier identifierats som den investerare som i de amerikanska handlingarna endast kallas ”Victim-1”. En talesperson för Kleinfeld har bekräftat uppgifterna för Handelsblatt. Kleinfelds sida ska också ha kontaktat amerikanska myndigheter med uppgifter om den misstänkta transaktionen.

Chopras koppling till historien kommer från affären mellan Chopra Global och The Healing Company. Enligt amerikanska bolagshandlingar genomfördes transaktionen i mars 2023 och omfattade bland annat den meditationsapp som Kleinfeld uppges ha varit intresserad av.

Chopra-kopplingen blev dock kortvarig. Enligt rapporteringen avslutade Chopra Global senare relationen med The Healing Company.

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