Från 2 500 kronor till tömt konto – bluffen som drabbar tusentals svenskar

Ofta pågår bedrägeriet under lång tid, där den utsatta upprepade gånger vilseleds att föra över större belopp. I vissa fall får bedragaren även personen att installera fjärrstyrningsprogram, och kan då göra överföringar eller ta lån i offrets namn.

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Nära 1,5 miljarder försvann

Finansinspektionen, FI, har samlat in uppgifter från omkring 200 finansiella institut för att få en tydligare bild av investeringsbedrägerierna.

Resultatet är dystert.

Svenska konsumenter blev under 2025 av med uppemot 1,5 miljarder kronor till följd av investeringsbedrägerier.

Av summan handlar 830 miljoner kronor om bekräftade investeringsbedrägerier. Ytterligare 620 miljoner kronor gäller misstänkta investeringsbedrägerier.

Året dessförinnan anmäldes 3 250 investeringsbedrägerier i landet och de drabbade personerna lurades på sammanlagt 1,7 miljarder.

”Det handlar om mycket stora belopp som försvinner från konsumenters besparingar och i stället finansierar den kriminella ekonomin”, säger Jimmy Kvarnström, chef för område Marknader på FI.

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