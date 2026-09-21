Prylar för biljoner när byrålådorna ska gå i arv

Under de kommande 20 åren väntas omkring 93 biljoner dollar gå i arv och göra millennials till världens rikaste generation.

Värdepapper, kontanter och fastigheter står förstås för enorma värden, men annat som på pappret är dyrt är svårare att sälja, som porslin, antika möbler, samlarföremål och gamla bilar.

Guld och diamanter stor tillgång

En dold tillgång som däremot går att realisera fort och står för stora värden är smycken. Bloomberg rapporterar om den kommande ”Great Stuff Transfer”, alltså alla prylar som också kommer att gå i arv.

Enligt en rapport från smyckesplattformen Unvault sitter ett genomsnittligt amerikanskt hushåll på omkring 5 700 dollar i obestämda värden i guldsmycken. Totalt uppskattas guld motsvarande omkring 750 miljarder dollar finnas i amerikanska byrålådor och smyckeskrin.

Det rör sig alltså om biljoner i svenska kronor. Undersökningen innefattar inte den svenska marknaden, men även här lär det handla om många miljarder i smycken som går i arv.

Guld, silver, platina och ädelstenar har ett konkret materialvärde. Det finns en etablerad marknad för att sälja dem, från lokala guldsmeder och pantbanker till auktionshus och digitala marknadsplatser. Det gör att det monetära värdet kan uppskattas och realiseras till stora belopp.