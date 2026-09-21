I byrålådor och smyckeskrin finns enormt, och ofta undervärderad, förmögenhet i prylar med guld, ädelstenar och smycken som ska gå i arv.
Prylar för biljoner när byrålådorna ska gå i arv
Dagens PS har tidigare rapporterat om ”The great wealth transfer”, det kommande arvsskiftet då de rika generationerna ska lämna sina tillgångar i arv till yngre generationer.
Under de kommande 20 åren väntas omkring 93 biljoner dollar gå i arv och göra millennials till världens rikaste generation.
Värdepapper, kontanter och fastigheter står förstås för enorma värden, men annat som på pappret är dyrt är svårare att sälja, som porslin, antika möbler, samlarföremål och gamla bilar.
Guld och diamanter stor tillgång
En dold tillgång som däremot går att realisera fort och står för stora värden är smycken. Bloomberg rapporterar om den kommande ”Great Stuff Transfer”, alltså alla prylar som också kommer att gå i arv.
Enligt en rapport från smyckesplattformen Unvault sitter ett genomsnittligt amerikanskt hushåll på omkring 5 700 dollar i obestämda värden i guldsmycken. Totalt uppskattas guld motsvarande omkring 750 miljarder dollar finnas i amerikanska byrålådor och smyckeskrin.
Det rör sig alltså om biljoner i svenska kronor. Undersökningen innefattar inte den svenska marknaden, men även här lär det handla om många miljarder i smycken som går i arv.
Guld, silver, platina och ädelstenar har ett konkret materialvärde. Det finns en etablerad marknad för att sälja dem, från lokala guldsmeder och pantbanker till auktionshus och digitala marknadsplatser. Det gör att det monetära värdet kan uppskattas och realiseras till stora belopp.
”Sentimentalt värde”
Men det mesta kommer inte att säljas. Många arvingar väljer att behålla just smycken, då de är små, lätta och kan bära ett starkt känslomässigt värde.
”Det finns ett enormt stort sentimentalt värde i smycken”, säger Benoit Repellin, global chef för smycken på auktionshuset Phillips, enligt Bloomberg.
Snittsiffror i all ära, men de största summorna går i arv till de rikastes arvingar, vilket också gäller smycken.
Specialiserade aktörer lite prylar
Det finns också stora pengar i mer exklusiva arv. Smycken från exempelvis Cartier, Tiffany, Bulgari och Harry Winston kan ha ett betydligt högre värde än själva mängden guld och stenar.
Bloomberg beskriver hur specialiserade aktörer letar efter smycken från framför allt 1960-, 1970- och 1980-talen. På marknaden förekommer halsband, armband, ringar, broscher och tiaror värda allt från femsiffriga belopp till flera miljoner dollar.
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