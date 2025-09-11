Schweiz bäst för pensionärer – i Sverige får man nöja sig med mindre

I veckan har regeringen utlovat skattesänkningar vilket öppnar för skatteklipp på din pension. Samtidigt pytsas cirka 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen. Det blir dock inte mer än en eller någon enstaka 100-lapp per skalle.

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.

Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta

Schweiz toppar listan över världens bästa land för pensionärer, följt av Nya Zeeland, Portugal och Australien. Sverige hamnar först på nionde plats.

Men pensionsekonomen Trifa Chireh har i veckan varnat för fallgropar. Alla pensionsdelar följer inte med utomlands – garantipension och bostadstillägg försvinner vid utflytt – och valutakursen kan snabbt förvandla drömmen om lägre kostnader till en dyr fälla.

”Det är smart att välja land med helhetsperspektiv. Din pension ska räcka, men också ge livskvalitet”, säger hon till Dagens PS.

Här kan du läsa mer om pensionsekonomens varningar.