Schweiz bäst för pensionärer – i Sverige får man nöja sig med mindre

Pension
I Schweiz kan man leva gott som pensionär. Värre är det för pensionsspararna efter Allra-härvan (Foto: Canva/Henrik Montgomery/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Glädje och frustration. Så kan den gångna pensionsveckan sammanfattas. Vi har skattesänkningar, pension utomlands – och en ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan. 

I veckan har regeringen utlovat skattesänkningar vilket öppnar för skatteklipp på din pension. Samtidigt pytsas cirka 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen. Det blir dock inte mer än en eller någon enstaka 100-lapp per skalle. 

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.

Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta

Schweiz toppar listan över världens bästa land för pensionärer, följt av Nya Zeeland, Portugal och Australien. Sverige hamnar först på nionde plats.

Men pensionsekonomen Trifa Chireh har i veckan varnat för fallgropar. Alla pensionsdelar följer inte med utomlands – garantipension och bostadstillägg försvinner vid utflytt – och valutakursen kan snabbt förvandla drömmen om lägre kostnader till en dyr fälla.

”Det är smart att välja land med helhetsperspektiv. Din pension ska räcka, men också ge livskvalitet”, säger hon till Dagens PS.

Här kan du läsa mer om pensionsekonomens varningar

Höstbudget öppnar för skatteklipp på din pension

Samtidigt har regeringen förberett en av de mest expansiva budgetarna på många år, med hela 80 miljarder i reformutrymme. En del av dessa pengar väntas gå direkt till skattesänkningar på både arbete och pension.

Enligt Skattebetalarnas chefsekonom Erik Bengtzboe kan en pensionär räkna med runt 1 800 kronor mer i plånboken per år. 

”Skattetrycket är på tok för högt i dag, och det hämmar och skadar oss”, säger han till E55.

Mer om skattesänkningen på pension hittar du här. 

Ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan

Efter mer än tio år får 86 000 drabbade pensionssparare tillbaka pengar från Allrahärvan. Men totalsumman på 48 miljoner kronor ger i snitt inte mer än 500 kronor per person.

Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg kallar ändå återbetalningen för ”en ekonomisk upprättelse” och lovar att arbetet med att spåra försvunna miljarder fortsätter.

Huvudmannen i härvan, Alexander Ernstberger, dömdes 2021 till sex års fängelse och tio års näringsförbud.

Läs mer om Allrahärvan här. 

Allra
Mångmiljardbelopp försvann i Allrahärvan men de drabbade pensionsspararna får nöja sig med småsmulor. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Störst skattesänkning på pension för höginkomsttagare

Regeringens nya skattesänkning marknadsförs som bred, men utfallet varierar stort beroende på pensionsnivå.

Pensionärer med en pension på 25 000 kronor i månaden får bara 164 kronor i skattesänkning, medan det krävs 62 500 kronor eller mer i pension för att få hela avdraget på 728 kronor i månaden.

Cirka 70 procent av landets pensionärer har lägre pension än 25 000 kronor, och får således endast en blygsam lättnad.

”I kronor räknat är det framför allt medel- och höginkomsttagare som får störst utdelning”, konstaterar SPP:s sparekonom Shoka Åhrman.

Här kan du läsa mer om regeringens skattesänkningar. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

