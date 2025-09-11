Glädje och frustration. Så kan den gångna pensionsveckan sammanfattas. Vi har skattesänkningar, pension utomlands – och en ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan.
Schweiz bäst för pensionärer – i Sverige får man nöja sig med mindre
Mest läst i kategorin
Så många svenskar har nått miljonen
Drömmen om miljonen lever. Men hur många har faktiskt nått dit? Enligt en sparundersökning från SBAB, refererad av News55, är det ungefär 1 av 10 svenska hushåll som har mer än en miljon kronor på bankkontot. Siffror från Avanza bekräftar bilden. Bland bankens kunder är det 8 procent som har en miljon eller mer på …
Din sista vilja kan gå upp i rök: ”Många testamenten försvinner”
Att skriva testamente är för många en självklarhet för att trygga familjens framtid. Men det är inte alltid så enkelt som att bara sätta pennan mot papper. Minsta misstag kan göra din sista vilja ogiltig – eller osynlig. Nära hälften av svenskarna (47 procent) har redan skrivit eller funderat på att skriva testamente, visar en …
Svenskarna: Nu är det slut på stigande bostadspriser
SEB:s senaste boprisindikator visar att hushållen blir allt mer försiktiga. Septembermätningen landar på 29, en nedgång med sex enheter från förra månaden. Att bostadsmarknaden präglas av oro har vi redan kunnat konstatera. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden. “Att vårt Skräckindex är …
Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige?
Sverige har ett av EU:s längsta arbetsliv men nu diskuteras en kortare arbetsvecka. Frågan är om Sverige är redo för 35 timmar. LO vill skrota 40-timmarsnormen och korta arbetsveckan för alla. Organisationen menar att svenskar arbetar mer än andra och att vardagen inte går ihop. Arbetsgivarna varnar för en miljardnota. Kan Sverige bli nästa land …
Ekonomen: Så kan svenska hushåll spara tusenlappar
Små justeringar i vardagsekonomin kan frigöra närmare 15 000 kronor årligen. Det berättar sparekonomen Sharon Lavie. Streamingtjänster, gamla avtal och dubbla försäkringar. Svenska hushåll lägger varje år tusentals kronor på onödiga utgifter. Men med en timme eller två vid köksbordet kan du i snitt frigöra upp till 14 800 kronor per år, visar en genomgång …
I veckan har regeringen utlovat skattesänkningar vilket öppnar för skatteklipp på din pension. Samtidigt pytsas cirka 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen. Det blir dock inte mer än en eller någon enstaka 100-lapp per skalle.
Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.
Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta
Schweiz toppar listan över världens bästa land för pensionärer, följt av Nya Zeeland, Portugal och Australien. Sverige hamnar först på nionde plats.
Men pensionsekonomen Trifa Chireh har i veckan varnat för fallgropar. Alla pensionsdelar följer inte med utomlands – garantipension och bostadstillägg försvinner vid utflytt – och valutakursen kan snabbt förvandla drömmen om lägre kostnader till en dyr fälla.
”Det är smart att välja land med helhetsperspektiv. Din pension ska räcka, men också ge livskvalitet”, säger hon till Dagens PS.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Höstbudget öppnar för skatteklipp på din pension
Samtidigt har regeringen förberett en av de mest expansiva budgetarna på många år, med hela 80 miljarder i reformutrymme. En del av dessa pengar väntas gå direkt till skattesänkningar på både arbete och pension.
Enligt Skattebetalarnas chefsekonom Erik Bengtzboe kan en pensionär räkna med runt 1 800 kronor mer i plånboken per år.
”Skattetrycket är på tok för högt i dag, och det hämmar och skadar oss”, säger han till E55.
Mer om skattesänkningen på pension hittar du här.
Ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan
Efter mer än tio år får 86 000 drabbade pensionssparare tillbaka pengar från Allrahärvan. Men totalsumman på 48 miljoner kronor ger i snitt inte mer än 500 kronor per person.
Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg kallar ändå återbetalningen för ”en ekonomisk upprättelse” och lovar att arbetet med att spåra försvunna miljarder fortsätter.
Huvudmannen i härvan, Alexander Ernstberger, dömdes 2021 till sex års fängelse och tio års näringsförbud.
Störst skattesänkning på pension för höginkomsttagare
Regeringens nya skattesänkning marknadsförs som bred, men utfallet varierar stort beroende på pensionsnivå.
Pensionärer med en pension på 25 000 kronor i månaden får bara 164 kronor i skattesänkning, medan det krävs 62 500 kronor eller mer i pension för att få hela avdraget på 728 kronor i månaden.
Cirka 70 procent av landets pensionärer har lägre pension än 25 000 kronor, och får således endast en blygsam lättnad.
”I kronor räknat är det framför allt medel- och höginkomsttagare som får störst utdelning”, konstaterar SPP:s sparekonom Shoka Åhrman.
Här kan du läsa mer om regeringens skattesänkningar.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Schweiz bäst för pensionärer – i Sverige får man nöja sig med mindre
Glädje och frustration. Så kan den gångna pensionsveckan sammanfattas. Vi har skattesänkningar, pension utomlands – och en ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan. I veckan har regeringen utlovat skattesänkningar vilket öppnar för skatteklipp på din pension. Samtidigt pytsas cirka 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen. Det blir dock inte mer än en eller …
Säg inte ”jag” stup i kvarten – du bränner jobbet
Det är farligt att vara för självupptagen, eller åtminstone att återkommande prata om ditt ”jag” i jobbintervjun med den här vd:n. Du blir ratad! Det är vanligt att jobbcoacher råder dig att snacka om dig själv och dina egenskaper. Problemet är om du inleder varje mening med ”jag”, och sedan upprepar det hela tiden i …
Pensionen styr: Så mycket tjänar du på skattesänkningen
Regeringens kommande skattesänkning på pensioner marknadsförs som bred. I praktiken är det dock de med högst pensioner som får störst utdelning i kronor räknat. I veckan presenterade regeringen och Sverigedemokraterna ett nytt paket i budgeten med flera skattesänkningar.? Bland annat presenterade man en förstärkning av jobbskatteavdraget, vilket för en medelsvensson innebär cirka 400 kronor mer …
"Vi har ingen inflation" – men Trumps siffror rasar
Inflationen har blivit Trumps största huvudvärk. Samtidigt som han hävdar att prisökningarna är över visar nya siffror väljarnas missnöje. Donald Trump fortsätter hävda att inflationen är ett avslutat kapitel. Samtidigt visar nya mätningar att väljarnas förtroende för presidentens hantering av priser och levnadskostnader sjunker. Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS Olika …
Bentley enda lyxbilen som inte backar i Sverige
Köpen av exklusiva bilar bromsar in i Sverige, det är uppenbart att den rika eliten håller hårdare i plånboken. Totalt sett lyfter bilförsäljningen i Sverige, enligt Mobility Sweden. Men inte när det gäller dyra lyx- och sportbilar. Förutom Bentley då, som säljer bättre hittills i år än under 2024. Bentley ökar farten i Sverige I …