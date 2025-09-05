Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Valutans dubbla ansikte

Därtill har den svenska kronan påverkat plånboken för utlandspensionärer, vilket även det kan locka fler svenskar utomlands.

2023 var kronan rekordsvag mot euron, men under 2025 har den stärkts igen. Det innebär en förbättrad köpkraft.

Det kan dock vara farligt att förlita sig för mycket på en gynnsam kurs, varnar Chireh.

“Om kronan försvagas kan det påverka pensionens värde i vardagen – särskilt om budgeten är tajt”, säger hon. “Det är klokt att inte basera hela pensionsplaneringen på dagens växelkurs. En buffert i lokal valuta kan ge trygghet vid svängningar”.

Fokusera inte enbart på skatt

Annat som lockar svenskarna utomlands är länder som erbjuder skattefördelar för inflyttade pensionärer.

Frankrike och Malta sticker exempelvis ut som särskilt attraktiva alternativ. I Frankrike kan du betala så lite som tre till fem procent i skatt på din svenska pension.

Därtill var Portugal länge ett hett exempel, men har på senare år stramat åt reglerna.

“Det visar riskerna med att enbart fokusera på skatt”, konstaterar Chireh.

“Det är smart att välja land med helhetsperspektiv. Din pension ska räcka, men också ge livskvalitet. Levnadskostnader, vård, klimat, språk och livsstil väger tungt. Skatten spelar roll, men det är helheten som avgör hur långt pensionen räcker – och hur bra livet blir”, fortsätter hon.

Alla pensionsdelar följer inte med

En vanlig missuppfattning Chireh ser hos svenska pensionärer är att hela pensionen följer med ut i världen. Men så är det inte.

“Allmän pension och tjänstepension betalas ut, men garantipension och tillägg som bostadstillägg upphör om du flyttar utanför Sverige. För vissa innebär det flera tusen kronor mindre i månaden”, förklarar hon.

Därtill finns risk för dubbelbeskattning om man flyttar till ett land som saknar skatteavtal med Sverige.

“Dessutom kan reglerna kring svensk beskattning förändras – och är ofta mer komplexa än man tror”.

Tänk långsiktigt

För att drömmen om pension i solen inte ska förvandlas till en ekonomisk fälla gäller det att tänka långsiktigt, råder Chireh.

“Planera i god tid, ta hjälp av pensions- och skatteexperter, och se över hela sin ekonomi. Att pensionera sig utomlands kan höja livskvaliteten – men kräver att man undviker klassiska misstag”, säger hon.

“Ta reda på vilka pensionsdelar som faktiskt betalas ut, räkna på skatter och valutaeffekter, och börja planera i god tid. Då kan drömmen om ett liv i solen bli både trygg och ekonomiskt hållbar”, avslutar Chireh.

