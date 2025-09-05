Att pensionera sig utomlands lockar många svenskar. Frihet, klimat och lägre kostnader står högt på listan. Men det finns risker som kan grusa drömmen.
Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta
Häromveckan kunde vi konstatera att Schweiz toppar listan över världens bästa länder att pensionera sig i.
Därefter följer Nya Zeeland, Portugal och Australien. Sverige hamnade i sin tur på en nionde plats.
Men vad är det egentligen som lockar svenskarna utomlands, och vilka risker bör man se upp med? Vi ställde frågorna till Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
Läs mer: Här är världens bästa land att pensionera sig i. Dagens PS
Klimat, livsstil och ekonomi lockar
Enligt Chireh är det inte minst livskvalitet som driver svenskar att blicka utanför landets gränser när arbetslivet är över.
“Att byta mörka, kalla vintrar mot ljusare klimat och fler utomhusaktiviteter. Med friheten som kommer när arbetslivet avslutas växer också viljan att styra vardagen på egna villkor och då blir miljö och livsstil ännu viktigare”, berättar hon för Dagens PS.
Men det handlar inte bara om vädret. Ekonomin är även det en tung faktor. I länder med lägre levnadskostnader räcker pensionen ofta längre. Små skillnader i mat, boende och vård kan ha stor effekt på vardagen.
“Dagens pensionärer ser pensionen som en aktiv livsfas. Många vill förverkliga drömmar som tidigare inte varit möjliga – resa mer, upptäcka nya platser eller bosätta sig där man semestrat”, säger Chireh.
Valutans dubbla ansikte
Därtill har den svenska kronan påverkat plånboken för utlandspensionärer, vilket även det kan locka fler svenskar utomlands.
2023 var kronan rekordsvag mot euron, men under 2025 har den stärkts igen. Det innebär en förbättrad köpkraft.
Det kan dock vara farligt att förlita sig för mycket på en gynnsam kurs, varnar Chireh.
“Om kronan försvagas kan det påverka pensionens värde i vardagen – särskilt om budgeten är tajt”, säger hon. “Det är klokt att inte basera hela pensionsplaneringen på dagens växelkurs. En buffert i lokal valuta kan ge trygghet vid svängningar”.
Läs även: Fler svenska fattigpensionärer – men här blir pensionärerna rikare. Dagens PS
Fokusera inte enbart på skatt
Annat som lockar svenskarna utomlands är länder som erbjuder skattefördelar för inflyttade pensionärer.
Frankrike och Malta sticker exempelvis ut som särskilt attraktiva alternativ. I Frankrike kan du betala så lite som tre till fem procent i skatt på din svenska pension.
Därtill var Portugal länge ett hett exempel, men har på senare år stramat åt reglerna.
“Det visar riskerna med att enbart fokusera på skatt”, konstaterar Chireh.
“Det är smart att välja land med helhetsperspektiv. Din pension ska räcka, men också ge livskvalitet. Levnadskostnader, vård, klimat, språk och livsstil väger tungt. Skatten spelar roll, men det är helheten som avgör hur långt pensionen räcker – och hur bra livet blir”, fortsätter hon.
Alla pensionsdelar följer inte med
En vanlig missuppfattning Chireh ser hos svenska pensionärer är att hela pensionen följer med ut i världen. Men så är det inte.
“Allmän pension och tjänstepension betalas ut, men garantipension och tillägg som bostadstillägg upphör om du flyttar utanför Sverige. För vissa innebär det flera tusen kronor mindre i månaden”, förklarar hon.
Därtill finns risk för dubbelbeskattning om man flyttar till ett land som saknar skatteavtal med Sverige.
“Dessutom kan reglerna kring svensk beskattning förändras – och är ofta mer komplexa än man tror”.
Tänk långsiktigt
För att drömmen om pension i solen inte ska förvandlas till en ekonomisk fälla gäller det att tänka långsiktigt, råder Chireh.
“Planera i god tid, ta hjälp av pensions- och skatteexperter, och se över hela sin ekonomi. Att pensionera sig utomlands kan höja livskvaliteten – men kräver att man undviker klassiska misstag”, säger hon.
“Ta reda på vilka pensionsdelar som faktiskt betalas ut, räkna på skatter och valutaeffekter, och börja planera i god tid. Då kan drömmen om ett liv i solen bli både trygg och ekonomiskt hållbar”, avslutar Chireh.
Läs också: 200 000 kronors tricket: “Ta ut pension tidigt, jobba till riktåldern”. E55
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
