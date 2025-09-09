Ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan

Det är nämligen drygt 86 000 drabbade svenskar som ska dela på totalsumman 48 miljoner kronor.

Därför blir beloppet till var och en av de drabbade spararna i PPM inte högre än 500 kronor i snitt.

Vissa får bara en 100-lapp, andra kanske har ”turen” att få tusen kronor som plåster på såren, enligt Aftonbladet.

Pensionsmyndigheten ser det som en upprättelse

Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg är ändå ”glad”, säger hon i ett pressmeddelande, att de sparare som berörd ”nu får ekonomisk upprättelse”.

Det var 2012 under Allrahärvan som spararna, däribland många pensionärer, blev snuvade på sina pengar.

Nu återgäldas de, om än blygsamt, när den mer symboliska summan återbetalas till deras premiepensionskonton, skriver Dagens PS systertidning E55.

”Det här är en del av pensionen som sparare och pensionärer i Allra berövades 2012. Pensionsmyndigheten arbetar fortsatt intensivt för att hitta, ta tillbaka och betala tillbaka pengarna som förlorades i Allra och annan brottslighet på fondtorget. Vi är fortsatt uthålliga i vår strävan att ta tillbaka pengarna. Vi kommer inte ge oss förrän vi har fått tillbaka pengarna till pensionärer och pensionssparare”, säger Anna Pettersson Westerberg, uppger E55.