Totalt pytsas nu 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen, men det blir inte mer än en eller någon enstaka 100-lapp per skalle, berättar E55.
Ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan
Mest läst i kategorin
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Skatten skrämmer bort rika norrmän – hyllar Sverige
Norge har kvar sin förmögenhetsskatt, men nu vill högern skrota den och rika ser Sverige som ett föregångsland, berättar SVT. ”Här är Sverige ett gott exempel och en förebild”, säger Mathilde Fasting, som är forskare med koppling till den liberala tankesmedjan Civitas i Oslo, till public service-kanalen. Enligt henne bromsar förmögenhetsskatten näringslivets utveckling, bland annat …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Experten efter veckans börsrekord: Så borde du göra nu
I torsdags förra veckan slog den amerikanska börsen ännu ett nytt alla-tiders-börsrekord, eller ATH som det heter. Läge att sälja av lite aktier eller kanske istället köpa mer? Den frågan har Handelsbankens börsexpert Mats Nyman ett tydligt svar på efter att ha gjort en stor genomgång av data vid liknande historiska scenarion. Läs även: AI-fondernas …
”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare
Nobelpristagaren, som kallas AI:s gudfader, slår fast att artificiell intelligens leder till en explosion av arbetslösheten och att fler rika kan skörda vinsterna av det medan andra bara blir fattigare. Nobelpristagaren Geoffrey Hinton, 77, som slutade som forskare på sökjätten Google, hävdar dock i en stor intervju med Financial Times, FT, att det inte är …
Det är nämligen drygt 86 000 drabbade svenskar som ska dela på totalsumman 48 miljoner kronor.
Därför blir beloppet till var och en av de drabbade spararna i PPM inte högre än 500 kronor i snitt.
Vissa får bara en 100-lapp, andra kanske har ”turen” att få tusen kronor som plåster på såren, enligt Aftonbladet.
Pensionsmyndigheten ser det som en upprättelse
Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg är ändå ”glad”, säger hon i ett pressmeddelande, att de sparare som berörd ”nu får ekonomisk upprättelse”.
Det var 2012 under Allrahärvan som spararna, däribland många pensionärer, blev snuvade på sina pengar.
Nu återgäldas de, om än blygsamt, när den mer symboliska summan återbetalas till deras premiepensionskonton, skriver Dagens PS systertidning E55.
”Det här är en del av pensionen som sparare och pensionärer i Allra berövades 2012. Pensionsmyndigheten arbetar fortsatt intensivt för att hitta, ta tillbaka och betala tillbaka pengarna som förlorades i Allra och annan brottslighet på fondtorget. Vi är fortsatt uthålliga i vår strävan att ta tillbaka pengarna. Vi kommer inte ge oss förrän vi har fått tillbaka pengarna till pensionärer och pensionssparare”, säger Anna Pettersson Westerberg, uppger E55.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Allras toppar dömdes till långa fängelsestraff
Fondbolaget Allra stängdes av från PPM under 2017 då fondbolagets företrädare och grundare häktats som misstänkta för brott.
Huvudmannen, Allras medgrundare och vd Alexander Ernstberger, dömdes senare i hovrätten till sex års fängelse och tio års näringsförbud efter att ha frikänts i tingsrätten.
I samband med ogillandet av samtliga åtal i tingsrätten avslogs Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd.
I hovrätten, som åklagaren överklagade till, fälldes dock Ernstberger för bland annat mutbrott och trolöshet mot huvudman.
Så såg upplägget ut i det skandalomsusade fondbolaget
Två andra toppar i härvan dömdes till fem års fängelse och ytterligare en annan till fyra års fängelse.
Alexander Ernstberger vände sig till Högsta domstolen men fick ingen resning då HD beslutade att avslå hans ansökan om prövningstillstånd.
De inblandade i Allra fälldes för att handlat med aktier och värdepapper till överpris, de tjänade pengar på mellanskillnaden.
Läs också: HD nekar Allras vd prövning – domen står fast DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
"Priserna tar inte fart" – ändå tror var tredje köpare på lyft
Priserna står still – men köparnas tro gör det inte. Hemnets senaste mätning visar att fler nu väntar sig en prisuppgång. Efter en vår och sommar med prisförväntningar som hoppat upp och ner pekar septembermätningen från Hemnet på en förändring bland spekulanterna. Tron på stigande priser ökar bland köparna, samtidigt som marknaden fortfarande beskrivs som …
Så ska Stim säkra intäkterna när AI tar mark i musikvärlden
För första gången någonsin ingår en musikrättsorganisation ett rättighetsavtal med ett AI-bolag. Med en ny modell ska Stim säkra intäkter för låtskrivare som hotas av den nya teknologin. Svenska Stim har ingått ett avtal med ett AI-bolag om ett nytt ramverk för licensiering av musik till AI-tjänster, det framgår av ett pressmeddelande. Det nya svenska …
Uppblåst EU-projekt - luftskepp kartlägger svenska skogar
Det kan vara historiens mest uppblåsta EU-projekt. Ett tolv meter långt luftskepp ska kartlägga skogarna utanför Sundsvall. Ett tolv meter långt luftskepp har just gjort sin jungfrufärd över skogarna i Sundsvall, skriver Skogsaktuellt. Farkosten är en del i ett EU-projekt som ska samla in information om enskilda träd ”för att effektivisera värdekedjan hela vägen från …
Ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan
Totalt pytsas nu 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen, men det blir inte mer än en eller någon enstaka 100-lapp per skalle, berättar E55. Det är nämligen drygt 86 000 drabbade svenskar som ska dela på totalsumman 48 miljoner kronor. Därför blir beloppet till var och en av de drabbade spararna i PPM …
Full gas i USA när AI kräver energi
Gas som energikälla växer i USA och samtidigt finns stora planer på utbyggnad. Problemet är på kapacitetssidan och oro för prisutvecklingen. Under de fem första månaderna av 2025 tillkom 15 gigawatt i ny produktionskapacitet på kraftområdet i USA. Av detta var 1,3 procent gas och 11,5 procent solenergi. Det ger dock ingen korrekt bild, skriver …