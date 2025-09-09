Dagens PS
Ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan

Allra
Mångmiljardbelopp försvann i Allrahärvan men de drabbade pensionsspararna får nöja sig med småsmulor. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Totalt pytsas nu 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen, men det blir inte mer än en eller någon enstaka 100-lapp per skalle, berättar E55.

Det är nämligen drygt 86 000 drabbade svenskar som ska dela på totalsumman 48 miljoner kronor.

Därför blir beloppet till var och en av de drabbade spararna i PPM inte högre än 500 kronor i snitt.

Vissa får bara en 100-lapp, andra kanske har ”turen” att få tusen kronor som plåster på såren, enligt Aftonbladet.

Pensionsmyndigheten ser det som en upprättelse

Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg är ändå ”glad”, säger hon i ett pressmeddelande, att de sparare som berörd ”nu får ekonomisk upprättelse”.

Det var 2012 under Allrahärvan som spararna, däribland många pensionärer, blev snuvade på sina pengar.

Nu återgäldas de, om än blygsamt, när den mer symboliska summan återbetalas till deras premiepensionskonton, skriver Dagens PS systertidning E55.

”Det här är en del av pensionen som sparare och pensionärer i Allra berövades 2012. Pensionsmyndigheten arbetar fortsatt intensivt för att hitta, ta tillbaka och betala tillbaka pengarna som förlorades i Allra och annan brottslighet på fondtorget. Vi är fortsatt uthålliga i vår strävan att ta tillbaka pengarna. Vi kommer inte ge oss förrän vi har fått tillbaka pengarna till pensionärer och pensionssparare”, säger Anna Pettersson Westerberg, uppger E55.

Allras toppar dömdes till långa fängelsestraff

Fondbolaget Allra stängdes av från PPM under 2017 då fondbolagets företrädare och grundare häktats som misstänkta för brott.

Huvudmannen, Allras medgrundare och vd Alexander Ernstberger, dömdes senare i hovrätten till sex års fängelse och tio års näringsförbud efter att ha frikänts i tingsrätten.

I samband med ogillandet av samtliga åtal i tingsrätten avslogs Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd.

I hovrätten, som åklagaren överklagade till, fälldes dock Ernstberger för bland annat mutbrott och trolöshet mot huvudman.

Så såg upplägget ut i det skandalomsusade fondbolaget

Två andra toppar i härvan dömdes till fem års fängelse och ytterligare en annan till fyra års fängelse.

Alexander Ernstberger vände sig till Högsta domstolen men fick ingen resning då HD beslutade att avslå hans ansökan om prövningstillstånd.

De inblandade i Allra fälldes för att handlat med aktier och värdepapper till överpris, de tjänade pengar på mellanskillnaden.

Läs också: HD nekar Allras vd prövning – domen står fast DagensPS

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

