Pensionen styr: Så mycket tjänar du på skattesänkningen

I veckan presenterade regeringen och Sverigedemokraterna ett nytt paket i budgeten med flera skattesänkningar.

Bland annat presenterade man en förstärkning av jobbskatteavdraget, vilket för en medelsvensson innebär cirka 400 kronor mer i plånboken per månad nästa år.

Och så har vi pensionärerna.

”Det ska också löna sig att ha arbetat”, sa Ebba Busch (KD), som framhöll att en genomsnittlig pensionär får cirka 1 800 kronor mer per år i plånboken.

Regeringen och Sverigedemokraterna kallade till pressträff under måndagsförmiddagen (Foto: Anders Wiklund/TT)

Så hög pension krävs

“För att få ta del av det fulla avdraget behöver du en minst sagt rejäl pension”, konstaterar E55.

För att få del av hela skattesänkningen på 723-728 kronor i månaden krävs en pension på minst 62 500 kronor. Det är en nivå som bara ett fåtal pensionärer når.

För de allra flesta blir effekten betydligt mindre.

En pension på 25 000 kronor i månaden ger bara 164 kronor i skattesänkning. Har man 35 000 kronor blir det 332 kronor, medan pensioner mellan 41 667 och 50 000 kronor ger 432 kronor i månaden i lägre skatt.

Enligt siffror som E55 lyfter fram har 70 procent av landets pensionärer lägre pension än 25 000 kronor, och får således endast en blygsam lättnad.