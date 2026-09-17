Falska flygbolag svarar på ditt klagomål och tömmer kortet

Så du gör som alla andra: taggar flygbolaget på X eller Facebook och skriver exakt hur irriterad du är.

Svaret kommer snabbt. Artigt, ursäktande, hjälpsamt. Problemet är bara att det inte är flygbolaget som svarar.

Säkerhetsbolaget Check Point har kartlagt tusentals konton som utger sig för att vara flygbolag, resebolag eller deras kundtjänst på X, Facebook och Instagram. Kontona lägger sig i kommentarsfälten under flygbolagens egna verifierade inlägg, beklagar besväret och föreslår att ni tar det privat.

”Falska supportkonton svarar missnöjda kunder under verifierade varumärkesinlägg och härmar ofta språket hos legitima kundtjänstteam”, skriver Check Point i rapporten som publicerades den 16 september.

Tom från flygbolaget

Vissa konton har kopierat flygbolagets logotyp, omslagsbild och profiltext. Andra nöjer sig med namn som Customer Support, Help Desk, Claims Department och Live Assistance, visar den fullständiga rapporten. Det låter som en avdelning. Det är meningen.

När du svarar vill de ha ditt telefonnummer och bokningsnummer. Sedan flyttar samtalet till Whatsapp, där en person som kallar sig Tom från flygbolaget tar över. Check Points forskare gick själva in i samtalen och följde dem hela vägen till betalningen.

I ett fall fick forskarna beskedet att kravet var godkänt och att 500 dollar, cirka 4 900 kronor, var på väg. I själva verket hade bedragaren öppnat ett konto hos betaltjänsten Remitly i forskarnas namn och förberett en överföring på 500 dollar till Kenya.

För att ”ta emot” pengarna skulle offret mata in sina kortuppgifter. Pengarna går från offret, inte till det.

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Ett andra upplägg lovade 1 200 dollar, cirka 11 800 kronor, och slutade i en internationell betalapp. Ett tredje var ännu enklare: ett Google-formulär med rubriken ”COMPENSATION/REFUND APPLICATION” där du ombeds fylla i kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod. Som att lämna plånboken i garderoben och hoppas på det bästa.

Bedragarna använder Whatsapp Business-konton och köpta telefonnummer, gärna med riktnummer från New York och Pennsylvania. Check Point bedömer att kampanjen drivs från Kenya. Rapporten är avgränsad till nordamerikanska flygbolag, och forskarna hittade samma mönster hos de flesta av dem. Något i metoden som inte skulle fungera på svenska resenärer? Nej.