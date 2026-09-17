Bedragare bevakar flygbolagens sociala medier och svarar på missnöjda resenärers inlägg från falska supportkonton. Hundratals nya bluffkonton skapas varje dag, visar en ny granskning från säkerhetsbolaget Check Point.
Falska flygbolag svarar på ditt klagomål och tömmer kortet
Du känner igen situationen. Flyget är fyra timmar sent, väskan har valt en annan destination än du och mejlet till kundtjänst har försvunnit i ett svart hål.
Så du gör som alla andra: taggar flygbolaget på X eller Facebook och skriver exakt hur irriterad du är.
Svaret kommer snabbt. Artigt, ursäktande, hjälpsamt. Problemet är bara att det inte är flygbolaget som svarar.
Säkerhetsbolaget Check Point har kartlagt tusentals konton som utger sig för att vara flygbolag, resebolag eller deras kundtjänst på X, Facebook och Instagram. Kontona lägger sig i kommentarsfälten under flygbolagens egna verifierade inlägg, beklagar besväret och föreslår att ni tar det privat.
”Falska supportkonton svarar missnöjda kunder under verifierade varumärkesinlägg och härmar ofta språket hos legitima kundtjänstteam”, skriver Check Point i rapporten som publicerades den 16 september.
Tom från flygbolaget
Vissa konton har kopierat flygbolagets logotyp, omslagsbild och profiltext. Andra nöjer sig med namn som Customer Support, Help Desk, Claims Department och Live Assistance, visar den fullständiga rapporten. Det låter som en avdelning. Det är meningen.
När du svarar vill de ha ditt telefonnummer och bokningsnummer. Sedan flyttar samtalet till Whatsapp, där en person som kallar sig Tom från flygbolaget tar över. Check Points forskare gick själva in i samtalen och följde dem hela vägen till betalningen.
I ett fall fick forskarna beskedet att kravet var godkänt och att 500 dollar, cirka 4 900 kronor, var på väg. I själva verket hade bedragaren öppnat ett konto hos betaltjänsten Remitly i forskarnas namn och förberett en överföring på 500 dollar till Kenya.
För att ”ta emot” pengarna skulle offret mata in sina kortuppgifter. Pengarna går från offret, inte till det.
Ett andra upplägg lovade 1 200 dollar, cirka 11 800 kronor, och slutade i en internationell betalapp. Ett tredje var ännu enklare: ett Google-formulär med rubriken ”COMPENSATION/REFUND APPLICATION” där du ombeds fylla i kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod. Som att lämna plånboken i garderoben och hoppas på det bästa.
Bedragarna använder Whatsapp Business-konton och köpta telefonnummer, gärna med riktnummer från New York och Pennsylvania. Check Point bedömer att kampanjen drivs från Kenya. Rapporten är avgränsad till nordamerikanska flygbolag, och forskarna hittade samma mönster hos de flesta av dem. Något i metoden som inte skulle fungera på svenska resenärer? Nej.
Hundratals nya konton om dagen
De flesta bluffkonton skapades 2024 eller senare och Check Point bedömer att aktiviteten har accelererat de senaste två åren. De tre varianterna forskarna dokumenterade är troligen bara ett urval av vad som används.
Check Point kunde inte bekräfta att AI ligger bakom svaren, men det är svårt att inte tänka tanken. ”Offentliga klagomål ger redan användbar kontext om kunden och problemet. AI kan snabbt förvandla den informationen till personliga svar, vilket gör att bedragare kan nå fler kunder hos fler varumärken”, skriver Check Point.
Finansinspektionen är inne på samma spår. ”Bedragare har i dag tillgång till samma AI-verktyg som seriösa aktörer och kan använda dem för att genomföra bedrägerier i stor skala”, sa Mithra Sundberg, avdelningschef för betaltillsyn, när myndigheten i juni redovisade 905 miljoner kronor i bedrägerier via betaltjänster under andra halvåret 2025.
Fortfarande 5,7 miljarder
Brottsvinsterna från bedrägerier i Sverige landade på 5,7 miljarder kronor under 2025, enligt Polisen. Det är en minskning från 6,3 miljarder året innan, och Johan Halling, brottsförebyggande samordnare på Nationellt bedrägericentrum, vill att siffran tolkas med försiktighet på grund av mörkertalet.
Finansinspektionen hade dessutom i mitten av augusti varnat för 197 bedragare bakom falska investeringsplattformar. Det är alltså inte som att branschen saknar sysselsättning.
Så avslöjar du bedrägeriet
Konsumentverkets råd är befriande enkelt. ”Kontakta alltid flygbolaget för att ställa dina krav”, skriver myndigheten. Kompensationen är schablonbelopp på 250 till 600 euro, cirka 2 800 till 6 800 kronor, och betalas ut av flygbolaget efter att du själv skickat in kravet.
Inget flygbolag behöver ditt kortnummer eller din CVC-kod för att betala ut pengar. Den koden används när du betalar. Aldrig när du får.
Titta på kontot innan du svarar. Flygbolagens riktiga konton har funnits i många år och har stora följarskaror. Ett konto som skapades i år med några hundra följare är en varningssignal, oavsett hur många bockar det köpt.
Och flytta aldrig samtalet till Whatsapp. Vill du ha ersättning, gå via flygbolagets webbplats, även om det är trögt. Var också vaksam på kompensationsbolag som marknadsför sig som gratis men skickar fakturor på tusentals kronor.
Tajmingen är ingen slump. Drygt 3,3 miljoner resenärer passerade Swedavias flygplatser i augusti, höstlovet närmar sig och varje försening ger bedragarna en ny lista på resenärer som redan har berättat exakt vad de vill ha.
Tom sitter och väntar.