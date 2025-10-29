Dagens PS
Kvinnor får tusenlappar mindre i pension – varje månad

Kvinnor får fortfarande betydligt lägre pension än män (Foto: Pexels/Fredrik Sandberg/TT)
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Trots decennier av jämställdhetsarbete är klyftorna mellan kvinnor och män fortsatt stora – inte minst när det gäller pensionen. 

En rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar att kvinnor fortfarande får betydligt lägre pension än män. 

Bakgrunden är inte ny, men den blir allt svårare att bortse från. 

“Skillnaderna uppstår under yrkeslivet”

Rapporten “Ett jämställt pensionssystem”, som släpptes i fjol, visar att det svenska pensionssystemet i grunden bygger på livsinkomstprincipen – att pensionen speglar hur mycket man tjänat under arbetslivet. Eftersom kvinnor i genomsnitt tjänar mindre, arbetar mer deltid och tar större ansvar för obetalt hemarbete och föräldraledighet, får de också lägre pension.

“Hög inkomst och långt arbetsliv ger högre pension, låg inkomst och kort arbetsliv ger lägre pension. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner beror därför framför allt på skillnader under arbetslivet”, konstaterar man i rapporten. 

6 600 kronor mindre per månad

Siffrorna bekräftas av statistik från SCB. Kvinnor hade år 2023 i genomsnitt 74 procent av mäns pension – en skillnad som ökar med åldern. Samtidigt motsvarade kvinnors genomsnittslön 90 procent av männens. 

“Den genomsnittliga totala pensionen för män boende i Sverige är 25 200 kronor per månad före skatt. För kvinnor är den 18 600 kronor per månad. Kvinnor har alltså i genomsnitt 6 600 kronor, 26 procent, lägre pension per månad än vad männen har”, skriver Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, i ett blogginlägg

Då kan pensionerna bli jämställda 

Nyare siffror visar att utvecklingen förvisso går åt rätt håll. Men det sker i snigelfart. 

Enligt Folksam får kvinnor idag omkring 80 procent av männens totala pension. Om trenden fortsätter i samma takt kan kvinnor födda på 1980-talet bli den första generationen som når jämställda pensionsnivåer – runt år 2055.

”Med nuvarande minskningstakt av pensionsgapet blir kvinnor strax under 40 år sannolikt den första generationen med en total pension på samma nivå som män”, sa Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, tidigare i år. 

Systemet förstärker skillnader

Rapporten pekar på att det inkomstgrundade pensionssystemet riskerar att förstärka ojämlikheten. Eftersom pensionen baseras på livsinkomsten får den som arbetat deltid eller varit föräldraledig inte bara lägre lön – utan även sämre pension resten av livet.

Garantipensionen och andra grundskydd, som bostadstillägg och inkomstpensionstillägg, dämpar skillnaderna något, men, som rapporten konstaterar, ”trots detta kvarstår en betydande skillnad”. 

Kräver breda förändringar

För att skapa ett mer jämställt pensionssystem räcker det inte med förändringar i själva pensionen, slår rapporten fast. 

Det krävs åtgärder tidigt i arbetslivet: jämnare löner, mer delat ansvar för föräldraledighet och mindre deltidsarbete.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

