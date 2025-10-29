Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

6 600 kronor mindre per månad

Siffrorna bekräftas av statistik från SCB. Kvinnor hade år 2023 i genomsnitt 74 procent av mäns pension – en skillnad som ökar med åldern. Samtidigt motsvarade kvinnors genomsnittslön 90 procent av männens.

“Den genomsnittliga totala pensionen för män boende i Sverige är 25 200 kronor per månad före skatt. För kvinnor är den 18 600 kronor per månad. Kvinnor har alltså i genomsnitt 6 600 kronor, 26 procent, lägre pension per månad än vad männen har”, skriver Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, i ett blogginlägg.

Då kan pensionerna bli jämställda

Nyare siffror visar att utvecklingen förvisso går åt rätt håll. Men det sker i snigelfart.

Enligt Folksam får kvinnor idag omkring 80 procent av männens totala pension. Om trenden fortsätter i samma takt kan kvinnor födda på 1980-talet bli den första generationen som når jämställda pensionsnivåer – runt år 2055.

”Med nuvarande minskningstakt av pensionsgapet blir kvinnor strax under 40 år sannolikt den första generationen med en total pension på samma nivå som män”, sa Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, tidigare i år.

Svenska kvinnor får 80 procent av männens totala pension, menar Folksam (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Systemet förstärker skillnader

Rapporten pekar på att det inkomstgrundade pensionssystemet riskerar att förstärka ojämlikheten. Eftersom pensionen baseras på livsinkomsten får den som arbetat deltid eller varit föräldraledig inte bara lägre lön – utan även sämre pension resten av livet.

Garantipensionen och andra grundskydd, som bostadstillägg och inkomstpensionstillägg, dämpar skillnaderna något, men, som rapporten konstaterar, ”trots detta kvarstår en betydande skillnad”.

Kräver breda förändringar

För att skapa ett mer jämställt pensionssystem räcker det inte med förändringar i själva pensionen, slår rapporten fast.

Det krävs åtgärder tidigt i arbetslivet: jämnare löner, mer delat ansvar för föräldraledighet och mindre deltidsarbete.