Slutade jobba vid 34 – pengarna jobbar åt honom nu

Efter år av långa dagar och sena kvällar gjorde han det många bara drömmer om. När inkomsterna täckte räkningarna i San Francisco sa han tack och hej till finanslivet.

Från banken till ekonomisk frihet

Sam Dogen arbetade i över ett decennium inom investment banking, bland annat på Goldman Sachs och Credit Suisse.

På sin blogg Financial Samurai skriver han att vändpunkten kom efter den trettionde dagen i rad av tolv­timmarsdagar och gummikycklingmiddagar i företagets gratis cafeteria. Då insåg han att det var nog.

När han lämnade jobbet hade han redan en nettoförmögenhet på tre miljoner dollar och omkring 80 000 dollar per år i passiv inkomst, tillräckligt för att täcka levnadskostnaderna i San Francisco.

“Mina vänner tyckte att jag var galen som lämnade ett så lukrativt jobb. Men vad de inte såg var det arbete jag hade gjort bakom kulisserna i över ett decennium”, säger han till CNBC.

Efter 13 år i finansvärlden gick han i pension vid 34, men bara i ett år.

“Tidigt pensionärsliv blev för tråkigt”, skriver han, och han återvände för att bygga vidare på sina projekt.