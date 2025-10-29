Dagens PS
Slutade jobba vid 34 – pengarna jobbar åt honom nu

Man på strand med laptop symboliserar passiv inkomst och ekonomisk frihet.
Arkivbild. Efter 13 år i finansvärlden lever han i dag på passiv inkomst. (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Han hade fått nog av tolv­timmarsdagar och gummikycklingmiddagar. Vid 34 års ålder kunde han lämna allt – tack vare sin passiva inkomst.

Efter år av långa dagar och sena kvällar gjorde han det många bara drömmer om. När inkomsterna täckte räkningarna i San Francisco sa han tack och hej till finanslivet.

Från banken till ekonomisk frihet

Sam Dogen arbetade i över ett decennium inom investment banking, bland annat på Goldman Sachs och Credit Suisse.

På sin blogg Financial Samurai skriver han att vändpunkten kom efter den trettionde dagen i rad av tolv­timmarsdagar och gummikycklingmiddagar i företagets gratis cafeteria. Då insåg han att det var nog.

När han lämnade jobbet hade han redan en nettoförmögenhet på tre miljoner dollar och omkring 80 000 dollar per år i passiv inkomst, tillräckligt för att täcka levnadskostnaderna i San Francisco.

Goldman Sachs Wall Street
Efter 13 år i finansvärlden, bland annat på Goldman Sachs och Credit Suisse, valde Sam Dogen att lämna banklivet bakom sig.(Foto: TT)

“Mina vänner tyckte att jag var galen som lämnade ett så lukrativt jobb. Men vad de inte såg var det arbete jag hade gjort bakom kulisserna i över ett decennium”, säger han till CNBC.

Efter 13 år i finansvärlden gick han i pension vid 34, men bara i ett år.

“Tidigt pensionärsliv blev för tråkigt”, skriver han, och han återvände för att bygga vidare på sina projekt.

Den “heliga graalen” inom ekonomi

På Financial Samurai delar han sedan dess sina erfarenheter och strategier för att nå ekonomisk frihet. Han beskriver hur han började bygga sin passiva inkomst redan 1999 och hur finanskrisen 2008 fick honom att accelerera satsningen.

“Passiv inkomst är inte riktigt passiv i början. Att bygga grunden kräver tid, ansträngning och strategi”, säger han till CNBC.

För Dogen handlar det inte om att bli rik snabbt, utan om att skapa möjligheten att leva på sina egna villkor.

Han kallar passiv inkomst för “den heliga graalen inom privatekonomi”. När den är tillräckligt stor för att täcka ens livsstil, menar han, då är man fri, fri att säga vad man vill, göra vad man vill och leva som man vill.

Så bygger du ekonomisk frihet

Dogen uppmuntrar sina läsare att börja smått men tänka stort. Enligt honom handlar ekonomisk frihet om att bygga flera oberoende inkomstströmmar över tid, och låta kapitalet jobba för dig.

Här är några av hans främsta principer:

  • Börja där du står. Du behöver inte mycket pengar för att starta – välj investeringar som passar din budget och din risktolerans.
  • Diversifiera. Sprid riskerna och skapa flera källor till inkomst så att du inte är beroende av en enda.
  • Satsa långsiktigt. Tillgångar som utdelningsaktier, fastighetsfonder (REITs) och fastighetscrowdfunding ger stabil avkastning över tid.
  • Skapa något eget. Digitala produkter som e-böcker, kurser och programvara kan fortsätta generera intäkter i flera år.
  • Återinvestera. Låt avkastningen bygga ny avkastning – det är så förmögenhet växer.

I dag uppskattar Dogen att han och hans fru genererar drygt 310 000 dollar i passiv inkomst varje år och lever ett liv helt på egna villkor.

Och för den som vill läsa mer om livet efter lönechecken kan vi slå ett slag för denna artikel med Florence Poirel, som gick i pension vid 37, flyttade till Schweiz och kallar det sitt drömliv.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Senaste nytt

