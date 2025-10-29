Han hade fått nog av tolvtimmarsdagar och gummikycklingmiddagar. Vid 34 års ålder kunde han lämna allt – tack vare sin passiva inkomst.
Slutade jobba vid 34 – pengarna jobbar åt honom nu
Mest läst i kategorin
Kvinnor får tusenlappar mindre i pension – varje månad
Trots decennier av jämställdhetsarbete är klyftorna mellan kvinnor och män fortsatt stora – inte minst när det gäller pensionen. En rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar att kvinnor fortfarande får betydligt lägre pension än män. Bakgrunden är inte ny, men den blir allt svårare att bortse från. “Skillnaderna uppstår under yrkeslivet” Rapporten “Ett jämställt pensionssystem”, som släpptes …
Fyra miljoner svenskars pensioner sjunker med krisande Stegra
Det verkar inte bli något grönt stål i Boden. Tråkigt för Boden, men också tråkigt för över fyra miljoner svenska pensionssparare vars pengar investerats i krisande Stegra. Det finns gott om investerare som ångrar sina val att gå in med miljardbelopp i krisande Stegra, tidigare Green Steel, vars stålfabrik skulle vara ett med den klimatneutrala …
Singapore går om Sverige och svenskarna gör fel
Svenska arbetsgivare gör fel gällande tjänstepensionen. Samtidigt har Singapore passerat Sverige i en global ranking. Därtill stiger pensionen i Sverige inte i samma takt som lönerna. Men mitt i allt finns också en ljusglimt: det blir nu enklare att se hela sin pension på nätet. Snart lägger vi ännu en händelserik pensionsvecka bakom oss. Nedan …
Nu kan fler pensionssparare se sin pension på nätet
Om du har Lysa som pensionsförvaltare så kan du nu se din pension på minPension. Det är ett viktigt steg, menar Annelie Nordin. Annelie Nordin är enhetschef på MinPension. “Vi är glada att hälsa Lysa välkomna som vår partner. Genom samarbetet stärker vi ytterligare individens möjlighet att planera och fatta medvetna beslut inför sin pension”, …
Experten: Därför har Sverige sämre pension än Singapore
I en färsk granskning av världens pensionssystem visar det sig att Singapore går om Sverige i rankingen. “De har ordning och reda på sitt pensionssystem”, säger Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer, som ligger bakom den stora granskningen, till Dagens PS. Sverige klättrar på rankingen och ligger nu på sjätteplats i världen …
Efter år av långa dagar och sena kvällar gjorde han det många bara drömmer om. När inkomsterna täckte räkningarna i San Francisco sa han tack och hej till finanslivet.
Missa inte: Så mycket pengar bör du spara varje månad – enligt storbanken. Dagens PS
Från banken till ekonomisk frihet
Sam Dogen arbetade i över ett decennium inom investment banking, bland annat på Goldman Sachs och Credit Suisse.
På sin blogg Financial Samurai skriver han att vändpunkten kom efter den trettionde dagen i rad av tolvtimmarsdagar och gummikycklingmiddagar i företagets gratis cafeteria. Då insåg han att det var nog.
När han lämnade jobbet hade han redan en nettoförmögenhet på tre miljoner dollar och omkring 80 000 dollar per år i passiv inkomst, tillräckligt för att täcka levnadskostnaderna i San Francisco.
“Mina vänner tyckte att jag var galen som lämnade ett så lukrativt jobb. Men vad de inte såg var det arbete jag hade gjort bakom kulisserna i över ett decennium”, säger han till CNBC.
Efter 13 år i finansvärlden gick han i pension vid 34, men bara i ett år.
“Tidigt pensionärsliv blev för tråkigt”, skriver han, och han återvände för att bygga vidare på sina projekt.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Den “heliga graalen” inom ekonomi
På Financial Samurai delar han sedan dess sina erfarenheter och strategier för att nå ekonomisk frihet. Han beskriver hur han började bygga sin passiva inkomst redan 1999 och hur finanskrisen 2008 fick honom att accelerera satsningen.
“Passiv inkomst är inte riktigt passiv i början. Att bygga grunden kräver tid, ansträngning och strategi”, säger han till CNBC.
För Dogen handlar det inte om att bli rik snabbt, utan om att skapa möjligheten att leva på sina egna villkor.
Han kallar passiv inkomst för “den heliga graalen inom privatekonomi”. När den är tillräckligt stor för att täcka ens livsstil, menar han, då är man fri, fri att säga vad man vill, göra vad man vill och leva som man vill.
Så bygger du ekonomisk frihet
Dogen uppmuntrar sina läsare att börja smått men tänka stort. Enligt honom handlar ekonomisk frihet om att bygga flera oberoende inkomstströmmar över tid, och låta kapitalet jobba för dig.
Här är några av hans främsta principer:
- Börja där du står. Du behöver inte mycket pengar för att starta – välj investeringar som passar din budget och din risktolerans.
- Diversifiera. Sprid riskerna och skapa flera källor till inkomst så att du inte är beroende av en enda.
- Satsa långsiktigt. Tillgångar som utdelningsaktier, fastighetsfonder (REITs) och fastighetscrowdfunding ger stabil avkastning över tid.
- Skapa något eget. Digitala produkter som e-böcker, kurser och programvara kan fortsätta generera intäkter i flera år.
- Återinvestera. Låt avkastningen bygga ny avkastning – det är så förmögenhet växer.
I dag uppskattar Dogen att han och hans fru genererar drygt 310 000 dollar i passiv inkomst varje år och lever ett liv helt på egna villkor.
Och för den som vill läsa mer om livet efter lönechecken kan vi slå ett slag för denna artikel med Florence Poirel, som gick i pension vid 37, flyttade till Schweiz och kallar det sitt drömliv.
Läs även: Hon kan sluta jobba – tack vare den oväntade sparmetoden. E55
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Slutade jobba vid 34 – pengarna jobbar åt honom nu
Han hade fått nog av tolvtimmarsdagar och gummikycklingmiddagar. Vid 34 års ålder kunde han lämna allt – tack vare sin passiva inkomst. Efter år av långa dagar och sena kvällar gjorde han det många bara drömmer om. När inkomsterna täckte räkningarna i San Francisco sa han tack och hej till finanslivet. Missa inte: Så mycket …
Fed sänker räntan – oro för jobben växer
USA:s centralbank gör som väntat och sänker räntan – samtidigt som åtstramningen avslutas tidigare än planerat. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker räntan och meddelar att den avslutar sin balansräkningsneddragning, den så kallade quantitative tightening, redan den första december. Beskedet bekräftar den mjukare linje som många analytiker förutspått och markerar ett tydligt skifte i penningpolitiken. …
Publiken har blivit idrottsklubbarnas guldkalv
Trots ekonomiska utmaningar som inflation och höga elpriser är det allt mer publik på fotboll och hockey i Sverige. ”Sporten behövs som glädjekälla”, säger Carlos Esterling från EY Sports Business. Publiksnittet i fotbollsallsvenskan och SHL fortsätter att öka för tredje säsongen i följd. Trots att svensk ekonomi inte är glödhet just nu. Enligt flera samstämmiga …
Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus
Naturen går allt hårdare åt svenska villor och fritids-hus. Det kan göra att din hemförsäkring blir värdelös trots att du betalar dina premier år efter år. Översvämningar och stormar orsakar allt större skador i Sverige. Under de senaste tio åren har försäkringsbolagen betalat ut omkring tio miljarder kronor för naturskador, enligt branschorganisationen Svensk Försäkrings pressmeddelande. …
2 miljarder i utdelning: "Inte mycket"
Debatten går vidare om matpriser och handelns vinster. Ica-handlarna tar ut 2 miljarder i utdelning – men är det så mycket, egentligen? När EFN gjorde en sammanställning om vilka utdelningar storbolagen på OMXS30-listan skulle göra 2025 handlade det om att bolagen skulle öka utdelningen 6 procent jämfört med året innan – och dela ut 332 …