Så sparade han 18 000 kronor på sina abonnemang

”Vi är i en ekonomi som har gått från att det normala är att man köper en grej och sedan äger man den, till att bli en prenumerationsekonomi”, säger SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén.

Själv har han lyckats sänka sina kostnader med 1 500 kronor i månaden, motsvarande 18 000 kronor om året.

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Streaming kostar miljarder

Inte minst streaming har blivit dyrt. Senast i fjol konstaterade PS att nästan alla stora streamingtjänster skruvat upp sina priser. Exempelvis har Disney+ höjt sina avgifter med 172 procent sedan lansering.

Detta har lett till att svenskarnas streamingtjänster, i fjol, kostade närmare sju miljarder kronor, enligt analysföretaget Mediavision. Fem år tidigare låg summan på 4,5 miljarder kronor.

Utvecklingen kan verka märklig eftersom fler konsumenter väljer billigare abonnemang med reklam. Men de lägre priserna skapar ju utrymme för fler konton.

”Man skaffar fler men billigare abonnemang, på så vis ökar den totala kostnaden för hushållen”, förklarar Fredrik Liljeqvist, chefsanalytiker på Mediavision, hos SVT.

Ett svenskt hushåll har nu i genomsnitt tre streamingabonnemang. År 2020 var snittet omkring två.

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Dessutom har basabonnemangen utan reklam hos de största streamingtjänsterna blivit 40 procent dyrare sedan 2020.

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