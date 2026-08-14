Tre streamingtjänster här och ett (onödigt dyrt) mobilabonnemang där. Genom att syna de löpande kostnaderna lyckades SVT:s ekonomikommentator spara 18 000 kronor om året.
Så sparade han 18 000 kronor på sina abonnemang
Svenskarna har vant sig vid att betala lite varje månad för en växande skara tjänster. Problemet är att dessa små belopp tillsammans kan växa till en rejäl utgift.
”Vi är i en ekonomi som har gått från att det normala är att man köper en grej och sedan äger man den, till att bli en prenumerationsekonomi”, säger SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén.
Själv har han lyckats sänka sina kostnader med 1 500 kronor i månaden, motsvarande 18 000 kronor om året.
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Streaming kostar miljarder
Inte minst streaming har blivit dyrt. Senast i fjol konstaterade PS att nästan alla stora streamingtjänster skruvat upp sina priser. Exempelvis har Disney+ höjt sina avgifter med 172 procent sedan lansering.
Detta har lett till att svenskarnas streamingtjänster, i fjol, kostade närmare sju miljarder kronor, enligt analysföretaget Mediavision. Fem år tidigare låg summan på 4,5 miljarder kronor.
Utvecklingen kan verka märklig eftersom fler konsumenter väljer billigare abonnemang med reklam. Men de lägre priserna skapar ju utrymme för fler konton.
”Man skaffar fler men billigare abonnemang, på så vis ökar den totala kostnaden för hushållen”, förklarar Fredrik Liljeqvist, chefsanalytiker på Mediavision, hos SVT.
Ett svenskt hushåll har nu i genomsnitt tre streamingabonnemang. År 2020 var snittet omkring två.
Dessutom har basabonnemangen utan reklam hos de största streamingtjänsterna blivit 40 procent dyrare sedan 2020.
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Tre sätt att sänka kostnaden
Det är förstås inte bara streamingtjänsterna som drar pengar varje månad. Även mobilabonnemang, försäkringar och andra löpande betalningar kan vara värda att syna.
Alexander Norén rekommenderar att man väljer en bestämd dag varje år och använder den till att granska samtliga abonnemang.
”Den 20 juli varje år går jag igenom alla mina abonnemang. 1 500 kronor i månaden har jag sparat”, berättar han.
När du synat dina abonnemang följer du tre enkla steg.
- Säg upp allt du inte längre använder.
- Konkurrensutsätt tjänsterna du vill behålla genom att jämföra priser och kontakta bolagen. Ett par samtal kan räcka för att hitta billigare alternativ.
- Leta efter prenumerationerna och abonnemangen som fallit i glömska men fortfarande drar pengar. De hittar du enklast genom att gå igenom bankutdraget rad för rad.
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