Rapport: En utgift på 25 000 kronor knäcker halva Sverige

Andelen som svarar ”omöjligt” ökar

I december 2021 uppgav 14 procent att det var omöjligt att betala en oväntad utgift på 25 000 kronor. I januari 2026 har andelen stigit till 21 procent.

Särskilt utsatta är kvinnor och ensamstående. En fjärdedel av kvinnorna och 28 procent av alla ensamstående svarar att utgiften är omöjlig att hantera.

”Den ekonomiska motståndskraften har kraftigt försvagats i grupper som hade det tufft redan innan krisåren. När bufferten väl är tömd tar det lång tid att bygga upp den igen, särskilt när vardagsekonomin fortfarande är ansträngd”, konstaterar Westerberg.

Återhämtningen är ojämnt fördelad

Det finns dock tecken på ljusare tider, åtminstone för vissa hushåll.

Före kostnadskrisen, i december 2021, uppgav sex av tio svenskar att en oväntad utgift på 25 000 kronor skulle vara lätt att hantera. När inflationen, räntorna och elpriserna steg kraftigt 2023 föll den andelen till 42 procent.

Sedan dess har situationen förbättrats. I januari 2026 uppger 53 procent att det skulle vara lätt att klara en sådan kostnad.

Återhämtningen drivs dock främst av hushåll med starkare ekonomi.

“Svenskarna får mer pengar i plånboken under året och det finns goda förutsättningar att hålla i sparandet och återställa bufferten för de som har möjlighet. Kom ihåg att bufferten är hushållets ekonomiska livlina och utan den riskerar en plötslig utgift eller inkomsttapp snabbt bli en djupare kris”, avslutar Westerberg.

