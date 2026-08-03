Elon Musk har rymd-jobb till svetsare, rörmokare och elektriker

Techjättarna i Silicon Valley skriker efter arbetskraft inom yrkesgrupper som kan bygga deras AI-center, som elektriker, rörmokare och svetsare.

Enkel ansökan

Uppdraget är att bygga och driva vad han beskriver som världens kraftfullaste AI-superdatorer – både på jorden och i framtiden utanför den.

”SpaceX anställer exceptionell ingenjörskonst och yrkeskunnande för att bygga och driva de mest kraftfulla AI-superdatorklustren på och utanför jorden”, skriver Elon Musk på X.

Ansökan är med Musks mått mätt enkel. Den som söker ska skicka sitt CV tillsammans med tre punktlistor som visar prov på ”exceptionell förmåga” till en särskild e-postadress.