Elon Musk söker inte bara ingenjörer till SpaceX. Nu vill han också rekrytera elektriker, rörmokare, svetsare och andra att bygga AI – på och utanför jorden.
Elon Musk har rymd-jobb till svetsare, rörmokare och elektriker
SpaceX har inlett en ovanlig rekryteringskampanj där Elon Musk efterlyser ”exceptionella” personer inom både ingenjörsyrken och traditionella hantverksyrken.
Techjättarna i Silicon Valley skriker efter arbetskraft inom yrkesgrupper som kan bygga deras AI-center, som elektriker, rörmokare och svetsare.
Enkel ansökan
Uppdraget är att bygga och driva vad han beskriver som världens kraftfullaste AI-superdatorer – både på jorden och i framtiden utanför den.
”SpaceX anställer exceptionell ingenjörskonst och yrkeskunnande för att bygga och driva de mest kraftfulla AI-superdatorklustren på och utanför jorden”, skriver Elon Musk på X.
Ansökan är med Musks mått mätt enkel. Den som söker ska skicka sitt CV tillsammans med tre punktlistor som visar prov på ”exceptionell förmåga” till en särskild e-postadress.
Mars finns med i planerna
Det är oklart om de nyanställda någon gång faktiskt kommer att arbeta i rymden. Samtliga tjänster som i dag annonseras av SpaceX är placerade på jorden.
Men bolagets långsiktiga ambitioner är betydligt större. SpaceX har länge haft målet att göra mänskligheten ”multiplanetär” genom att etablera en permanent stad på Mars.
I bolagets börsprospekt, som publicerades inför sommarens notering, kopplas dessutom delar av Musks framtida aktieersättning till att SpaceX lyckas bygga datacenter utanför jorden. Ett annat mål är att etablera en permanent mänsklig koloni på Mars med en miljon invånare.
Även Nvidias vd Jensen Huang har tidigare sagt att AI-utbyggnaden kommer att skapa stora behov av elektriker, rörmokare, byggnadsarbetare och stålarbetare.
”Det är fantastiskt att jobben handlar om hantverk. Man behöver inte en doktorsexamen i datavetenskap för att kunna försörja sig väl”, sa Huang vid Världsekonomiskt forum i Davos tidigare i år.
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