Så ska Sverige komma på fötter från lågkonjunkturen – experternas tips

Sverige
Sverige befinner sig i lågkonjunktur, konstaterar finansminister Elisabeth Svantesson (M). (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Lågkonjunktur med låg tillväxt och hög arbetslöshet. Hösten ser mörk ut i Sverige, men det finns några ljusglimtar som kan göra att landet kommer på fötter igen enligt experterna.

Nästan 9 procent av svenskarna är utan jobb, vilket är den tredje högsta siffran inom EU, som Realtid berättar.

Långdragen lågkonjunktur i Sverige

Faktum är att Sverige befinner sig i en utdragen lågkonjunktur med hög arbetslöshet och svag tillväxt.

Lågkonjunkturen verkar har bitit sig fast och är svår att komma ur.

“Återhämtningen har varit lika långsam som en snigel i uppförsbacke med handbromsen i”, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, till Tidningen Näringslivet.

Hur ska Sverige då komma på fötter igen?

Räntan sänks

Experterna är överens om att det måste ske genom att räntan sänks, helst redan under tisdagen.

“Den höga inflation som vi ser för närvarande är de flesta bedömare överens om kommer att vika påtagligt det kommande året. Jag menar att svensk ekonomi skulle må bra av en lägre ränta så att resursutnyttjandet ökar snabbare”, säger Pär Österholm, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Räntan är helt klart i fokus och den måste ner, det menar även Felicia Schön, privatekonom på Avanza.

“Allt fokus just nu bör vara på att ta oss ur lågkonjunkturen, och räntesänkningar ger både direkt effekt på mångas disponibla inkomst men också viktiga signaler för att det kommer bli bättre”, säger hon.

Tvekar att nyanställa

Många bolag tvekar med nyanställningar och satsningar i det osäkra finansklimatet och lägre räntor kan leda till att bromsklossarna lossnar menar Felicia Schön.

Alla håller dock inte med om att Riksbanken bör sänka räntan.

räntesänkning
Den höga matinflationen är ett av flera problem som Riksbanken med riksbankschefen Erik Thedéen brottas med. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Behåll räntan oförändrad

En av dem är Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank som uppger att räntan bör hållas oförändrad.

“Det viktigaste för att hushållens köpkraft ska förbättras är att inflationen kommer tillbaka till målet. Inflationen i sig har varit ett viktigt skäl till att återhämtningen blivit en besvikelse i år”, säger hon.

Måste bekämpa arbetslösheten i Sverige

Experterna trycker vidare på att den höga arbetslösheten är något regeringen snabbt måste ta sig an och bekämpa.

“Det huvudsakliga problemet är att vi har en så hög strukturell arbetslöshet i Sverige. För att hantera det krävs strukturreformer och det är upp till politikerna att leverera”, säger Pär Österholm vidare.

Starkare krona

Trots en till synes mörk höst finns ljusglimtar som att den svenska kronan har återhämtat sig på sistone och stärkts gentemot valutor som dollarn.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, tror att svensk ekonomi blir bättre till nästa år.

“Hushållen håller fortfarande hårt i plånböckerna. De är skrämda av både inflation och ränteuppgång sedan 2022 men också av en orolig omvärld. Om Riksbanken sänker räntan samtidigt som inflationen faller tillbaka och vi får finanspolitiska åtgärder som stimulerar hushållskonsumtionen lär det öka hushållens köpkraft, och vi kan förhoppningsvis då få en ljusning för svensk ekonomi 2026”, uppger hon.

