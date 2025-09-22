Experten varnar: Budgeten kan hota räntesänkningarna

Den omfattande höstbudgeten har släppts och med den kommer både ris och ros från opposition och tyckare.

En av de som tyckt till är Lars Calmfors, professor i nationalekonomi som är kritisk till budgeten. Bland annat säger han att budgeten kommer att påverka Riksbanken.

”Budgeten kommer att betyda att Riksbanken sänker räntan mindre rimligen än de annars skulle ha gjort – eller höjer den tidigare”, säger han till Dagens industri.

Finansministern tror annorlunda om räntesänkningar

På en direkt fråga under utfrågningen i samband med höstbudgeten svarade finansminister Elisabeth Svantesson (M) att hon inte tror att budgeten kommer att hindra en räntesänkning. “Vi gör bedömningen att det här sänker inflationen”, säger hon enligt Omni.

En annan professor i nationalekonomi, Daniel Waldenström, vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, tror heller inte att budgeten kommer påverka räntan.

“Jag tror inte att Riksbanken kommer att påverkas i princip någonting”, säger han till Di.