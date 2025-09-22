Dagens PS
Experten varnar: Budgeten kan hota räntesänkningarna

Lars Calmfors är kritisk mot Elisabeth Svantessons (M) nya budget. (Foto: Anders Wiklund/ Fredrik Sandberg / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Regeringen har lagt sin sista höstbudget för mandatperioden och reaktionerna har varit många. Enligt nationalekonomiprofessor Lars Calmfors kan budgeten ha negativ effekt på räntan.

Den omfattande höstbudgeten har släppts och med den kommer både ris och ros från opposition och tyckare.

En av de som tyckt till är Lars Calmfors, professor i nationalekonomi som är kritisk till budgeten. Bland annat säger han att budgeten kommer att påverka Riksbanken.

”Budgeten kommer att betyda att Riksbanken sänker räntan mindre rimligen än de annars skulle ha gjort – eller höjer den tidigare”, säger han till Dagens industri.

Oppositionens dom: “Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”

Regeringen har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. Som väntat lät oppositionens kritik inte vänta på sig. Flera partier och organisationer dömer ut satsningarna som kortsiktiga, otillräckliga och rent av skadliga för välfärden.

Finansministern tror annorlunda om räntesänkningar

På en direkt fråga under utfrågningen i samband med höstbudgeten svarade finansminister Elisabeth Svantesson (M) att hon inte tror att budgeten kommer att hindra en räntesänkning. “Vi gör bedömningen att det här sänker inflationen”, säger hon enligt Omni.

Svantesson vill halvera matmomsen – får kritik. Realtid

En annan professor i nationalekonomi, Daniel Waldenström, vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, tror heller inte att budgeten kommer påverka räntan.

“Jag tror inte att Riksbanken kommer att påverkas i princip någonting”, säger han till Di.

Räntebesked dagen efter budgeten

Det är redan imorgon bitti, under tisdagen, som Riksbanken släpper sitt nästa räntebesked. Men mötet är redan i dag den 22 september. Åsikterna har redan innan gått isär om det kommer bli en räntesänkning då eller om den förblir oförändrad.

Sju av tolv tillfrågade bedömare i Infronts enkät spår att styrräntan lämnas oförändrad på 2,00 procent, medan fem spår en räntesänkning med 25 punkter till 1,75 procent, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år. Dagens PS

Analytiker på Morningstar menar att Riksbanken närmar sig slutet på sin räntesänkningscykel men att det kommer att bli ytterligare en räntesänkning under tisdagen.

Kan bli en rysare under tisdagen

Även Morgan Stanley tror på en sänkning men menar samtidigt att läget är ovanligt svårt att tolka just nu, skriver Börsvärlden. Framförallt just på grund av budgeten.

“Tillväxten och arbetsmarknaden är fortsatt svaga, och den tillfälliga inflationsuppgången under sommaren bör inte hindra ytterligare lättnader. Budgetpropositionen för 2026 utgör den största osäkerhetsfaktorn för vårt beslut”, skriver banken.

Morgondagens räntebesked kommer alltså att bli något av en rysare om man ska tro analytikerna.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

