Regeringen har lagt sin sista höstbudget för mandatperioden och reaktionerna har varit många. Enligt nationalekonomiprofessor Lars Calmfors kan budgeten ha negativ effekt på räntan.
Experten varnar: Budgeten kan hota räntesänkningarna
Mest läst i kategorin
Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp
Den officiella arbetslösheten ger inte hela bilden. När man räknar in personer som egentligen kan och vill arbeta, men som av olika skäl inte klassas som arbetslösa, blir statistiken en helt annan. Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten …
Rika amerikaner överger Europas skatteparadis
Nu är det helt andra länder och kontinenter som lockar förmögna amerikaner med skatteplanering, skriver Business Insider. Latinamerika och Asien lockar välbeställda amerikaner som ser behov av förmögenhetsplanering. Nomad Capitalist, som sysslar med rådgivning till rika och hjälper till med ett andra medborgarskap, berättar för Business Insider, BI, att särskilt Latinamerika upplevt en dramatisk ökning …
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt
Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga. Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040. FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan …
Krypto: Här är fonderna som rusar – upp 100 procent
Bitcoin har nått nya rekordnivåer och aktier med koppling till krypto och blockkedjor rusar. För svenska sparare som vill haka på trenden finns flera börshandlade fonder att välja mellan. I augusti nådde den mest kända kryptovalutan bitcoin en ny toppnivå, mätt i dollar. Uppgången har pågått i flera år, med vissa kraftiga rekyler längs vägen. …
Aktiespararna om Investors jätte: "Utmärkt köptillfälle"
”Sedan han tillträdde som vd den 1:a oktober 2012 har aktiekursen stigit med nära 500 procent ex utdelningar, dubbelt upp mot OMXS30”, skriver Aktiespararna om ett av Investors kärninnehav. Trots den starka utvecklingen för aktien så ser intresseorganisationens expert Lars Frick positiv till att köpa mer på dagens nivå. Läs även: Hopp om islossning för …
Den omfattande höstbudgeten har släppts och med den kommer både ris och ros från opposition och tyckare.
En av de som tyckt till är Lars Calmfors, professor i nationalekonomi som är kritisk till budgeten. Bland annat säger han att budgeten kommer att påverka Riksbanken.
”Budgeten kommer att betyda att Riksbanken sänker räntan mindre rimligen än de annars skulle ha gjort – eller höjer den tidigare”, säger han till Dagens industri.
Oppositionens dom: “Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”
Regeringen har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. Som väntat lät oppositionens kritik inte vänta på sig. Flera partier och organisationer dömer ut satsningarna som kortsiktiga, otillräckliga och rent av skadliga för välfärden.
Finansministern tror annorlunda om räntesänkningar
På en direkt fråga under utfrågningen i samband med höstbudgeten svarade finansminister Elisabeth Svantesson (M) att hon inte tror att budgeten kommer att hindra en räntesänkning. “Vi gör bedömningen att det här sänker inflationen”, säger hon enligt Omni.
Missa inte:
Svantesson vill halvera matmomsen – får kritik. Realtid
En annan professor i nationalekonomi, Daniel Waldenström, vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, tror heller inte att budgeten kommer påverka räntan.
“Jag tror inte att Riksbanken kommer att påverkas i princip någonting”, säger han till Di.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Räntebesked dagen efter budgeten
Det är redan imorgon bitti, under tisdagen, som Riksbanken släpper sitt nästa räntebesked. Men mötet är redan i dag den 22 september. Åsikterna har redan innan gått isär om det kommer bli en räntesänkning då eller om den förblir oförändrad.
Sju av tolv tillfrågade bedömare i Infronts enkät spår att styrräntan lämnas oförändrad på 2,00 procent, medan fem spår en räntesänkning med 25 punkter till 1,75 procent, skriver Nyhetsbyrån Direkt.
Läs även:
Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år. Dagens PS
Analytiker på Morningstar menar att Riksbanken närmar sig slutet på sin räntesänkningscykel men att det kommer att bli ytterligare en räntesänkning under tisdagen.
Kan bli en rysare under tisdagen
Även Morgan Stanley tror på en sänkning men menar samtidigt att läget är ovanligt svårt att tolka just nu, skriver Börsvärlden. Framförallt just på grund av budgeten.
“Tillväxten och arbetsmarknaden är fortsatt svaga, och den tillfälliga inflationsuppgången under sommaren bör inte hindra ytterligare lättnader. Budgetpropositionen för 2026 utgör den största osäkerhetsfaktorn för vårt beslut”, skriver banken.
Morgondagens räntebesked kommer alltså att bli något av en rysare om man ska tro analytikerna.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Experten varnar: Budgeten kan hota räntesänkningarna
Regeringen har lagt sin sista höstbudget för mandatperioden och reaktionerna har varit många. Enligt nationalekonomiprofessor Lars Calmfors kan budgeten ha negativ effekt på räntan. Den omfattande höstbudgeten har släppts och med den kommer både ris och ros från opposition och tyckare. En av de som tyckt till är Lars Calmfors, professor i nationalekonomi som är …
Fondernas modell: Lönelyft för förvaltare – högre kostnader för kunderna
Den globala hedgefondbranschen genomgår just nu en omvandling. En ny affärsmodell bland så kallade ”multi-managers” har skapat helt nya spelregler och lett till att vissa förvaltare kan tjäna över 100 miljoner dollar per år. Ett uppmärksammat exempel är när Millennium Management, grundat av Izzy Englander, tidigare i år värvade Steve Schurr från konkurrenten Balyasny. För …
Nytt studie ger hopp kring benskörhet: "Stor potential"
Forskare har hittat en ”på- och av-knapp” för starka ben. Upptäckten i försök på möss kan leda till nya behandlingar mot benskörhet. En ny studie gjord av forskare på Leipzigs universitet i Tyskland och Shandong University i Kina som publicerats i tidskriften Signal Transduction and Targeted Therapy ger förklaringar kring benskörhet – som kan leda …
Slut på eran – Buffett avyttrar hela innehavet i kinesiska jätten
Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway har sålt av sina sista andelar i den kinesiska elbilsjätten BYD. Detta efter att ha haft en andel i bolaget sedan 17 år tillbaka. Berkshire Hathaway har helt avyttrat sin extremt lönsamma aktieinvestering i den kinesiska elfordonstillverkaren BYD, skriver CNBC. I augusti 2022 började Berkshire minska den position på 225 …
Därför varnar Belgiens hälsominister för sex
EU kan marknadsföra alkohol genom ”vilseledande etiketter”, menar Belgiens hälsominister. Det handlar om hur man definierar sex. Det har blåst upp en liten storm inom EU kring hur vin ska märkas. Belgien motsätter sig ett EU-förslag om att märka vin med upp till 6 procents alkoholhalt med ”låg alkoholhalt” eftersom det, enligt Belgiens hälsoministerium, kan …